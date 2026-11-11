Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.
NVIDIA Aktie: KI-Pate geopfert?!
Ist das ein Wendepunkt?
Die KI-Branche komme nicht zur Ruhe. Mitten in die KI-Ängste hinein sei dann auch noch NVIDIA-Chef Jensen Huang in die Liebesfalle getappt. Sei seine chinesische Geliebte wirklich eine Spionin? Wenn ja, könnte Jensen sogar seinen Job verlieren. Aber vielleicht habe es sogar einen handfesten Skandal gebraucht, um die Leidenszeit in der KI-Branche zu beenden. Und ein Analyst sehe die NVIDIA-Affäre tatsächlich als möglichen Wendepunkt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2026)
Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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