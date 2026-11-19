Nvidia lieferte im dritten Quartal 115,8 Milliarden Dollar Umsatz (Konsens rund 109 Milliarden). Dennoch schloss die Aktie am 18. November bei 150,96 Dollar, knapp über dem 52-Wochen-Tief von 148,80 Dollar.
Nvidia Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 265 Dollar, doch die Aktie fällt auf 151 – wie viel Abschlag steckt ohne Jensen Huang im Kurs?
Die Nvidia Aktienprognose der Analysten liegt bei rund 265 Dollar Kursziel, der Kurs bei knapp 151 Dollar. Was der Q4-Ausblick von 130 Milliarden Dollar, die Kürzungen einzelner Häuser und der Abgang des Gründers für die Nvidia Aktie bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation, Santa Clara
- Ticker / ISIN
- NVDA / US67066G1040
- Börsenwert
- rund 3,64 Bio. $
- 52-Wochen-Spanne
- 148,80 bis 243,37 $
- Dividende
- 0,25 $ je Quartal, Stichtag 2. Dezember
Stand: 18.11.2026, Schlusskurs Nasdaq 18.11.2026
Rekordzahlen, schwacher Kurs
Unternehmensprognose: 130 Milliarden Dollar im vierten Quartal
Der Ausblick liegt über dem LSEG-Konsens von 125,1 Milliarden Dollar – ohne China-Rechenzentrumsgeschäft.
Konsens deutlich über dem Kurs
Das durchschnittliche Kursziel von rund 265 Dollar liegt gut 75 Prozent über dem Schlusskurs; mehrere Häuser haben ihre Ziele aber zuletzt gekappt.
Führungsfrage
Gründer Jensen Huang ist laut 8-K-Meldung zurückgetreten; Kress führt interimistisch. Wells Fargo nannte CEO-Suche und Untersuchungsrisiken bei der Senkung seines Ziels.
Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) steht nach den Quartalszahlen vom 17. November paradox da: Der Chipkonzern meldete Rekordumsatz und hob den Ausblick über die Erwartungen, doch die Aktie gab am 18. November um 2,89 Prozent auf 150,96 Dollar nach. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch ambitioniert – im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 265 Dollar. Dieser Beitrag ordnet ein, was hinter der Lücke steckt, ausschließlich mit Zahlen, Schätzungen und Zielen Dritter und ohne eigene Kursprognose von aktiencheck.de.
Was ist passiert?
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen?
Nvidia hatte am 17. November nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Nachbörslich legte die Aktie zunächst um etwa 4 bis 4,8 Prozent zu (bis 162,90 Dollar), gab die Gewinne am Folgetag aber wieder ab: Der Handelstag am 18. November sah ein Hoch von 159,70 und ein Tief von 150,40 Dollar bei einem Schlusskurs von 150,96 Dollar (Vortag 155,46 Dollar). Auf Tradegate notierte die Aktie am 18. November um 21:43 Uhr bei 137,84 Euro (–2,21 Prozent). Ein aktueller Kurs für den heutigen Morgen lag zum Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Neben den Zahlen belasten Unsicherheiten: Gründer Jensen Huang ist laut einer 8-K-Meldung bereits am 11./12. November mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, Interims-CEO ist Kress, Chairman Harvey Jones. Gründe nennt die Meldung nicht. Hinzu kommen neue Exportregeln: Sie sollen heute, am 19. November, in Kraft treten; China hat Gegenmaßnahmen angekündigt. Am selben Tag findet das Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Xi statt.
Geschäftsmodell
Wie verdient Nvidia sein Geld?
Nvidia entwickelt Grafik- und KI-Beschleuniger samt Netzwerk und Software, die in Rechenzentren das Training und den Betrieb großer KI-Modelle antreiben. Der Rechenzentrumsbereich lieferte im dritten Quartal 107,6 Milliarden Dollar Umsatz (+110 Prozent) und damit den Großteil des Konzernumsatzes. Das Geschäft hängt stark von den Investitionsbudgets der großen Cloud- und KI-Anbieter ab – ein Punkt, den Skeptiker als Klumpenrisiko, Befürworter als langfristigen Auftragsbestand sehen.
Zahlen und Guidance
Wie sehen Zahlen und Unternehmensprognose der Nvidia Aktie aus?
