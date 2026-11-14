Es war die Woche, in der bei Nvidia eine Ära endete. Die Nvidia-Aktie ist einer der großen Nasdaq100 Verlierer der Woche: Vom Schlusskurs der Vorwoche bei rund 186,64 Dollar fiel sie um 12,75 Prozent auf 162,85 Dollar – in einer Woche, in der der Nasdaq 100 um 3,53 Prozent zulegte. Nach Berechnungen von MLQ.ai verlor der Chipkonzern binnen fünf Tagen rund 657 Milliarden Dollar an Börsenwert. Für den einstigen Börsenstar war es die sechste Verlustwoche in Folge. Unsere Wochenanalyse zeigt, wie aus einer Untersuchung ein Rücktritt wurde – und warum die Konkurrenz profitiert.
Nvidia-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: Huang-Rücktritt, FBI und Sammelklage – sechste Verlustwoche in Folge
Die Nvidia-Aktie ist einer der größten Nasdaq100 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 12,75 Prozent auf 162,85 Dollar erlebte der Chipkonzern die wohl dramatischste Woche seiner Geschichte. Eine interne Untersuchung, Ermittlungen des FBI, eine Sammelklage und schließlich der Rücktritt von Gründer Jensen Huang kosteten rund 657 Milliarden Dollar Börsenwert. Unsere Wochenanalyse zeigt Tag für Tag, was passiert ist – und warum die Zahlen am 17. November jetzt alles entscheiden.
Wochenanalyse
Von der Untersuchung zum Rücktritt: fünf Tage, die Nvidia veränderten
Montag – die Untersuchung. Nvidia teilte mit, dass unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats mit externen Anwälten Berichte prüfen, wonach Konzernchef Jensen Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Laut New York Times und Financial Times geht es um eine Managerin des Cloudanbieters Megaspeed. Huang räumte gegenüber der Belegschaft eine außereheliche Beziehung ein. Während der Nasdaq 100 um 3,40 Prozent stieg, fiel die Nvidia-Aktie um 4,27 Prozent auf 178,67 Dollar – sie war der einzige Wert im Philadelphia-Halbleiterindex, der an diesem Tag verlor.
Dienstag – FBI, Sammelklage, Abstufung. Der Fall weitete sich aus. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ermittelt auch die Bundespolizei FBI. Aktionäre reichten eine Sammelklage ein, die Bank of America nahm Nvidia von ihrer Liste der besten Anlageideen. Die Aktie verlor 5,47 Prozent auf 168,89 Dollar, den tiefsten Stand seit Ende März.
Mittwoch – die Gegenbewegung. Im Sog der starken CoreWeave-Zahlen erholte sich die Aktie auf 173,73 Dollar. Am Abend erhöhten neue Medienberichte über eine zweite Beziehung und eine mögliche Ablösung Huangs den Druck.
Donnerstag – der Rücktritt. Nvidia bestätigte den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise, der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones wird Vorsitzender des Verwaltungsrats. Zur Eröffnung brach die Aktie um mehr als 13 Prozent ein. Dann kauften Privatanleger laut Vanda Research so viele Nvidia-Aktien zur Eröffnung wie nie zuvor gemessen. Am Ende stand ein Minus von 4,34 Prozent auf 166,19 Dollar.
Freitag – die Abstufung. Die Bank HSBC strich ihre Kaufempfehlung und stufte auf „Halten“ mit einem Kursziel von 170 Dollar ab, weil die Nachfolge ungeklärt ist. Die Nvidia-Aktie verlor weitere 2,01 Prozent auf 162,85 Dollar.
Huangs Abgang schafft ein offeneres Spielfeld für Nvidias Konkurrenten.
Die Gründe für den Kursverlust
Führungsrisiko statt Nachfrageproblem: warum Anleger verkaufen
Bemerkenswert ist, was in dieser Woche nicht passiert ist: Kein Kunde hat Aufträge storniert, keine Prognose wurde gesenkt. Der Wochenverlierer Nvidia verliert wegen eines Risikos, das sich schwer in Zahlen fassen lässt.
Der Gründer fehlt
Jensen Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und 33 Jahre geführt. Er galt als Architekt der Strategie, die Nvidia zum wichtigsten Lieferanten der KI-Revolution machte. Ein dauerhafter Nachfolger ist nicht benannt.
Die Konkurrenz profitiert
Anleger setzen darauf, dass große Cloudkunden ihre Abhängigkeit von Nvidia schneller verringern. AMD und Broadcom stiegen in derselben Woche um jeweils mehr als 18 Prozent.
Rechtliche Risiken
Ermittlungen, eine Sammelklage und politischer Druck aus dem Kongress können Kosten und Ablenkung für das Management verursachen.
Analysten werden vorsichtiger
Baird stufte bereits am Mittwoch auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel auf 200 Dollar, HSBC folgte am Freitag mit „Halten“ und 170 Dollar.
Zusätzliche Unruhe brachte am Freitag ein Bericht der Financial Times, wonach Nvidia Arm-Chef Rene Haas als möglichen Nachfolger angesprochen habe. Haas arbeitete sieben Jahre bei Nvidia. Eine Bestätigung gibt es nicht, Nvidia erklärte laut Berichten, noch keine Kandidaten formell angesprochen zu haben.
Einordnung
Ein Drittel unter dem Rekord: ist der Schock eingepreist?
Vom Rekordhoch bei 243,37 Dollar Anfang Oktober ist die Nvidia-Aktie inzwischen rund ein Drittel entfernt. Das operative Bild ist dagegen unverändert stark: Für das laufende Quartal hatte Nvidia einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent. Analysten erwarten im Schnitt rund 108,9 Milliarden Dollar. Am Optionsmarkt ist für die Zahlen am 17. November eine Kursbewegung von rund 8 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Die entscheidende Frage für den Nasdaq100 Verlierer der Woche lautet: Wie stark leidet das Vertrauen der Kunden, und wie schnell findet Nvidia einen überzeugenden neuen Chef?
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie ein Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Eine Untersuchung des Verwaltungsrats, Ermittlungen des FBI, eine Sammelklage und der Rücktritt von Gründer Jensen Huang belasteten die Aktie. Sie verlor in der Woche vom 9. bis 13. November 12,75 Prozent auf 162,85 Dollar.
Wer führt Nvidia jetzt?
Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise. Den Vorsitz im Verwaltungsrat übernimmt der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones.
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?
Am 17. November 2026 – erstmals ohne Jensen Huang an der Spitze.
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