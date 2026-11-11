NVIDIA Aktie: KI-Pate geopfert?!

Die KI-Branche komme nicht zur Ruhe. Mitten in die KI-Ängste hinein sei dann auch noch NVIDIA-Chef Jensen Huang in die Liebesfalle getappt. Sei seine chinesische Geliebte wirklich eine Spionin? Wenn ja, könnte Jensen sogar seinen Job verlieren. Aber vielleicht habe es sogar einen handfesten Skandal gebraucht, um die Leidenszeit in der KI-Branche zu beenden. Und ein Analyst sehe die NVIDIA-Affäre tatsächlich als möglichen Wendepunkt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2026)