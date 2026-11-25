aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:44 7 Min.

Nvidia-Aktie: Erst +31,5 % an einem Tag nach Jensen Huangs Rückkehr, dann –5,9 % auf 155,38 Dollar. Was hinter dem Absturz der Chipwerte steckt und welche Termine jetzt zählen.

Kurssprung am Montag, 23.11., auf 165,05 US-Dollar +31,5 % Rückschlag am Dienstag, 24.11., auf 155,38 US-Dollar –5,9 % Philadelphia Semiconductor Index am 24.11. –7,9 % Quelle : Nasdaq-Schlusskurse laut Börsendaten, 23. und 24.11.2026 Steckbrief Unternehmen NVIDIA Corporation Handelssymbol NVDA (Nasdaq) ISIN US67066G1040 Kurs (Schluss) 155,38 US-Dollar Börsenwert rund 3,75 Billionen US-Dollar 52-Wochen-Hoch 243,37 US-Dollar 52-Wochen-Tief 124,50 US-Dollar (20.11.2026) Stand: 24.11.2026, Nasdaq-Schluss vom 24.11.2026

Die Nvidia-Aktie (Nasdaq: NVDA, ISIN: US67066G1040) hat in zwei Handelstagen alles gezeigt, was die Börse zu bieten hat: Am Montag, dem 23. November, sprang der Kurs um 31,5 Prozent auf 165,05 US-Dollar – der größte Eintagesgewinn, der bei einem Konzern dieser Größe je verzeichnet wurde, rund 950 Milliarden Dollar Börsenwert in einer Sitzung. Am Dienstag folgte der Rückschlag: minus 5,9 Prozent auf 155,38 Dollar, während der Philadelphia Semiconductor Index um 7,9 Prozent einbrach. Der Auslöser des Höhenflugs war die Rückkehr von Gründer Jensen Huang auf den Chefsessel. Der Auslöser des Absturzes ist ein größeres Thema: die Frage, ob die Milliarden für KI-Rechenzentren auf Dauer fließen.

Zwei Tage, zwei Welten Warum sprang die Nvidia Aktie um 31 Prozent – und warum fiel sie gleich zurück?

Die Vorgeschichte liest sich wie ein Börsenthriller: Nach einem Kurssturz im November, der die Nvidia-Aktie am 20. November auf 125,53 Dollar drückte, kam die Wende per Personalie.

Am 12. November war Jensen Huang als Chef zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress übernahm kommissarisch. Hintergrund waren Berichte über mögliche Verbindungen zu einer Firma, die Chips nach China umgeleitet haben soll – öffentlich belegt ist das nicht, Anklagen gibt es nach den vorliegenden Informationen nicht. Am 23. November holte der Verwaltungsrat Huang einstimmig zurück, mit sofortiger Wirkung als Präsident, CEO und Verwaltungsratsmitglied. Das Gremium habe auch mit US-Regierungsvertretern gesprochen und sehe kein Risiko für die nationale Sicherheit, hieß es. Die interne Untersuchung eines Ausschusses läuft weiter.

Der Markt feierte – einen Tag lang. Am Dienstag verflog die Euphorie. Nach Börsenberichten wogen drei Sorgen schwerer als die Personalie: Zweifel an der Rendite der gigantischen KI-Investitionen, Fragen zur Unternehmensführung und zur Abhängigkeit von einem Mitgründer sowie die Unsicherheit bei Exportbeschränkungen nach China. Eine Wall-Street-Notiz brachte es sinngemäß auf den Punkt: Bessere Stimmung ist noch kein reinigendes Ereignis für die Halbleiterbranche.

Wie stark ist der Chip-Ausverkauf? Die Nvidia Aktie reißt andere mit

Nvidia fiel nicht allein. Der Philadelphia Semiconductor Index verlor am Dienstag 7,9 Prozent, Speicherspezialist Micron brach um rund 11 Prozent ein, nachdem eine Bank ihr Kursziel drastisch gesenkt hatte. Auch CoreWeave, einer der großen Nvidia-Kunden im Cloud-Geschäft, gab deutlich nach. In Europa traf es Infineon mit einem Minus von 9,7 Prozent und Siemens Energy mit minus 6,8 Prozent am Dienstag; am Mittwochmorgen notierte die Nvidia-Aktie im deutschen Handel gegen 09:30 Uhr weitere rund 3 Prozent im Minus.

Nvidia-Aktie im Kursverlauf der vergangenen Wochen Datum Schlusskurs Veränderung 6.10.2026 (Rekordschluss) 239,24 US-Dollar – 20.11.2026 125,53 US-Dollar –14,0 % 23.11.2026 165,05 US-Dollar +31,5 % 24.11.2026 155,38 US-Dollar –5,9 % Nasdaq-Schlusskurse in US-Dollar laut Börsenberichten; Veränderung zum Vortag. Quelle : Börsendaten, Zusammenstellung aktiencheck.de

Wie tief die Spuren sind, zeigt der Blick auf die Woche vor der Wende: Der Halbleiterindex soll nach einer Auswertung rund 17 Prozent verloren haben – die schlechteste Woche seit 2001. Die Nvidia Aktie notierte damals sieben Wochen in Folge im Minus. Vom Rekordschluss bei 239,24 Dollar Anfang Oktober sind es mit 155,38 Dollar noch immer gut 35 Prozent Abstand.

