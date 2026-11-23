Um kurz vor 15 Uhr deutscher Zeit ging es los. Binnen Minuten schoss die Nvidia Aktie im vorbörslichen US-Handel von rund 135 auf über 160 Dollar. Der Grund ist eine Meldung, mit der an der Wall Street kaum noch jemand gerechnet hatte: Jensen Huang ist zurück. Nvidia teilte mit, dass der Gründer mit sofortiger Wirkung wieder Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats ist. Um 15:02 Uhr notierte die Nvidia Aktie vorbörslich bei 160,10 Dollar, ein Plus von 34,57 Dollar oder 27,54 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 125,53 Dollar.
Nvidia Aktie explodiert um 27 Prozent: Jensen Huang ist zurück – der Verwaltungsrat macht die Kehrtwende
Paukenschlag vor US-Börsenstart: Nvidia holt Gründer Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als Chef zurück. Der Verwaltungsrat stimmte einstimmig dafür, nur sechs Tage nach seiner Absage. Die Nvidia Aktie schießt vorbörslich um mehr als 27 Prozent auf 160 Dollar. Was hinter der Kehrtwende steckt, welche Fragen offen bleiben und was das für die Aktie bedeutet.
Die Meldung
Einstimmig zurück an die Spitze
Der Verwaltungsrat hat nach Angaben des Konzerns einstimmig für die Rückkehr gestimmt. Vorausgegangen seien mehrere Gespräche und Treffen mit Huang. Danach sei das Gremium von seiner Offenheit und seiner Fähigkeit überzeugt gewesen, Nvidia zu führen. Entscheidend ist ein zweiter Satz der Mitteilung: Der Verwaltungsrat habe Einschätzungen von hochrangigen Stellen der US-Regierung eingeholt und sei auf dieser Grundlage überzeugt, dass von Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit ausgeht. Verwaltungsratschef Harvey Jones erklärte, Huang sei die richtige Person an der Spitze, seine Rückkehr liege im Interesse von Aktionären, Mitarbeitern, Partnern und Kunden. Finanzchefin Colette Kress, die den Konzern übergangsweise geführt hatte, bleibt in ihrem Amt.
Die Kehrtwende
Vom Nein zum Ja in sechs Tagen
Die Wende kommt spektakulär schnell. Am 12. November war Huang nach Berichten über außereheliche Beziehungen zurückgetreten, eine davon zu einer Frau, die US-Behörden Medienberichten zufolge für eine Informantin Chinas halten sollen. Noch am 17. November sagte Jones in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, der Verwaltungsrat beabsichtige nicht, Huang wieder einzusetzen. Danach wuchs der Druck. Die Nvidia Aktie verlor in der vergangenen Woche rund 23 Prozent und fiel sieben Handelstage in Folge. Am Sonntag schrieb US-Präsident Donald Trump, er hoffe, dass der Verwaltungsrat Huang zurückholt. Am Montag verlängerte dann auch noch der Chipentwickler Arm den Vertrag seines Chefs Rene Haas, der als möglicher Nachfolger gehandelt worden war.
Die Aktie
Erleichterung, aber noch kein Freispruch
Mit dem Kurssprung holt die Nvidia Aktie den Absturz vom Freitag mehr als auf. Zur Einordnung: Vom Rekordschluss bei 239,24 Dollar Anfang Oktober ist sie auch bei 160 Dollar noch rund 33 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Operativ war Nvidia nie das Problem. Im dritten Quartal verdoppelte der Konzern seinen Umsatz auf 115,8 Milliarden Dollar, für das laufende Quartal stellt er 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Belastet hat allein die Frage, wer das Unternehmen führt und was noch ans Licht kommt. Die erste Frage ist jetzt beantwortet. Die zweite nicht: Nach Medienberichten prüft die Börsenaufsicht SEC die Bilanzierung, und ein Ausschuss des Repräsentantenhauses erwartet bis zum 2. Dezember Auskunft zu Chipexporten. Dazu sagt die Mitteilung nichts.
Einordnung der Redaktion: Die Rückkehr von Jensen Huang nimmt den größten Unsicherheitsfaktor aus der Nvidia Aktie. Der Hinweis auf die Rückendeckung aus Washington ist dabei fast wichtiger als die Personalie selbst, denn er entschärft die Sorge um Exportgeschäfte und Regierungsaufträge. Trotzdem ist Vorsicht angebracht. Ein Kurssprung von 27 Prozent in wenigen Minuten vor Börsenstart sagt wenig darüber, wo die Aktie am Abend steht. Und ein Verwaltungsrat, der binnen sechs Tagen einstimmig das Gegenteil beschließt, wird sich Fragen gefallen lassen müssen. Für den gesamten KI-Sektor ist die Nachricht dennoch ein Befreiungsschlag: Der wichtigste Konzern der Branche hat wieder einen Kapitän.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum steigt die Nvidia Aktie heute so stark?
Nvidia hat mitgeteilt, dass Gründer Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder Präsident und Vorstandschef ist. Der Verwaltungsrat stimmte einstimmig dafür.
Ist Jensen Huang wieder Chef von Nvidia?
Ja. Laut der Mitteilung des Unternehmens vom 23. November 2026 ist Huang wieder Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats. Colette Kress bleibt Finanzchefin.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
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