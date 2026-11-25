Die Nvidia-Aktie (Nasdaq: NVDA, ISIN: US67066G1040) hat in zwei Handelstagen alles gezeigt, was die Börse zu bieten hat: Am Montag, dem 23. November, sprang der Kurs um 31,5 Prozent auf 165,05 US-Dollar – der größte Eintagesgewinn, der bei einem Konzern dieser Größe je verzeichnet wurde, rund 950 Milliarden Dollar Börsenwert in einer Sitzung. Am Dienstag folgte der Rückschlag: minus 5,9 Prozent auf 155,38 Dollar, während der Philadelphia Semiconductor Index um 7,9 Prozent einbrach. Der Auslöser des Höhenflugs war die Rückkehr von Gründer Jensen Huang auf den Chefsessel. Der Auslöser des Absturzes ist ein größeres Thema: die Frage, ob die Milliarden für KI-Rechenzentren auf Dauer fließen.
Nvidia-Aktie: Plus 31 %, dann minus 6 % – verpufft Huangs Comeback schon?
Nvidia-Aktie: Erst +31,5 % an einem Tag nach Jensen Huangs Rückkehr, dann –5,9 % auf 155,38 Dollar. Was hinter dem Absturz der Chipwerte steckt und welche Termine jetzt zählen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Kurs (Schluss)
- 155,38 US-Dollar
- Börsenwert
- rund 3,75 Billionen US-Dollar
- 52-Wochen-Hoch
- 243,37 US-Dollar
- 52-Wochen-Tief
- 124,50 US-Dollar (20.11.2026)
Stand: 24.11.2026, Nasdaq-Schluss vom 24.11.2026
Zwei Tage, zwei Welten
Warum sprang die Nvidia Aktie um 31 Prozent – und warum fiel sie gleich zurück?
Die Vorgeschichte liest sich wie ein Börsenthriller: Nach einem Kurssturz im November, der die Nvidia-Aktie am 20. November auf 125,53 Dollar drückte, kam die Wende per Personalie.
Am 12. November war Jensen Huang als Chef zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress übernahm kommissarisch. Hintergrund waren Berichte über mögliche Verbindungen zu einer Firma, die Chips nach China umgeleitet haben soll – öffentlich belegt ist das nicht, Anklagen gibt es nach den vorliegenden Informationen nicht. Am 23. November holte der Verwaltungsrat Huang einstimmig zurück, mit sofortiger Wirkung als Präsident, CEO und Verwaltungsratsmitglied. Das Gremium habe auch mit US-Regierungsvertretern gesprochen und sehe kein Risiko für die nationale Sicherheit, hieß es. Die interne Untersuchung eines Ausschusses läuft weiter.
The Board believes Jensen is the right person to lead NVIDIA.
Der Markt feierte – einen Tag lang. Am Dienstag verflog die Euphorie. Nach Börsenberichten wogen drei Sorgen schwerer als die Personalie: Zweifel an der Rendite der gigantischen KI-Investitionen, Fragen zur Unternehmensführung und zur Abhängigkeit von einem Mitgründer sowie die Unsicherheit bei Exportbeschränkungen nach China. Eine Wall-Street-Notiz brachte es sinngemäß auf den Punkt: Bessere Stimmung ist noch kein reinigendes Ereignis für die Halbleiterbranche.
Wie stark ist der Chip-Ausverkauf? Die Nvidia Aktie reißt andere mit
Nvidia fiel nicht allein. Der Philadelphia Semiconductor Index verlor am Dienstag 7,9 Prozent, Speicherspezialist Micron brach um rund 11 Prozent ein, nachdem eine Bank ihr Kursziel drastisch gesenkt hatte. Auch CoreWeave, einer der großen Nvidia-Kunden im Cloud-Geschäft, gab deutlich nach. In Europa traf es Infineon mit einem Minus von 9,7 Prozent und Siemens Energy mit minus 6,8 Prozent am Dienstag; am Mittwochmorgen notierte die Nvidia-Aktie im deutschen Handel gegen 09:30 Uhr weitere rund 3 Prozent im Minus.
|Datum
|Schlusskurs
|Veränderung
|6.10.2026 (Rekordschluss)
|239,24 US-Dollar
|–
|20.11.2026
|125,53 US-Dollar
|–14,0 %
|23.11.2026
|165,05 US-Dollar
|+31,5 %
|24.11.2026
|155,38 US-Dollar
|–5,9 %
Nasdaq-Schlusskurse in US-Dollar laut Börsenberichten; Veränderung zum Vortag.
