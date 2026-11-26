Die Washington Post berichtet, dass Spitzenvertreter des Pentagons am vergangenen Wochenende erwogen haben sollen, den Defense Production Act einzusetzen, um den Vorstand von Nvidia zur Rückholung von Konzernchef Jensen Huang zu drängen; das Pentagon bestreitet das. Die Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) schloss am Mittwoch, 25. November, nach einem Minus von 3,9 Prozent unter 150 US-Dollar; heute ruht der Handel an der Wall Street wegen Thanksgiving. Für KI-Aktien und den Nasdaq ist der Bericht vor allem eine Frage des politischen Risikos.
Nvidia Aktie: Pentagon soll Defense Production Act erwogen haben – was ist dran am Bericht, und was heißt er für KI-Aktien?
Die Washington Post berichtet, Pentagon-Vertreter hätten ein Kriegsgesetz erwogen, um Nvidias Vorstand zu beeinflussen. Das Pentagon dementiert, die Quellen sind anonym. Was belegt ist, was offen bleibt und was die Nvidia Aktie und den Nasdaq beschäftigt, während die US-Börsen wegen Thanksgiving ruhen.
Der Bericht
Was berichtet die Washington Post über das Pentagon und Nvidia?
Nach dem Bericht, den Seeking Alpha am 25. November um 18:15 Uhr New Yorker Zeit zusammenfasst, hat die Pentagon-Führung über das Wochenende diskutiert, ob sich der Defense Production Act nutzen ließe, um Nvidias Vorstand zur Rückkehr Huangs zu bewegen. Als Beteiligte nennen Zweitberichte Verteidigungsminister Pete Hegseth und seinen Stellvertreter Steve Feinberg. Die Zeitung stützt sich laut Israel Hayom auf drei mit der Debatte vertraute Personen.
Der Defense Production Act von 1950 gibt dem US-Präsidenten weitreichende Befugnisse, die Wirtschaft in Krisen zu lenken. Er wurde in der ersten Amtszeit von Donald Trump in der Corona-Pandemie genutzt, um General Motors zur Produktion von Beatmungsgeräten zu bewegen. Laut BigGo ermächtigt das Gesetz seinem Wortlaut nach nicht ausdrücklich dazu, Unternehmensvorstände einzusetzen oder abzusetzen.
Das Dementi
Was sagen das Pentagon und Nvidia dazu?
Ein Pentagon-Vertreter widersprach dem Bericht per E-Mail: Die beschriebenen Gespräche zwischen der Führung hätten nie stattgefunden, und weder der Minister noch sein Stellvertreter noch ein Unterstaatssekretär hätten einen solchen Vorschlag gemacht. Nvidia lehnte laut Israel Hayom einen Kommentar ab. Aussage steht damit gegen Aussage: Die Zeitung beruft sich auf anonyme Quellen, das Ministerium auf ein Dementi ohne Namen. Ob die Idee den Präsidenten oder den Vizepräsidenten erreichte, ist laut watson.ch unklar.
Der Hintergrund
Wie kam es zur Rückkehr von Jensen Huang?
Huang war am 12. November zurückgetreten und kehrte nach Berichten von BigGo, Israel Hayom und watson.ch am Montag, dem 23. November, zurück, nachdem der Vorstand einstimmig entschieden hatte. Der Vorstand begründete das mit Rückmeldungen hochrangiger Vertreter der US-Regierung. Welche Rolle Washington dabei spielte, ist unter den Beteiligten umstritten und öffentlich nicht belegt.
Märkte
Was bedeutet der Bericht für die Nvidia Aktie, Chipaktien und den Nasdaq?
Der Nasdaq 100 schloss am Mittwoch bei 26.046,90 Punkten (−0,64 Prozent), zeitweise stand er fast 5 Prozent im Minus; der Halbleiter-Index SOX war zwischenzeitlich gut 8 Prozent gefallen. Die Nvidia Aktie gab um 3,9 Prozent nach. Eine Kursreaktion auf den Bericht selbst gibt es nicht, weil die US-Börsen am Donnerstag geschlossen sind und am Freitag nur verkürzt handeln.
Für Anleger rückt damit eine Frage in den Vordergrund, die über den Einzelfall hinausgeht: Wie viel Einfluss nimmt der Staat auf Unternehmen, die für Rüstung, KI und Lieferketten wichtig sind? Laut watson.ch unter Berufung auf die Financial Times soll Nvidia seine Fertigungspartner zudem angewiesen haben, Serverlieferungen nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu stoppen. Grund seien verschärfte US-Exportkontrollen für China; ob die Maßnahme vorübergehend ist, bleibt offen.
Was Anleger jetzt beobachten
Ob Washington Post oder Pentagon weitere Details nennen, etwa Dokumente oder namentliche Quellen.
Die Kursreaktion der Nvidia Aktie bei Handelsbeginn nach Thanksgiving, am Freitag in verkürztem Handel.
Neue Exportkontrollen für Chips und die Lage der Lieferungen nach Südostasien.
Den Verlauf des KI-Ausverkaufs bei Nasdaq 100 und Halbleiterindex nach dem Tief seit April.
Häufige Fragen zum Pentagon-Bericht über Nvidia
Was ist der Defense Production Act? Ein US-Gesetz von 1950, das dem Präsidenten Befugnisse zur Lenkung der Wirtschaft in Krisenzeiten gibt, etwa für Produktionsvorgaben.
Was wirft die Washington Post dem Pentagon vor? Dass Spitzenvertreter über das Wochenende erwogen haben sollen, das Gesetz einzusetzen, um den Nvidia-Vorstand zu Huangs Rückholung zu drängen. Das Pentagon bestreitet das.
Wie reagierte die Nvidia Aktie? Zum Schluss am 25. November minus 3,9 Prozent auf unter 150 US-Dollar. Auf den Bericht selbst liegt keine Reaktion vor, die US-Börsen sind am 26. November geschlossen.
Bedeutet der Bericht ein Risiko für KI-Aktien? Er verweist auf politisches Risiko; belegt ist die Erwägung nicht, eine Einschätzung der Redaktion bleibt vorläufig.
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