Keine Aktie wird in Deutschland derzeit häufiger gesucht als die Nvidia Aktie, und der Grund ist kein erfreulicher. In der Nacht zum Freitag wurde bekannt, dass nun auch der US-Bundesstaat Kalifornien den Chip-Konzern unter die Lupe nimmt. Generalstaatsanwalt Rob Bonta hat Nvidia einen offiziellen Fragenkatalog zustellen lassen. Es geht um die Frage, ob leistungsstarke Chips oder vertrauliche Informationen nach China gelangt sind – und ob das Unternehmen seine Anleger und die Öffentlichkeit falsch informiert hat.
Nvidia Aktie: Jetzt ermittelt auch Kalifornien – 669 Milliarden Dollar Börsenwert in sechs Tagen ausgelöscht
Die Nvidia Aktie ist die meistgesuchte Aktie des Tages. Kaliforniens Generalstaatsanwalt verlangt Auskunft zu mutmaßlichen Chip-Lieferungen nach China und zur Frage, ob Anleger falsch informiert wurden. Nach dem Rücktritt von Jensen Huang rollt die nächste Untersuchung auf den Chip-Riesen zu.
Die Nachricht
Nvidia Aktie: Was Kalifornien wissen will
Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa-AFX versenden Ermittlungsbehörden solche Fragenkataloge, um festzustellen, ob möglicherweise gegen Gesetze verstoßen wurde. Ein Vorwurf im rechtlichen Sinn ist damit noch nicht verbunden. Bonta fand dennoch deutliche Worte: Das Verhalten von Nvidia lasse die Alarmglocken schrillen, erklärte er. Eine Stellungnahme des Konzerns lag zunächst nicht vor.
Die Untersuchung steht im Zusammenhang mit der Affäre um den früheren Konzernchef Jensen Huang, der nach Vorwürfen über angebliche Verbindungen nach China zurückgetreten ist. Erledigt ist das Thema damit nicht, im Gegenteil:
Kalifornien prüft mögliche Chip- und Informationstransfers sowie die Kommunikation gegenüber Anlegern.
Der Verwaltungsrat von Nvidia untersucht nach Medienberichten unabhängig, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein könnte.
US-Finanzminister Scott Bessent hat den Konzern aufgefordert, schnell aufzuklären, wer im Unternehmen wann was wusste.
Der Kongress hat Huang für Dezember vor mehrere Ausschüsse geladen.
US-Behörden verdächtigen zudem das Unternehmen Megaspeed, an Lieferungen beteiligt gewesen zu sein.
Der Kurs
669 Milliarden Dollar – mehr als der Börsenwert der meisten Konzerne der Welt
Die Börse hat ihr Urteil vorerst gefällt. Einem Marktbericht zufolge hat die Nvidia Aktie binnen sechs Handelstagen 16 Prozent verloren, der Börsenwert schrumpfte um 669 Milliarden Dollar. Am Donnerstag ging es um weitere 3,30 Prozent auf 145,98 Dollar nach unten, auch weil der gesamte KI-Sektor nach dem Börsenstart von Anthropic unter Gewinnmitnahmen litt.
Das Bemerkenswerte daran: Operativ läuft es so gut wie nie. Erst am Dienstag hatte Nvidia Rekordzahlen mit einem Umsatzplus von 103 Prozent vorgelegt. Dass die Aktie trotzdem fällt, zeigt, wie stark politische und rechtliche Risiken die Geschäftszahlen derzeit überlagern. Anleger kaufen keinen Quartalsbericht, sie kaufen Vertrauen in die Zukunft – und genau das steht auf dem Prüfstand.
Die Folgen
Warum das die ganze KI-Branche trifft
Die Affäre ist längst kein reines Nvidia-Thema mehr. US-Medien führen die Schwäche der Technologiewerte auch darauf zurück, dass Anleger ein Übergreifen der Exportprobleme auf andere Teile der KI-Branche befürchten. Wie berechtigt diese Sorge ist, zeigte sich am Donnerstag: Ein Leerverkäufer erhob Vorwürfe gegen den Rivalen AMD wegen angeblicher China-Verbindungen, die Aktie verlor fast acht Prozent. AMD weist die Darstellung zurück.
Für Anleger ergeben sich daraus drei Punkte, auf die es in den kommenden Wochen ankommt:
Die Antwort von Nvidia auf den Fragenkatalog und ihr Ton
Die Nachfolge an der Konzernspitze, über die an der Börse bereits spekuliert wird
Die Anhörungen im Dezember, die neue Details ans Licht bringen können
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum steht die Nvidia Aktie unter Druck?
Wegen mehrerer Untersuchungen zu mutmaßlichen Chip-Lieferungen nach China und der Affäre um den zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang.
Was untersucht Kalifornien?
Ob leistungsstarke Chips oder vertrauliche Informationen nach China gelangt sind und ob Nvidia Anleger und Öffentlichkeit falsch informiert hat.
Gibt es bereits ein Ergebnis?
Nein. Es wurde ein Fragenkatalog verschickt. Ob Gesetze verletzt wurden, ist offen.
Wie viel hat die Nvidia Aktie verloren?
Rund 16 Prozent in sechs Handelstagen. Der Schlusskurs am 19. November lag bei 145,98 Dollar.
Wie laufen die Geschäfte?
Sehr gut. Der Umsatz ist im jüngsten Quartal um 103 Prozent gestiegen.
Fazit
Nvidia Aktie: Rekordgeschäft trifft auf Vertrauenskrise
Die Nvidia Aktie steckt in einer ungewöhnlichen Lage: Das Geschäft wächst rasant, doch die Schlagzeilen bestimmen Ermittler und Politiker. Solange offen ist, was die Untersuchungen ergeben und wer den Konzern künftig führt, bleibt die Unsicherheit hoch. Für eine Stabilisierung braucht es weniger neue Rekordzahlen als Antworten. Die nächste Gelegenheit dafür ist die Reaktion auf den Fragenkatalog aus Sacramento.
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