NVIDIA Aktie: Kursziel-Crash um 50% und Downgrade! Bernstein sieht Risiken um Jensen Huang

Die Aktienanalyse von Bernstein Research vom 11. November 2026 markiert einen deutlichen Stimmungswechsel. Analyst Stacy Rasgon halbiert das Kursziel für NVIDIA auf 200 USD und stuft die Aktie von "outperform" auf "market perform" ab. Im Mittelpunkt stehen nicht konkret bezifferte operative Enttäuschungen, sondern erhebliche Unsicherheiten über die zukünftige Unternehmensführung. Stacy Rasgon sieht die Position von Jensen Huang kritisch, befürchtet weitere Anschuldigungen und verweist auf mögliche Fragezeichen hinter Investitionen innerhalb der Lieferkette.

Gleichzeitig erwartet Bernstein Research während einer möglichen Nachfolgersuche keine unmittelbaren Störungen des operativen Geschäfts. Damit bleibt offen, wie stark sich die Führungsthematik tatsächlich auf die wirtschaftliche Entwicklung von NVIDIA auswirken würde.

Für Anleger ist die zentrale Botschaft dennoch klar: Bernstein Research bewertet das Chancen-Risiken-Verhältnis der NVIDIA Aktie inzwischen erheblich vorsichtiger. Das neue Kursziel von 200 USD und das Rating "market perform" zeigen, dass Stacy Rasgon zunächst mehr Klarheit über die Unternehmensführung und die strategischen Perspektiven benötigt.

Ob sich daraus eine längerfristige Belastung oder lediglich eine vorübergehende Phase erhöhter Unsicherheit entwickelt, hängt von den kommenden Entscheidungen und der tatsächlichen Geschäftsentwicklung ab. Für die NVIDIA Aktie dürfte deshalb neben den nächsten Geschäftszahlen vor allem die Frage entscheidend werden, wie stabil die Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung bleiben.