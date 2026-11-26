Die Nvidia Aktie hat eine außergewöhnlich volatile Woche hinter sich. Nach den Quartalszahlen vom 17. November fiel die Aktie am Freitag, 20. November, um 13,7 Prozent, am Montag, 23. November, sprang sie um mehr als 31 Prozent. Auslöser des Sprungs war die Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang: Der Verwaltungsrat setzte ihn laut Nairametrics und NBC News am 23. November einstimmig wieder ein. Ein Ausschuss unabhängiger Direktoren untersucht dem Vernehmen nach weiter. Zwei Sitzungen später hat die Aktie laut Tradingkey bereits rund 40 Prozent des Montagsgewinns wieder abgegeben. Am Mittwoch fiel sie zeitweise bis auf 141,17 US-Dollar, ein Minus von mehr als 9 Prozent, ehe sie sich bis zum Schluss erholte.

Belastet wurde der gesamte KI-Sektor am 24. und 25. November durch Zweifel an der Finanzierung der Rechenzentren. Laut Tradingkey erreichten die Kreditausfallversicherungen mehrerer KI-nahen Konzerne Rekordstände. Hinzu kommen Makrorisiken: Die US-Inflation nach dem PCE-Index lag im Oktober bei 3,8 Prozent, der Markt rechnet für Dezember mit einer Zinserhöhung, und neue Section-301-Zollvorschläge gegen 14 Handelspartner stehen im Raum. In Deutschland notierte die Nvidia Aktie heute Vormittag laut Börse Express bei 136,34 Euro (10:30 Uhr, plus 0,77 Prozent, 15 Minuten verzögert, Handelsplatz im Artikel nicht genannt).