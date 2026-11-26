Nach dem Bericht, den Seeking Alpha am 25. November um 18:15 Uhr New Yorker Zeit zusammenfasst, hat die Pentagon-Führung über das Wochenende diskutiert, ob sich der Defense Production Act nutzen ließe, um Nvidias Vorstand zur Rückkehr Huangs zu bewegen. Als Beteiligte nennen Zweitberichte Verteidigungsminister Pete Hegseth und seinen Stellvertreter Steve Feinberg. Die Zeitung stützt sich laut Israel Hayom auf drei mit der Debatte vertraute Personen.

Der Defense Production Act von 1950 gibt dem US-Präsidenten weitreichende Befugnisse, die Wirtschaft in Krisen zu lenken. Er wurde in der ersten Amtszeit von Donald Trump in der Corona-Pandemie genutzt, um General Motors zur Produktion von Beatmungsgeräten zu bewegen. Laut BigGo ermächtigt das Gesetz seinem Wortlaut nach nicht ausdrücklich dazu, Unternehmensvorstände einzusetzen oder abzusetzen.