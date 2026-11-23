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NVIDIA Aktie: Kein NVIDIA ohne Huang

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 17:28 2 Min. Raiffeisen Bank International AG

Die NVIDIA-Aktie legt laut Manuel Stahl nach der angekündigten Rückkehr von Jensen Huang fast 32% zu.

Bild: NVIDIA Corp., CEO Jensen Huang präsentiert Spectrum-X Ethernet, GTC Berlin 2026

Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) unter die Lupe. Am 12. November 2026 habe sich Jensen Huang als schillernder CEO von NVIDIA zurückgezogen, nachdem mehrere außereheliche Beziehungen enthüllt worden seien, darunter jene zur mutmaßlichen chinesischen Spionin Alice Huang. Keine zwei Wochen später habe der Vorstand von NVIDIA nun bekannt gegeben, dass das Gesicht des KI-Booms wieder die Führung des Konzerns übernehmen werde. Noch in der vergangenen Woche habe die Führungsebene im Rahmen der Quartalspräsentation eine solche Wiederernennung ausgeschlossen und betont, dass der Konzern nach einer geeigneten Nachfolge suche. Seither habe jedoch vor allem der politische Druck auf NVIDIA zugenommen. Neben versöhnlichen Worten von US-Finanzminister Scott Bessent habe sich insbesondere Donald Trump für Huangs Rückkehr eingesetzt. Gleichzeitig solle Arm-CEO Rene Haas, der als aussichtsreicher Nachfolgekandidat gegolten habe, die Annäherungsversuche von NVIDIA abgewehrt haben. Stattdessen habe er heute einen neuen langfristigen Vertrag mit Arm unterzeichnet. Vor diesem Hintergrund habe NVIDIA heute verkündet, Jensen Huang nach mehreren Gesprächen und nach Rücksprache mit Vertretern der US-Regierung erneut zum CEO zu ernennen. Der Vorstand sei zu dem Schluss gekommen, dass Huangs Rückkehr kein Sicherheitsrisiko darstelle. Dennoch solle die interne Aufarbeitung der Affären des wiedereingesetzten CEOs wie geplant fortgesetzt werden. Darüber hinaus müsse sich Huang am 1. Dezember 2026 vor dem Kongress zu seiner Verbindung mit Alice Huang und dem möglichen Zugang Chinas zu leistungsstarken Halbleitern äußern. Die Entscheidung sei daher durchaus mit Risiken verbunden. Anleger:innen würden derzeit allerdings eindeutig die Euphorie über Huangs Rückkehr in den Vordergrund rücken. Nach den Kurseinbrüchen der vergangenen Woche verzeichne die Aktie aktuell ein Tagesplus von fast 32%. Die letzte Empfehlung für die Aktie von NVIDIA lautete KAUF, so Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 23.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: 7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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