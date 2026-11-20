Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?

Der Konsens liegt auf Kaufen: Von rund 60 Analysten raten laut einer Auswertung vom 19. November 43 zu „Buy“ und drei zu „Strong Buy“, 15 zu „Hold“, keiner zu „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenbasis bei 248 bis 264 US-Dollar.

Welches Kursziel hat die Nvidia Aktie 2026 und 2027?

Die genannten Ziele gelten meist für zwölf Monate. Die Spanne der jüngsten Einzelziele reicht von 180 Dollar (Craig-Hallum) bis 293 Dollar (Wedbush).

Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen?

Wegen Führungswechsel, Untersuchungen zu möglichen China-Lieferungen und eines schwachen Technologiesektors. Der Quartalsumsatz hat sich im Jahresvergleich um 103 Prozent erhöht.

Wie hoch ist das KGV der Nvidia Aktie?

Das erwartete KGV auf Basis der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 liegt je nach Datenbasis zwischen rund 9 und 13.

Wann legt Nvidia die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen für das vierte Quartal werden für Ende Februar 2027 erwartet.