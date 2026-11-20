Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) schloss am Donnerstag bei 145,98 US-Dollar und damit auf einem neuen Jahrestief. Vorbörslich ging es am Freitagmorgen noch einmal um gut zwei Prozent nach unten. Die Nvidia Aktie Prognose der Analysten könnte kaum weiter vom Kurs entfernt liegen: Im Durchschnitt liegen die Kursziele je nach Datenbasis zwischen rund 248 und 264 Dollar.
Nvidia Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 250 Dollar Kursziel - Warum die Aktie trotzdem auf dem Jahrestief steht
Die Nvidia Aktie Prognose der Analysten klafft weit vom Kurs entfernt: Der Konsens liegt je nach Datenbasis bei 248 bis 264 US-Dollar, die Aktie notiert nahe 143 Dollar. Zahlen, Kursziele, Bewertung und Szenarien im Überblick.
Nvidia Aktie Prognose
Was sagt die Nvidia Aktie Prognose der Analysten – und warum fällt der Kurs?
Eine solche Lücke von mehr als 70 Prozent ist selbst für einen Wert, der zuletzt als Maßstab der KI-Euphorie galt, ungewöhnlich. Sie erklärt, warum die Nvidia Aktie derzeit zu den meistgesuchten Aktien des Tages zählt. Auf der einen Seite stehen Rekordzahlen: Der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Auf der anderen Seite stehen ein Führungswechsel, Untersuchungen zu mutmaßlichen Chip-Lieferungen nach China und ein Technologiesektor, der unter Gewinnmitnahmen leidet. Dieser Beitrag ordnet die Nvidia Aktienprognose ein, nennt die jüngsten Kursziele namentlich und zeigt, welche Szenarien Analysten und Markt derzeit diskutieren. Ein eigenes Kursziel gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was ist bei der Nvidia Aktie passiert?
Der Kurs hat in den vergangenen sechs Handelstagen nach Marktberichten rund 16 Prozent verloren und liegt rund 40 Prozent unter dem Rekordhoch vom 6. Oktober. Es war die siebte Verlustwoche in Folge. Auslöser sind mehrere Nachrichten, die sich gegenseitig verstärken:
Führungswechsel: Konzernchef Jensen Huang ist am 12. November zurückgetreten, Interims-Chef ist seither Kress. Eine Nachfolgeregelung steht aus.
Behördliche Fragen: Kaliforniens Generalstaatsanwalt hat am 19. November einen Fragenkatalog zu möglichen Chip-Lieferungen nach China und zur Information der Anleger verschickt. Rechtsverstöße sind nicht festgestellt. Huang ist zudem für Dezember vor Kongressausschüsse geladen.
Sektordruck: Ein Leerverkäufer-Bericht zum Konkurrenten AMD und Verkäufe in Asien belasten den gesamten Chip-Sektor.
Analystenstimmen: Summit Insights hat die Aktie am 18. November von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und dabei auf die Führungsunsicherheit und kommende Konkurrenzchips verwiesen.
Wie ist das Geschäftsmodell von Nvidia aufgebaut?
Nvidia entwickelt Grafik- und KI-Beschleuniger samt der dazugehörigen Software und Netzwerktechnik. Der Schwerpunkt liegt längst nicht mehr auf Spielegrafikkarten, sondern auf Rechenzentren: Im jüngsten Quartal entfielen 107,6 Milliarden Dollar des Umsatzes auf das Segment Data Center. Kunden sind große Cloud-Anbieter, KI-Labore und zunehmend auch Staaten. Der Konzern verdient nicht nur am einzelnen Chip, sondern an ganzen Systemen, die Hersteller in Serverracks verbauen. Hohe Bruttomargen von rund 75 Prozent zeigen, dass Nvidia derzeit erhebliche Preissetzungsmacht besitzt.
Welche Zahlen und welche Prognose hat Nvidia vorgelegt?
Nach der Unternehmensmitteilung vom 17. November lag der Umsatz im dritten Quartal bei 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal und von 103 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 Dollar nach US-GAAP (bereinigt 2,68 Dollar), der Nettogewinn auf 65,3 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Management rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, mit einer Toleranz von drei Prozent und einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent. Umsätze mit Rechenzentrums-Chips für China sind darin nicht enthalten. Für das Geschäftsjahr 2028 wird nach Branchenberichten ein Wachstum von rund 75 Prozent erwartet, zuvor waren es etwa 70 Prozent.
|Kennzahl
|GJ2027e
|GJ2028e
|GJ2029e
|Umsatz (Mrd. $)
|ca. 419
|ca. 709
|ca. 903
|Gewinn je Aktie ($)
|ca. 9,66
|ca. 16,24
|ca. 21,44
|KGV auf Basis Kurs ca. 143 $
|ca. 15
|ca. 9
|ca. 7
Geschäftsjahre enden Ende Januar. Konsenswerte schwanken je nach Datenbasis; GJ2029-Umsatz stammt aus der Zeit vor den Quartalszahlen. KGV-Werte eigene Rechnung auf Basis des Kurses von rund 143 bis 146 Dollar.
Quelle: Unternehmensangaben, Analystenschätzungen; Stand 20.11.2026
Welches Kursziel trauen Analysten der Nvidia Aktie zu?