Was sagen die Nvidia Quartalszahlen? Das Geschäft läuft, der Markt zweifelt

Dabei hat Nvidia operativ geliefert. Im dritten Geschäftsquartal (bis Ende Oktober) stieg der Umsatz laut Unternehmensangaben auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr. Für das laufende vierte Quartal stellt der Konzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht, mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 3 Prozent.

Umsatz im dritten Quartal 115,8 Mrd. US-Dollar Wachstum zum Vorjahresquartal +103 % Umsatzprognose für das vierte Quartal rund 130 Mrd. US-Dollar Quelle : Unternehmensangaben zum dritten Geschäftsquartal, veröffentlicht am 17.11.2026

Das Problem ist nicht die Gegenwart, sondern die Erwartung. Die Nvidia-Aktie war auf Jahressicht mit Aufschlägen gehandelt worden, die perfekte Zukunft einpreisen. Fällt dann der Verdacht auf, dass KI-Ausgaben der großen Cloud-Anbieter nicht ewig steigen – oder dass Finanzierungsverpflichtungen außerhalb der Bilanzen wachsen –, reagieren die Kurse empfindlich. Nach Berichten schätzt die US-Notenbank solche außerbilanziellen Verpflichtungen großer KI-Firmen auf mehr als drei Billionen Dollar. Zudem steht die nächste Zinsentscheidung der Fed am 9. Dezember an, an der Märkte laut Berichten eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte erwarten.

Welche Risiken hat die Nvidia-Aktie jetzt? Aufsicht, China, Zinsen

Was gegen schnelle Entwarnung spricht Die Untersuchung des Verwaltungsrats zu den Vorgängen rund um den Rücktritt läuft weiter; ein Ergebnis ist offen.

Huang soll in der ersten Dezemberwoche vor Kongressausschüssen aussagen; Berichte nennen den 1. und den 3. Dezember.

Exportbeschränkungen und mögliche neue Zölle belasten das China-Geschäft der gesamten Branche.

Die Zinswende in den USA verteuert Wachstumswerte; die nächste Fed-Entscheidung fällt am 9. Dezember.

Nach einem Tag mit über 30 Prozent Plus sind kurzfristige Gegenbewegungen in beide Richtungen wahrscheinlich – die Schwankungen bleiben extrem hoch.

Was spricht für Nvidia? Zahlen, Marktstellung, Bewertung nach dem Rutsch

Auf der anderen Seite steht ein Konzern, der im Markt für KI-Beschleuniger weiter die Maßstäbe setzt und dessen Umsatz sich binnen eines Jahres verdoppelt hat. Nach dem Kursrutsch ist die Bewertung deutlich niedriger als noch im Oktober: Das Verhältnis von Kurs zu Gewinn liegt nach Berechnungen von Marktdatenanbietern auf Basis der Schätzungen im niedrigen zweistelligen Bereich, nachdem es im Fünfjahresschnitt bei rund 36 lag. Wer das als Chance oder als Warnzeichen liest, entscheidet nicht diese Redaktion – Fakt ist, dass die Skepsis der Anleger auf einem Rekordumsatz trifft. Auch bei Analysten kam Bewegung auf: Bernstein hat nach Berichten am 23. November die Einstufung von „Market Perform“ wieder auf „Outperform“ angehoben, nachdem das Haus am 11. November zurückgestuft hatte. Das sind Urteile Dritter und keine Einschätzung von aktiencheck.de.

Wie geht es weiter? Die Termine für Anleger

25.11.2026Jetzt PCE-Inflationsdaten 14:30 Uhr deutscher Zeit, Test für die Zinserwartungen 26.11.2026 US-Börsen geschlossen Thanksgiving 27.11.2026 Verkürzter Handel US-Börsen schließen früher 1./3.12.2026 Anhörung Huang Nicht öffentliche Anhörung vor Kongressausschüssen, Datum laut Berichten unterschiedlich 9.12.2026 Fed-Zinsentscheid Markt rechnet laut Berichten mit einer Anhebung um 0,25 Punkte Quelle : Nach Berichten; Termine unter Vorbehalt

Fazit Die Nvidia-Aktie ist binnen zwei Tagen vom Rekord-Kurssprung zum Rückschlag gewandert. Zwischen einem Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar im Quartal und einem Kurs rund 35 Prozent unter dem Oktober-Rekord liegt die eigentliche Frage des Marktes: Wie lange zahlen die großen Cloud-Anbieter für KI-Rechenleistung? Kurzfristig dominieren Termine – Inflationsdaten, Anhörung, Zinsentscheid – und die Stimmung im gesamten Chipsektor. Eine Anlageempfehlung gibt aktiencheck.de dazu nicht ab.

FAQ zur Nvidia Aktie