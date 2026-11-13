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NVIDIA Aktie nach Huang-Rücktritt - Goldman Sachs senkt Kursziel um fast 27%

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 11:49 1 Min. Goldman Sachs

NVIDIA-Aktie nach CEO-Rücktritt unter Druck! Goldman Sachs senkt das Kursziel, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Während der starke Auftragsbestand die Geschäftsaussichten absichert, könnten wachsende Unsicherheiten die Aktienbewertung belasten. Wie gefährlich wird der Führungswechsel für NVIDIA-Anleger?

Bild: NVIDIA Corp., CEO Jensen Huang präsentiert Spectrum-X Ethernet, GTC Berlin 2026

James Schneider, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) nach dem Rücktritt von CEO Jensen Huang weiterhin mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 300 auf 220 USD. Goldman Sachs betrachte die Nachricht als einen "bedeutenden, aber begrenzten negativen Faktor für die Aktie in mehrfacher Hinsicht". Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dürften die Entwicklungen in den kommenden 12 bis 18 Monaten nur "begrenzte direkte Auswirkungen" auf die Finanzkennzahlen und die Ertragskraft von NVIDIA haben. Dies sei insbesondere auf den langfristigen Auftragsbestand und die bereits vorliegenden Bestellungen des Unternehmens zurückzuführen, so James Schneider in einer Research-Note vom 12. November. Allerdings gehe Goldman Sachs davon aus, dass die Bewertungsmultiplikatoren der NVIDIA-Aktie stärker unter Druck geraten könnten, da hinsichtlich mehrerer Faktoren erhebliche Unsicherheit bestehe. zuvor: 300 USD ⬇️ Ziel 220 USD zuvor: buy ↔️ buy James Schneider | 12.11.2026 🏛️ Goldman Sachs Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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