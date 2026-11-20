Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa-AFX versenden Ermittlungsbehörden solche Fragenkataloge, um festzustellen, ob möglicherweise gegen Gesetze verstoßen wurde. Ein Vorwurf im rechtlichen Sinn ist damit noch nicht verbunden. Bonta fand dennoch deutliche Worte: Das Verhalten von Nvidia lasse die Alarmglocken schrillen, erklärte er. Eine Stellungnahme des Konzerns lag zunächst nicht vor.

Die Untersuchung steht im Zusammenhang mit der Affäre um den früheren Konzernchef Jensen Huang, der nach Vorwürfen über angebliche Verbindungen nach China zurückgetreten ist. Erledigt ist das Thema damit nicht, im Gegenteil: