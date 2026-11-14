Nvidia-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: Huang-Rücktritt, FBI und Sammelklage – sechste Verlustwoche in Folge

Montag – die Untersuchung. Nvidia teilte mit, dass unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats mit externen Anwälten Berichte prüfen, wonach Konzernchef Jensen Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Laut New York Times und Financial Times geht es um eine Managerin des Cloudanbieters Megaspeed. Huang räumte gegenüber der Belegschaft eine außereheliche Beziehung ein. Während der Nasdaq 100 um 3,40 Prozent stieg, fiel die Nvidia-Aktie um 4,27 Prozent auf 178,67 Dollar – sie war der einzige Wert im Philadelphia-Halbleiterindex, der an diesem Tag verlor.

Dienstag – FBI, Sammelklage, Abstufung. Der Fall weitete sich aus. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ermittelt auch die Bundespolizei FBI. Aktionäre reichten eine Sammelklage ein, die Bank of America nahm Nvidia von ihrer Liste der besten Anlageideen. Die Aktie verlor 5,47 Prozent auf 168,89 Dollar, den tiefsten Stand seit Ende März.

Mittwoch – die Gegenbewegung. Im Sog der starken CoreWeave-Zahlen erholte sich die Aktie auf 173,73 Dollar. Am Abend erhöhten neue Medienberichte über eine zweite Beziehung und eine mögliche Ablösung Huangs den Druck.

Donnerstag – der Rücktritt. Nvidia bestätigte den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise, der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones wird Vorsitzender des Verwaltungsrats. Zur Eröffnung brach die Aktie um mehr als 13 Prozent ein. Dann kauften Privatanleger laut Vanda Research so viele Nvidia-Aktien zur Eröffnung wie nie zuvor gemessen. Am Ende stand ein Minus von 4,34 Prozent auf 166,19 Dollar.

Freitag – die Abstufung. Die Bank HSBC strich ihre Kaufempfehlung und stufte auf „Halten“ mit einem Kursziel von 170 Dollar ab, weil die Nachfolge ungeklärt ist. Die Nvidia-Aktie verlor weitere 2,01 Prozent auf 162,85 Dollar.