Mit dem Kurssprung holt die Nvidia Aktie den Absturz vom Freitag mehr als auf. Zur Einordnung: Vom Rekordschluss bei 239,24 Dollar Anfang Oktober ist sie auch bei 160 Dollar noch rund 33 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Operativ war Nvidia nie das Problem. Im dritten Quartal verdoppelte der Konzern seinen Umsatz auf 115,8 Milliarden Dollar, für das laufende Quartal stellt er 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Belastet hat allein die Frage, wer das Unternehmen führt und was noch ans Licht kommt. Die erste Frage ist jetzt beantwortet. Die zweite nicht: Nach Medienberichten prüft die Börsenaufsicht SEC die Bilanzierung, und ein Ausschuss des Repräsentantenhauses erwartet bis zum 2. Dezember Auskunft zu Chipexporten. Dazu sagt die Mitteilung nichts.