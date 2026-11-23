Einordnung der Redaktion: Der Markt hat heute ein klares Urteil gefällt: Nvidia ohne Huang war den Anlegern rund ein Viertel weniger wert als Nvidia mit ihm. Das zeigt, wie stark der Konzern an seinem Gründer hängt, und das ist zugleich die Schwäche dieser Rally. Ein Unternehmen, dessen Wert an einem Tag um fast eine Billion Dollar schwankt, weil eine Person kommt oder geht, trägt ein Risiko, das in keiner Bilanz steht. Für die nächsten Tage zählt, ob die Nvidia Aktie die Kurse über 160 Dollar hält, wenn die ersten Käufer Gewinne mitnehmen.