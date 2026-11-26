Die Nvidia Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) ist nach dem Wechselbad der vergangenen Tage wieder im Visier der Anleger: Am Mittwoch schloss das Papier an der Nasdaq bei 149,30 US-Dollar und damit 3,9 Prozent tiefer. Auf der Gegenseite steht die Nvidia Aktienprognose der Analysten: Im Durchschnitt liegen die Kursziele laut StockAnalysis bei 244,18 US-Dollar, das wären rechnerisch rund 64 Prozent Abstand zum jüngsten Schlusskurs. Heute ist die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb ist der Mittwochsschluss der letzte verfügbare Kurs. Ein Kursziel ist dabei keine Garantie, sondern die Einschätzung des jeweiligen Hauses.
Nvidia Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 244 Dollar – was steckt hinter dem Optimismus nach der Huang-Rückkehr?
Die Nvidia Aktie schloss am Mittwoch bei 149,30 Dollar, doch Analysten nennen im Schnitt ein Kursziel von 244 Dollar. Die Nvidia Aktienprognose im Überblick: Zahlen, Konsens, Kursziele, Szenarien und Termine.
Was ist bei der Nvidia Aktie zuletzt passiert?
Die Nvidia Aktie hat eine außergewöhnlich volatile Woche hinter sich. Nach den Quartalszahlen vom 17. November fiel die Aktie am Freitag, 20. November, um 13,7 Prozent, am Montag, 23. November, sprang sie um mehr als 31 Prozent. Auslöser des Sprungs war die Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang: Der Verwaltungsrat setzte ihn laut Nairametrics und NBC News am 23. November einstimmig wieder ein. Ein Ausschuss unabhängiger Direktoren untersucht dem Vernehmen nach weiter. Zwei Sitzungen später hat die Aktie laut Tradingkey bereits rund 40 Prozent des Montagsgewinns wieder abgegeben. Am Mittwoch fiel sie zeitweise bis auf 141,17 US-Dollar, ein Minus von mehr als 9 Prozent, ehe sie sich bis zum Schluss erholte.
Belastet wurde der gesamte KI-Sektor am 24. und 25. November durch Zweifel an der Finanzierung der Rechenzentren. Laut Tradingkey erreichten die Kreditausfallversicherungen mehrerer KI-nahen Konzerne Rekordstände. Hinzu kommen Makrorisiken: Die US-Inflation nach dem PCE-Index lag im Oktober bei 3,8 Prozent, der Markt rechnet für Dezember mit einer Zinserhöhung, und neue Section-301-Zollvorschläge gegen 14 Handelspartner stehen im Raum. In Deutschland notierte die Nvidia Aktie heute Vormittag laut Börse Express bei 136,34 Euro (10:30 Uhr, plus 0,77 Prozent, 15 Minuten verzögert, Handelsplatz im Artikel nicht genannt).
Das Geschäftsmodell der Nvidia Aktie in Kürze
Nvidia entwickelt Grafikprozessoren und KI-Beschleuniger, dazu die passende Software und Netzwerktechnik. Die Chips treiben die Rechenzentren, in denen große KI-Modelle trainiert und betrieben werden. Der Konzern verdient sein Geld überwiegend im Segment Data Center, das im jüngsten Quartal 107,6 von 115,8 Milliarden US-Dollar Umsatz ausmachte. Entsprechend hängt die Nvidia Aktie stark an den Investitionsplänen der großen Cloud-Anbieter und an der Frage, ob die KI-Nachfrage so schnell weiterwächst wie bisher.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Ende 25. Oktober 2026) meldete Nvidia am 17. November laut Unternehmensmitteilung einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr. Der Data-Center-Umsatz stieg um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag nach GAAP bei 2,70 US-Dollar, bereinigt bei 2,68 US-Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 74,9 Prozent. Der Markt hatte laut Finbold im Schnitt mit 108,85 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,47 US-Dollar je Aktie gerechnet.
