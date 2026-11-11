NVIDIA Aktie: Kursziel 300 USD – jetzt muss der KI-Boom überzeugen

Aus analytischer Sicht kommt es deshalb darauf an, ob aus dem Ausbau von KI-Infrastruktur eine anhaltende wirtschaftliche Nachfrage entsteht. Kunden müssen ihre Investitionen langfristig durch produktive Anwendungen und entsprechende Erträge rechtfertigen können. Gelingt das, verbessert sich auch die Grundlage für weitere Ausgaben. Bleiben die wirtschaftlichen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, könnten Investitionspläne vorsichtiger ausfallen.