Nvidia-Aktie nach dem Huang-Beben: Kursziele von 185 bis 515 Dollar – wer hat jetzt recht?

Die Chartanalyse der Nvidia-Aktie liest sich wie ein Lehrbuchbeispiel für einen gebrochenen Aufwärtstrend. Vom Rekordhoch bei 239,24 Dollar am 6. Oktober ging es zunächst in eine normale Konsolidierung; noch am 29. Oktober stand die Aktie bei 213,66 Dollar. Dann kam die Woche, die alles änderte: Minus 4,27 Prozent am Montag, minus 5,47 Prozent am Dienstag, ein technischer Erholungsversuch am Mittwoch auf 173,73 Dollar – und am Donnerstag der Rücktritt.

Entscheidend ist, was in der Nacht zum 12. November passierte. Im außerbörslichen Handel fiel die Aktie bis auf 156,20 Dollar, den tiefsten Stand seit Juli 2025. Damit wurde die Zone um 164 Dollar unterschritten, die im September 2025 und im März 2026 jeweils als Boden gehalten hatte und die zugleich das bisherige 52-Wochen-Tief bei 164,27 Dollar markierte. Dass die Aktie zum Handelsschluss mit 164,48 Dollar wieder haarscharf über dieser Marke steht, ist ein erster Fingerzeig: Hier wird gekämpft.