Nvidia hatte am 17. November nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Nachbörslich legte die Aktie zunächst um etwa 4 bis 4,8 Prozent zu (bis 162,90 Dollar), gab die Gewinne am Folgetag aber wieder ab: Der Handelstag am 18. November sah ein Hoch von 159,70 und ein Tief von 150,40 Dollar bei einem Schlusskurs von 150,96 Dollar (Vortag 155,46 Dollar). Auf Tradegate notierte die Aktie am 18. November um 21:43 Uhr bei 137,84 Euro (–2,21 Prozent). Ein aktueller Kurs für den heutigen Morgen lag zum Redaktionsschluss nicht belegt vor.

Neben den Zahlen belasten Unsicherheiten: Gründer Jensen Huang ist laut einer 8-K-Meldung bereits am 11./12. November mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, Interims-CEO ist Kress, Chairman Harvey Jones. Gründe nennt die Meldung nicht. Hinzu kommen neue Exportregeln: Sie sollen heute, am 19. November, in Kraft treten; China hat Gegenmaßnahmen angekündigt. Am selben Tag findet das Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Xi statt.