Die große Mehrheit der Analysten rät weiterhin zum Kauf. Nach einer Auswertung vom 19. November kommen auf drei „Strong Buy“ und 43 „Buy“ lediglich 15 „Hold“-Urteile und keine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 263,66 Dollar, was gut 80 Prozent Abstand zum Schlusskurs bedeutet. Eine andere Datenbasis mit 62 Analysten kommt auf 247,76 Dollar. Die Nvidia Aktie Prognose ist damit im Konsens eindeutig, doch die Kursziele werden gerade nach unten angepasst, während einzelne Häuser ihre Ziele anheben.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Wedbush
|–
|293 $ (angehoben)
|18./19.11.2026
|Analystenstudie
|Morgan Stanley
|–
|260 $
|19.11.2026
|Analystenstudie
|Wells Fargo
|Overweight
|250 $ (zuvor 300 $)
|ca. 18.11.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan
|Overweight
|230 $ (zuvor 215 $)
|19.11.2026
|Analystenstudie
|Freedom Broker
|Buy
|230 $ (zuvor 305 $)
|18./19.11.2026
|Analystenstudie
|UBS
|Buy
|220 $ (zuvor 240 $)
|19.11.2026
|Analystenstudie
|Craig-Hallum
|Hold (zuvor Buy)
|180 $
|12.11.2026
|Analystenstudie
|Summit Insights
|Hold (zuvor Buy)
|kein Ziel
|18.11.2026
|Analystenstudie
Kursziele und Ratings geben die Einschätzung der genannten Häuser wieder, nicht die von aktiencheck.de. Nicht jede Angabe enthält Alt-Ziel oder Rating. Datumsangaben nach den Studienmeldungen.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Ist die Nvidia Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?
Auf Basis der Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2028 liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis der Nvidia Aktie zwischen rund 9 und 13, je nach Datenbasis und Kursstand. Das gilt als niedrigster Stand seit etwa fünf Jahren; der Fünfjahresschnitt liegt bei rund 36. Das Verhältnis des Börsenwerts von zuletzt gut 3,5 Billionen Dollar zum Umsatz der vergangenen zwölf Monate beträgt rechnerisch rund zehn. Zum Vergleich: Für AMD wird ein erwartetes KGV von rund 73 genannt, für Broadcom von rund 19 (Stand 16. November, AMD ist seither deutlich gefallen). Ob die Aktie damit günstig ist, hängt davon ab, ob die Gewinnschätzungen halten. Skeptiker weisen darauf hin, dass der Konzern stark von wenigen Großkunden abhängt und neue Konkurrenzchips ab 2027 den Preisspielraum begrenzen könnten.
Was sagt der Chart zur Nvidia Aktie?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen: Der Kurs liegt klar unter der 50-Tage-Linie bei rund 205 Dollar und der 200-Tage-Linie bei rund 211 Dollar. Die Unterstützung bei 148,35 Dollar wurde am Donnerstag unterschritten, als nächste Marken werden 143,29 Dollar genannt. Widerstände liegen nach diesen Angaben bei 160,24 und 167,07 Dollar. Der Relative-Stärke-Index von zuletzt rund 30 deutet auf eine überverkaufte Lage hin. Das sagt noch nichts über die Richtung der nächsten Wochen aus.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie werden die Szenarien der Nvidia Aktie diskutiert?
|Szenario
|Annahmen laut Analysten und Markt
|Kursziele Dritter
|Bull
|Rekordnachfrage hält an, Führungsfrage und Untersuchungen bleiben folgenlos, Gewinnschätzungen steigen weiter
|260–293 $ (u. a. Wedbush, Morgan Stanley)
|Base
|Wachstum wie von Nvidia in Aussicht gestellt, Bewertungsabschlag wegen Unsicherheit schließt sich nur langsam
|220–250 $ (u. a. UBS, Wells Fargo, JPMorgan)
|Bear
|Verschärfte Exportregeln, Konkurrenzchips, Abhängigkeit von wenigen Großkunden
|170–180 $ (u. a. HSBC, Craig-Hallum)
Die Szenarien geben Argumente Dritter wieder. Sie sind weder ein Kursziel noch eine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien, Unternehmensangaben
Was beobachten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt?
Antwort auf den Fragenkatalog aus Kalifornien und weitere Schritte der Behörden.
Nachfolge von Jensen Huang an der Konzernspitze und die Anhörungen im Dezember.
Q4-Zahlen Ende Februar 2027, ein genauer Termin war bei Redaktionsschluss nicht bekannt.
Kursziel-Änderungen der Analystenhäuser in den kommenden Tagen, insbesondere weitere Anhebungen oder Senkungen.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie Prognose
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens liegt auf Kaufen: Von rund 60 Analysten raten laut einer Auswertung vom 19. November 43 zu „Buy“ und drei zu „Strong Buy“, 15 zu „Hold“, keiner zu „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenbasis bei 248 bis 264 US-Dollar.
Welches Kursziel hat die Nvidia Aktie 2026 und 2027?
Die genannten Ziele gelten meist für zwölf Monate. Die Spanne der jüngsten Einzelziele reicht von 180 Dollar (Craig-Hallum) bis 293 Dollar (Wedbush).
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen?
Wegen Führungswechsel, Untersuchungen zu möglichen China-Lieferungen und eines schwachen Technologiesektors. Der Quartalsumsatz hat sich im Jahresvergleich um 103 Prozent erhöht.
Wie hoch ist das KGV der Nvidia Aktie?
Das erwartete KGV auf Basis der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 liegt je nach Datenbasis zwischen rund 9 und 13.
Wann legt Nvidia die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das vierte Quartal werden für Ende Februar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag genannten Kursziele und Ratings stammen von den jeweils genannten Analystenhäusern (u. a. Wedbush, Morgan Stanley, Wells Fargo, JPMorgan, Freedom Broker, UBS, Craig-Hallum, Summit Insights). aktiencheck.de gibt sie ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte der Häuser finden Sie unter anderem bei UBS, Morgan Stanley und JPMorgan.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.