Harsh Kumar, Analyst von BMO Capital Markets, zufolge stelle die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) das bestmögliche Ergebnis sowohl für die Aktie als auch für das Unternehmen dar. Huang sei ein "KI-Visionär mit tiefgreifenden politischen Verbindungen und langjährigen Beziehungen entlang der gesamten Halbleiterlieferkette". Nach Einschätzung von BMO Capital Markets verfüge der US-Konzern über die umfassendste integrierte KI-Plattform der gesamten Branche, die sämtliche Technologieebenen abdecke. Das Analysehaus bestätige daher das Rating "outperform" für die NVIDIA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 240 USD. Trotz der spektakulären Kursrally signalisiere das Kursziel von BMO Capital Markets noch immer ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 43%, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 23.11.2026)