Der Ausblick der Unternehmensprognose: Für das vierte Quartal stellt Nvidia einen Umsatz von 130,0 Milliarden US-Dollar in Aussicht, plus/minus 3 Prozent, ohne Data-Center-Umsatz aus China. Die Bruttomarge soll bei 71,0 bis 72,0 Prozent liegen und damit unter dem Vorquartal. Die Dividende beträgt 0,25 US-Dollar je Aktie, Stichtag ist der 2. Dezember, Zahlung am 23. Dezember 2026.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|GJ 2027 (Konsens)
|Umsatz
|215,94 Mrd. USD
|423,75 Mrd. USD
|EPS (bereinigt)
|4,77 USD
|9,67 USD
|KGV (Kurs 149,30 USD)
|rund 31
|rund 15
|Spanne Umsatz-Schätzung
|–
|412,4–431,7 Mrd. USD
Geschäftsjahr endet im Januar. KGV eigene Rechnung: Schlusskurs 149,30 USD geteilt durch Konsens-EPS. Schätzungen für GJ 2028/2029 waren nicht frei verfügbar.
Quelle: StockAnalysis (S&P Global), Stand 18.–20.11.2026
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens fällt trotz der Unruhe eindeutig aus, wird aber vorsichtiger. Laut StockAnalysis (S&P Global, Stand 18. bis 20. November) bewerten 63 Analysten die Nvidia Aktie im Schnitt mit „Buy“: 34 mit Strong Buy, 11 mit Buy, 16 mit Hold, keiner mit Sell und 2 mit Strong Sell. Im Oktober hatten noch 49 Analysten Strong Buy vergeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 244,18 US-Dollar, der Median bei 235 US-Dollar, die Spanne reicht von 130 bis 425 US-Dollar. Andere Quellen nennen leicht abweichende Werte, etwa Börse Express mit 62 Einstufungen und einem Durchschnittsziel von 223,20 (Währung nicht eindeutig).
Welches Kursziel trauen Analysten der Nvidia Aktie zu?
Nach den Zahlen vom 17. November überwogen Kurszielsenkungen: Laut FourWeekMBA, Finbold und Newsquawk gab es fünf Senkungen und zwei Anhebungen, der Median von 24 Zielen lag bei 222,50 US-Dollar. Am 23. November hob Bernstein die Aktie auf „Outperform“ mit einem Ziel von 200 US-Dollar an (Tradingkey).
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Jefferies
|Buy
|250 USD (zuvor 300)
|ca. 18.11.2026
|FourWeekMBA
|Wells Fargo
|Overweight
|250 USD (zuvor 300)
|ca. 18.11.2026
|FourWeekMBA
|UBS
|Buy
|220 USD (zuvor 240)
|ca. 18.11.2026
|FourWeekMBA
|Morgan Stanley
|Overweight
|260 USD (zuvor 267)
|ca. 18.11.2026
|FourWeekMBA
|J.P. Morgan
|Overweight
|230 USD (zuvor 215)
|ca. 18.11.2026
|FourWeekMBA
|Goldman Sachs
|Buy
|220 USD (bestätigt)
|ca. 18.11.2026
|Finbold
|Barclays
|Overweight
|210 USD (bestätigt)
|ca. 18.11.2026
|Finbold
|Bernstein
|Outperform
|200 USD
|23.11.2026
|Tradingkey
|HSBC
|Hold
|170 USD
|ca. 18.11.2026
|FourWeekMBA
Ratings und Ziele Dritter, unverändert wiedergegeben; kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de. Daten ca. 18.11.2026, Bernstein 23.11.2026.
Quelle: FourWeekMBA, Finbold, Newsquawk, Tradingkey (Stand 18.–23.11.2026)
Dass die Spanne so breit ist, zeigt die Unsicherheit: HSBC nennt mit 170 US-Dollar das niedrigste Ziel der von FourWeekMBA erfassten Häuser und bleibt bei „Hold“. Summit Insights stufte die Aktie laut Newsquawk auf „Hold“ ab und begründete das mit zu viel Unsicherheit. Barclays hatte am 18. November erklärt, die Führungsfrage sei noch offen, was durch die Rückkehr Huangs überholt ist.
Wie teuer ist die Nvidia Aktie im Vergleich?
