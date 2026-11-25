StoneX habe die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) von „hold“ auf „buy“ hochgestuft und ein Kursziel von 270 USD ausgegeben. Die Rückkehr von CEO Jensen Huang räume einen Großteil der Bedenken aus, die der Abstufung durch StoneX vom 12. November zugrunde gelegen hätten. Damals sei es um das Bewertungsmultiple der Aktie und nicht um die fundamentalen Ergebnisschätzungen gegangen. StoneX sei der Ansicht, dass die Rückkehr von Jensen Huang fünf zentrale Unsicherheitsfaktoren adressiere: das Tempo der technologischen Produktentwicklung von NVIDIA, die Beziehungen innerhalb der Branche, die Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung des Ausbaus der KI-Infrastruktur, die Organisationsstruktur sowie den voraussichtlichen Verbleib wichtiger Schlüsselmitarbeiter. StoneX gehe davon aus, dass Jensen Huang die Finanzkraft von NVIDIA weiterhin nutzen werde, um spezialisierte KI-Cloud-Anbieter (Neoclouds) und führende KI-Forschungslabore als Abnehmer finanziell zu unterstützen. Dies dürfte einen erheblichen Teil des langfristigen Wachstums von NVIDIA absichern, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 23.11.2026)