Quelle: Börsendaten, Zusammenstellung aktiencheck.de
Wie tief die Spuren sind, zeigt der Blick auf die Woche vor der Wende: Der Halbleiterindex soll nach einer Auswertung rund 17 Prozent verloren haben – die schlechteste Woche seit 2001. Die Nvidia Aktie notierte damals sieben Wochen in Folge im Minus. Vom Rekordschluss bei 239,24 Dollar Anfang Oktober sind es mit 155,38 Dollar noch immer gut 35 Prozent Abstand.
Was sagen die Nvidia Quartalszahlen? Das Geschäft läuft, der Markt zweifelt
Dabei hat Nvidia operativ geliefert. Im dritten Geschäftsquartal (bis Ende Oktober) stieg der Umsatz laut Unternehmensangaben auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr. Für das laufende vierte Quartal stellt der Konzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht, mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 3 Prozent.
Das Problem ist nicht die Gegenwart, sondern die Erwartung. Die Nvidia-Aktie war auf Jahressicht mit Aufschlägen gehandelt worden, die perfekte Zukunft einpreisen. Fällt dann der Verdacht auf, dass KI-Ausgaben der großen Cloud-Anbieter nicht ewig steigen – oder dass Finanzierungsverpflichtungen außerhalb der Bilanzen wachsen –, reagieren die Kurse empfindlich. Nach Berichten schätzt die US-Notenbank solche außerbilanziellen Verpflichtungen großer KI-Firmen auf mehr als drei Billionen Dollar. Zudem steht die nächste Zinsentscheidung der Fed am 9. Dezember an, an der Märkte laut Berichten eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte erwarten.
Welche Risiken hat die Nvidia-Aktie jetzt? Aufsicht, China, Zinsen
Was spricht für Nvidia? Zahlen, Marktstellung, Bewertung nach dem Rutsch
Auf der anderen Seite steht ein Konzern, der im Markt für KI-Beschleuniger weiter die Maßstäbe setzt und dessen Umsatz sich binnen eines Jahres verdoppelt hat. Nach dem Kursrutsch ist die Bewertung deutlich niedriger als noch im Oktober: Das Verhältnis von Kurs zu Gewinn liegt nach Berechnungen von Marktdatenanbietern auf Basis der Schätzungen im niedrigen zweistelligen Bereich, nachdem es im Fünfjahresschnitt bei rund 36 lag. Wer das als Chance oder als Warnzeichen liest, entscheidet nicht diese Redaktion – Fakt ist, dass die Skepsis der Anleger auf einem Rekordumsatz trifft.
Auch bei Analysten kam Bewegung auf: Bernstein hat nach Berichten am 23. November die Einstufung von „Market Perform“ wieder auf „Outperform“ angehoben, nachdem das Haus am 11. November zurückgestuft hatte. Das sind Urteile Dritter und keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Wie geht es weiter? Die Termine für Anleger
FAQ zur Nvidia Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie am 24. November gefallen? Nach dem Kurssprung von 31,5 Prozent am Vortag gaben Anleger Gewinne ab. Hinzu kamen Sorgen über die Dauer der KI-Investitionen, die Unternehmensführung und Handelsbeschränkungen. Die Aktie schloss 5,9 Prozent tiefer bei 155,38 US-Dollar.
Wer führt Nvidia derzeit? Jensen Huang ist seit dem 23. November 2026 wieder Präsident und CEO. Zuvor hatte er am 12. November sein Amt niedergelegt; Colette Kress führte kommissarisch.
Wie hoch ist der Nvidia Kurs aktuell? Zum Nasdaq-Schluss am 24. November lag die Nvidia Aktie bei 155,38 US-Dollar. Am Mittwochmorgen notierte sie im deutschen Handel auf Tradegate gegen 09:30 Uhr bei 137,40 Euro, rund 3 Prozent tiefer.
Welche Prognose hat Nvidia für das vierte Quartal gegeben? Der Konzern stellt einen Umsatz von rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht, plus/minus 3 Prozent.
Zahlt Nvidia eine Dividende? Dazu haben wir keine geprüften Angaben im Material dieses Artikels; Dividendenangaben bitte direkt der Investor-Relations-Seite des Unternehmens entnehmen.
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