Der Umsatz im dritten Quartal betrug 115,8 Milliarden Dollar nach 57,0 Milliarden im Vorjahr (+103 Prozent). Das Ergebnis je Aktie lag nach GAAP bei 2,70 Dollar, bereinigt bei 2,68 Dollar (Vorjahr 1,30 beziehungsweise 1,27 Dollar). Der Nettogewinn nach GAAP erreichte 65,3 Milliarden Dollar, die Bruttomarge 74,8 Prozent (bereinigt 74,9 Prozent).
Für das vierte Quartal stellt Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar plus/minus 3 Prozent in Aussicht, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent. Das Quartal hat 14 statt 13 Wochen, wodurch der Wochenumsatz nur um etwa 4 Prozent zulegen müsste. Für das Geschäftsjahr 2028 gehen die Erwartungen von rund 75 Prozent Wachstum aus (zuvor 70 Prozent). Zusätzlich hat Nvidia im September das Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden Dollar aufgestockt; verbleibend sind rund 227,3 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal flossen 28,1 Milliarden Dollar an Aktionäre zurück.
Nvidia Quartalsumsatz: Vorjahr, Ist und Unternehmensziel
Mrd. $
- Ausblick des Unternehmens
Q3 Geschäftsjahr 2027 (Quartal bis Ende Oktober). Q4: Mittelwert der Guidance 130 Mrd. $ ±3 %.
Quelle: Nvidia-Pressemitteilung 17.11.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 Vorjahr
|57,0
|Q3 aktuell
|115,8
|Q4 Ausblick
|130,0
Konsens
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Beim Konsens gibt es kleine Unterschiede je Anbieter. Am 18. November zählt eine Datenquelle 63 Analysten mit einem Durchschnittsziel von 265,23 Dollar; am 16. November waren es 61 Analysten mit rund 268 Dollar, davon 47 Kaufempfehlungen, 14 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung. TipRanks kommt auf 246,58 Dollar (27 Kaufen, 11 Halten). Das Konsens-Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2028 liegt bei 15,55 Dollar; damit ergäbe sich bei 150,96 Dollar ein KGV von rund 9,7. Andere Anbieter nennen 13,5 (Der Aktionär) oder 16,9 (Yahoo, vor den Zahlen) – je nach Schätzjahr und Methode.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Analysten / Kursziel Ø
|63 / 265,23 $
|18.11.2026
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|47 / 14 / 0 (61 Analysten)
|16.11.2026
|TipRanks-Konsens
|246,58 $ (27 Kaufen, 11 Halten)
|18.11.2026
|EPS-Konsens GJ 2028
|15,55 $
|18.11.2026
|Umsatz-Konsens Q4
|125,1 Mrd. $ (Unternehmensziel 130)
|17./18.11.2026
Stand 16. bis 18.11.2026; Datenanbieter weichen voneinander ab. KGV je Anbieter, nicht mischen.
Quelle: Investing.com, TECHi, Der Aktionär, TipRanks
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Nvidia Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bank of America
|Buy
|280 $
|12.11.2026
|MarketBeat, Investing.com
|Wells Fargo
|Overweight¹
|250 $ (zuvor 300 $)
|18.11.2026
|Investing.com, MarketBeat
|Cantor Fitzgerald
|Overweight
|250 $
|18.11.2026
|Investing.com
|UBS
|Buy
|240 $ (zuvor 300 $)
|16.11.2026
|Sekundärquelle
|Jefferies
|Buy
|250 $ (zuvor 300 $)
|18.11.2026
|Sekundärquelle
|Barclays
|Overweight
|210 $ (zuvor 275 $)
|13./18.11.2026
|Sekundärquelle
|HSBC
|Hold
|170 $ (zuvor 375 $)
|13.11.2026
|Sekundärquelle
Ratings und Kursziele Dritter. Jefferies, Barclays, UBS und HSBC nur aus Sekundärquellen (aktiencheck.de, MarketBeat/TipRanks). Keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Investing.com, MarketBeat, aktiencheck.de-Recherche (Stand 19.11.2026)
Das Bild ist gemischt. Die Mehrheit der Häuser bleibt bei Kaufempfehlungen, doch die Ziele wurden teils drastisch zurückgenommen – von 300 auf 250 Dollar bei Wells Fargo und Jefferies, von 275 auf 210 Dollar bei Barclays, von 375 auf 170 Dollar bei HSBC, wo die Aktie zugleich von Buy auf Hold abgestuft wurde. Wells Fargo begründete die Senkung laut Investing.com mit der CEO-Suche und Untersuchungsrisiken, hob aber gleichzeitig die Gewinnschätzungen an. Das niedrigste genannte Ziel liegt mit 170 Dollar noch über dem Kurs.