Auf Basis des Konsens-EPS von 9,67 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027 ergibt sich beim Schlusskurs von 149,30 US-Dollar ein erwartetes KGV von rund 15. StockAnalysis nennt bei einem höheren Kurs einen Wert von 12,98, Tradingkey rechnet mit rund 13,9 auf Basis des annualisierten Quartals-EPS. Peer-Daten sind knapp: AMD schloss am Mittwoch bei 406,03 US-Dollar (minus 1,75 Prozent), Broadcom bei 300,86 US-Dollar (minus 0,07 Prozent). Vergleichbare erwartete KGV der Wettbewerber konnten wir nicht belegen.
Was sagt die Charttechnik zur Nvidia Aktie?
Beschreibend: Der Schlusskurs von 149,30 US-Dollar liegt laut Tradingkey innerhalb eines fallenden Kanals, die Aktie hat rund 40 Prozent des Montagssprungs wieder abgegeben. Am Mittwoch lag das Intraday-Tief bei 141,17 US-Dollar bei einem Handelsvolumen von rund 357 Millionen Aktien. Der Schlusskurs vom 20. November lag laut StockAnalysis bei 125,53 US-Dollar, der vom 24. November bei 155,38 US-Dollar. Diese Marken beobachten Marktteilnehmer als Orientierung. Werte für 50- und 200-Tage-Linie sowie RSI liegen uns nicht belegt vor.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Nvidia Aktie?
Die folgenden Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Spanne der Analystenziele zusammen.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu 149,30 USD
|Argumentation des Marktes
|Bull
|bis 425 USD (höchstes Ziel)
|rund +185 %
|Das KI-Investitionsprogramm der Cloud-Anbieter hält; der Q4-Ausblick von 130 Mrd. USD wird übertroffen.
|Base
|Ø 244,18 USD / Median 235 USD
|rund +64 % / +57 %
|Die Aktie wächst in die Schätzungen hinein; Konsens-EPS von 9,67 USD für GJ 2027.
|Bear
|ab 130 USD (niedrigstes Ziel); HSBC 170 USD
|rund –13 % / +14 %
|Rückgang der Margen, Regulierung, Finanzierungsrisiken im KI-Ökosystem und Führungsfragen.
Bandbreite der Kursziele Dritter; implizites Potenzial rechnerisch zum Schlusskurs von 149,30 USD, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: StockAnalysis (Stand 18.–20.11.2026), FourWeekMBA
Was beobachten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Nvidia Aktienprognose
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel laut StockAnalysis bei 244,18 US-Dollar, die Spanne reicht von 130 bis 425 US-Dollar. Die Mehrheit der 63 Analysten stuft die Nvidia Aktie mit Buy ein.
Welches Kursziel hat die Nvidia Aktie 2026 und 2027? Jefferies und Wells Fargo nennen 250 US-Dollar, Morgan Stanley 260 US-Dollar, J.P. Morgan 230 US-Dollar, Bernstein 200 US-Dollar. Das Kursziel für die Nvidia Aktie 2027 hängt von den Gewinnschätzungen ab, die im Konsens bei 9,67 US-Dollar je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 liegen.
Wie ist die Unternehmensprognose von Nvidia? Für das vierte Quartal erwartet Nvidia einen Umsatz von 130,0 Milliarden US-Dollar (plus/minus 3 Prozent, ohne China-Data-Center-Compute) und eine Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent.
Warum schwankt die Nvidia Aktie so stark? Zahlen, Führungsfragen um Jensen Huang, Sorgen um die Finanzierung der KI-Rechenzentren sowie Zins- und Zollrisiken wirkten zusammen.
Wann legt Nvidia die nächsten Zahlen vor? Die nächsten Quartalszahlen werden für Februar 2027 erwartet, ein Termin ist laut unseren Quellen noch nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser (Jefferies, Wells Fargo, UBS, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Barclays, Bernstein, HSBC) als externe Quelle wieder und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen: UBS, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Bernstein, HSBC, Wells Fargo, Jefferies.
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- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies, Wells Fargo, UBS, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Barclays, Bernstein, HSBC (Berichte, Kursziele laut FourWeekMBA/Finbold/Tradingkey) vom 18.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies, Wells Fargo, UBS, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Barclays, Bernstein, HSBC (Berichte, Kursziele laut FourWeekMBA/Finbold/Tradingkey).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.