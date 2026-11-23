Nvidia Aktie: 888 Milliarden Dollar an einem Tag – der größte Wertzuwachs der Börsengeschichte

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:49 3 Min.

Die Nvidia Aktie schließt am Montag 31,48 Prozent höher bei 165,05 Dollar und führt den Nasdaq 100 mit großem Abstand an. Es ist der stärkste Tag der Aktie seit dem Jahr 2000. Was der Schlusskurs bedeutet und was in dieser verkürzten Börsenwoche noch ansteht.

Bild: NVIDIA Corporation (Pressebild „NVIDIA Voyager“, NVIDIA Newsroom)

Die Schlussglocke hat bestätigt, was sich am Vormittag abzeichnete. Die Nvidia Aktie beendet den Montag bei 165,05 Dollar, 31,48 Prozent oder 39,52 Dollar über dem Schlusskurs vom Freitag. Kein anderer Wert im Nasdaq 100 kam auch nur in die Nähe. Auslöser war die Entscheidung des Verwaltungsrats, Gründer Jensen Huang elf Tage nach seinem Rücktritt wieder als Chef einzusetzen. Schlusskurs der Nvidia Aktie 165,05 USD Tagesgewinn, Platz 1 im Nasdaq 100 +31,48 % Zuwachs an Börsenwert laut Benzinga 888 Mrd. USD Tagesplus des Nasdaq 100 +6,86 % Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:45 Uhr MEZ; Benzinga; InvestingLive; Investrade Die Rekorde Ein Tag für die Geschichtsbücher Nach Berechnungen von Benzinga hat Nvidia an diesem einen Handelstag rund 888 Milliarden Dollar an Börsenwert gewonnen. Das sei der größte Tageszuwachs, den je ein Unternehmen verzeichnet hat. Der Brokerdienst Investrade ordnet den Kurssprung als größten prozentualen Tagesgewinn der Nvidia Aktie seit März 2000 ein. Der Nasdaq 100 stieg um 6,86 Prozent auf 26.746,10 Punkte, der S&P 500 um 4,73 Prozent. Für beide Indizes war es der beste Tag seit dem 9. April 2025. Der Dow Jones gewann 1.448 Punkte. Die Lage Was der Schlusskurs der Nvidia Aktie nicht repariert Bemerkenswert ist, dass die Käufer bis zum Ende blieben. Am Nachmittag deutscher Zeit stand die Nvidia Aktie bei rund 165 Dollar, zum Schluss exakt auf diesem Niveau. Gewinnmitnahmen in größerem Stil blieben aus. Dennoch ist die Krise nicht ausgestanden. Ein Ausschuss unabhängiger Verwaltungsräte führt die Untersuchung zu Ende, die den Rücktritt ausgelöst hatte. Und bis zum Rekordschluss von 239,24 Dollar vom 6. Oktober fehlen der Nvidia Aktie noch immer rund 31 Prozent (eigene Rechnung). Was für die Nvidia Aktie spricht Führungsfrage geklärt

Gewinne bis zum Handelsschluss gehalten

Gesamter Chipsektor zieht mit

Verwaltungsrat sieht kein Sicherheitsrisiko Was Anleger bedenken sollten Untersuchung läuft weiter

Rund 31 Prozent unter dem Rekord

Verkürzte Handelswoche mit dünnen Umsätzen

Nach 31 Prozent Tagesplus sind Rücksetzer möglich Einordnung der Redaktion: Die Nvidia Aktie hat heute an einem Tag mehr Wert geschaffen, als die meisten Konzerne der Welt insgesamt auf die Waage bringen. Das zeigt die Erleichterung, aber auch die Abhängigkeit von einer Person. Die kommenden Tage sind tückisch: Am Mittwoch kommen US-Inflationsdaten, am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel vorzeitig. In solchen Wochen fallen Kursausschläge oft größer aus als üblich. FAQ Häufige Fragen zur Nvidia Aktie Wie hat die Nvidia Aktie heute geschlossen?

Bei 165,05 Dollar, 31,48 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Ist die Untersuchung gegen Jensen Huang beendet?

Nein. Ein Ausschuss unabhängiger Verwaltungsräte führt sie laut Unternehmensmitteilung zu Ende. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nvidia Aktie?

ISIN US67066G1040, WKN 918422. Handelssymbol an der Nasdaq: NVDA. Handelssymbol an deutschen Börsen: NVD.

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