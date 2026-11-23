Vorbörslich waren es 27 Prozent, nach der Eröffnung ist es noch mehr geworden. Die Nvidia Aktie steht um 16:09 Uhr deutscher Zeit bei 164,98 Dollar, ein Plus von 31,43 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag bei 125,53 Dollar. Drei Minuten später werden 167,40 Dollar und plus 33,35 Prozent angezeigt. Nvidia ist damit der stärkste Wert im Nasdaq 100, im S&P 500 und im Dow Jones zugleich. Auslöser ist die Entscheidung des Verwaltungsrats, Gründer Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Chef einzusetzen.
Nvidia Aktie: Fast eine Billion Dollar an einem Vormittag – plus 31 Prozent machen Huangs Rückkehr zum teuersten Comeback der Börsengeschichte
Die Nvidia Aktie führt nach Handelsstart alle drei großen US-Indizes an. Im Nasdaq 100 steht sie 31,4 Prozent im Plus bei 165 Dollar, wenige Minuten später sind es mehr als 33 Prozent. Der Börsenwert wächst um rund 950 Milliarden Dollar. Was die Rückkehr von Jensen Huang repariert hat und was bis zum Rekordhoch noch fehlt.
Die Dimension
Ein Tagesgewinn so groß wie ein Weltkonzern
Bei rund 24,1 Milliarden ausstehenden Aktien entspricht das Kursplus von knapp 40 Dollar einem Zuwachs von etwa 950 Milliarden Dollar an Börsenwert (eigene Rechnung). Zum Vergleich: Kaum ein Dutzend Unternehmen der Welt ist insgesamt so viel wert. Der Sprung zieht den ganzen Markt mit. Der Nasdaq eröffnete 7,3 Prozent höher, der S&P 500 gewann 4,6 Prozent, der Dow Jones 2,3 Prozent. Chipwerte wie AMD und Micron legten schon vorbörslich zweistellig zu.
Die Geschichte
Was nach früheren Chef-Comebacks geschah
Dass ein Verwaltungsrat seinen geschassten Chef zurückholt, kommt selten vor. Als Howard Schultz 2008 zu Starbucks zurückkehrte, stieg die Aktie am Tag darauf um 8 Prozent. Als Michael Dell 2007 wieder die Führung übernahm, fiel die Reaktion ebenfalls einstellig aus. Ein Plus von mehr als 30 Prozent bei einem Konzern dieser Größe ist ohne Beispiel. Erledigt ist die Affäre damit nicht. Die unabhängige Untersuchung läuft weiter, ein neuer Ausschuss soll Fragen der nationalen Sicherheit und der Exportkontrolle überwachen. Und der Nvidia Aktie fehlen bis zum Rekordschluss von 239,24 Dollar noch immer rund 31 Prozent (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Der Markt hat heute ein klares Urteil gefällt: Nvidia ohne Huang war den Anlegern rund ein Viertel weniger wert als Nvidia mit ihm. Das zeigt, wie stark der Konzern an seinem Gründer hängt, und das ist zugleich die Schwäche dieser Rally. Ein Unternehmen, dessen Wert an einem Tag um fast eine Billion Dollar schwankt, weil eine Person kommt oder geht, trägt ein Risiko, das in keiner Bilanz steht. Für die nächsten Tage zählt, ob die Nvidia Aktie die Kurse über 160 Dollar hält, wenn die ersten Käufer Gewinne mitnehmen.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie stark steigt die Nvidia Aktie heute?
Um 16:09 Uhr deutscher Zeit lag sie 31,43 Prozent im Plus bei 164,98 Dollar, kurz darauf bei 167,40 Dollar.
Hat die Nvidia Aktie ihr Rekordhoch wieder erreicht?
Nein. Der Rekordschluss vom 6. Oktober 2026 liegt bei 239,24 Dollar, rund 31 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
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