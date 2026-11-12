Aktien des Tages NVDA aktien neutral Technologie

NVIDIA Aktie: Kein "Top Pick" mehr! Morgan Stanley hält dennoch an 300 USD fest

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 13:51 1 Min. Morgan Stanley

Nach einem Kursverlust von mehr als 25% seit Anfang Oktober verliert NVIDIA seinen Spitzenplatz auf der Empfehlungsliste der US-Bank Morgan Stanley. Während die langfristigen KI-Perspektiven überzeugen, sorgen Unsicherheiten um CEO Jensen Huang für Nervosität. Steht die NVIDIA Aktie vor einer Erholung oder setzt sich die Talfahrt fort?

Bild: Pexels

Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) unverändert mit dem Rating "overweight" und dem Kursziel von 300 USD ein. Joseph Moore habe NVIDIA von der Liste der bevorzugten Aktien ("Top Picks") gestrichen. Hintergrund sei die Stopp-Loss-Regelung für Top Picks, da der Aktienkurs seit der Aufnahme in die Liste am 2. Oktober um mehr als 25% gefallen sei. An der Einschätzung des Analysehauses hinsichtlich eines starken und nachhaltigen Ausbaus der KI-Infrastruktur ändere sich jedoch nichts. NVIDIA könnte zusätzliche Marktanteile gewinnen, falls und sobald die Verfügbarkeit geeigneter Grundstücke, ausreichender Stromversorgung und geeigneter Gebäude zu einem begrenzenden Faktor werde. Allerdings räume Joseph Moore ein, dass die kurzfristige Unsicherheit bestehen bleiben dürfte, da die Führung von CEO Jensen Huang als "entscheidend für die strategische Ausrichtung des Unternehmens" angesehen werde. zuvor: 300 USD ↔️ Kursziel 300 USD zuvor: overweight ↔️ overweight Joseph Moore | 11.11.2026 🏛️ Morgan Stanley Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.