Bewertung
Ist die Nvidia Aktie im Vergleich günstig bewertet?
Gemessen am erwarteten Ergebnis wirkt die Nvidia Aktie je nach Quelle mit einem KGV zwischen 9,7 und 16,9 im Vergleich zu Wettbewerbern ungewöhnlich niedrig: Für AMD wird bei einem Kurs von 530,14 Dollar ein KGV von 33,1 genannt, Broadcom notiert bei 354,05 Dollar. TSMC-Daten liegen nicht belegt vor. Der Abschlag kann als Skepsis gegenüber der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen, der Führungsfrage und der Exportrisiken gelesen werden – oder, wie Optimisten argumentieren, als Chance. Das ist eine Marktdiskussion, kein Urteil von aktiencheck.de.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der Nvidia Aktie?
Der Chart ist angeschlagen: Der Kurs liegt rund 20 Prozent unter der 200-Tage-Linie, der RSI wurde zuletzt mit 22,5 angegeben (Der Aktionär) und damit im überverkauften Bereich. Als Unterstützung gilt das 52-Wochen-Tief bei 148,80 Dollar, das der Schlusskurs von 150,96 Dollar nur um etwa 1,5 Prozent überragt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 243,37 Dollar. Fällt die Marke, richten Chartanalysten den Blick auf tiefere Niveaus; Erholungsversuche stoßen zunächst auf die Hürde der letzten Tageshochs um 159,70 und 162,90 Dollar.
Szenarien
Bull-Case und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Nvidia Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 150,96 $
|Einordnung
|Bull
|280 $ (Bank of America)
|rund +85 %
|Optimisten verweisen auf Ausblick und Rückkäufe
|Base
|rund 265 $ (Durchschnitt)
|rund +76 %
|Konsens setzt Erreichen der Guidance voraus
|Bear
|170 $ (HSBC, Hold)
|rund +13 %
|Skeptiker: Führung, Exportregeln, Abhängigkeit von KI-Budgets
Spannen aus Kurszielen Dritter; Höchst- und Tiefstziel stammen aus Berichten und können sich zwischenzeitlich ändern.
Quelle: Investing.com, aktiencheck.de-Recherche
Ausblick
Welche Termine sind für die Nvidia Aktie wichtig?
Heute treten die neuen Exportregeln in Kraft; zugleich treffen sich Trump und Xi. Anfang Dezember steht die Befragung von Jensen Huang an (die Quellen nennen den 1. und den 3. Dezember). Die Dividende von 0,25 Dollar je Aktie hat den Stichtag 2. Dezember und wird am 23. Dezember gezahlt. Ein Termin für die nächsten Quartalszahlen wurde noch nicht genannt.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktienprognose
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt laut Datenanbieter bei 47 Kaufempfehlungen, 14 Halteempfehlungen und keiner Verkaufsempfehlung; das Durchschnittsziel beträgt am 18. November 265,23 Dollar.
Welches Kursziel hat die Nvidia Aktie? Die Ziele reichen je nach Haus von 170 Dollar (HSBC) bis 280 Dollar (Bank of America); weitere Häuser liegen bei 210 bis 250 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage.
Was prognostiziert Nvidia selbst für das vierte Quartal? 130 Milliarden Dollar Umsatz plus/minus 3 Prozent bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent, ohne China-Rechenzentrumsgeschäft.
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz guter Zahlen? Zu den genannten Faktoren zählen der Rücktritt von Jensen Huang, neue Exportregeln und gekappte Kursziele einzelner Analystenhäuser.
Zahlt die Nvidia Aktie eine Dividende? Ja, 0,25 Dollar je Aktie und Quartal; Stichtag 2. Dezember, Zahlung am 23. Dezember.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von Bank of America, Wells Fargo, Cantor Fitzgerald, UBS, Jefferies, Barclays und HSBC wieder (Stand 12. bis 18. November 2026; Quellen siehe Tabelle). Offenlegungen der Häuser: UBS, Bank of America, Wells Fargo, Cantor Fitzgerald, Jefferies, Barclays, HSBC.
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