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Nvidia Aktie: Jensen Huang kehrt zurück – Kurs springt um 30,46%

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 19:08 2 Min.

Nvidia springt nach Jensen Huangs Rückkehr um 30,46% – bis zum gesenkten Kursziel von Phillip Securities bleiben rund 37% Potenzial.

Bild: Pexels

Jensen Huang kehrt zurück, und die Aktie der Nvidia Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) springt am 23. November um 38,24 USD oder 30,46% auf 163,77 USD. Nvidia hatte am Montag mitgeteilt, dass der Verwaltungsrat den Mitgründer einstimmig wieder zum Präsidenten und CEO sowie zum Mitglied des Verwaltungsrats bestellt habe. Genau diese Personalie hatte Phillip Securities in seiner Nvidia-Aktienanalyse beschäftigt. Das Haus senkte sein Kursziel von 300 auf 225 USD und bestätigte das Rating "buy". Die Studie ging noch von einem laufenden Führungswechsel aus. Was hinter der Kürzung um 75 USD steckt Phillip Securities begründet den Abschlag von 25% mit zwei Risiken: dem Wechsel an der Konzernspitze und der Frage, welche Strategie Nvidia über das Geschäftsjahr 2029 hinaus verfolgen werde. Wie viel Gewicht die Analysten diesen Unsicherheiten geben, zeigt eine Änderung in ihrem Bewertungsmodell. Sie erhöhten die Risikoprämie für das Eigenkapital. Dadurch stieg der gewichtete Kapitalkostensatz von 8,4% auf 10%. Mit diesem höheren Satz rechnen die Analysten künftige Zahlungsüberschüsse auf ihren heutigen Wert zurück. Besonders stark fällt der Abschlag bei Erträgen aus, die erst in fernerer Zukunft erwartet werden. Für das laufende Geschäft fällt das Urteil günstiger aus. "Unsere Annahmen zu den Wachstumsraten bleiben unverändert, da wir derzeit keine wesentlichen Auswirkungen auf die Lieferfähigkeit sehen", schreibt Phillip Securities in der Studie (aus dem Englischen übersetzt). Für das Geschäftsjahr 2028 hob das Haus seine konkrete Umsatzschätzung sogar an. Die Analysten rechnen nun mit 65% Wachstum gegenüber dem Vorjahr, nach zuvor 53%. Kursziel 225 USD – was nach dem Kurssprung übrig bleibt Mit Huangs Rückkehr ist die unmittelbarste Frage der Nvidia-Aktienanalyse beantwortet: Wer den Chipkonzern führt, steht wieder fest. Wie sich das Geschäft nach 2029 entwickelt, bleibt für die Bewertung relevant. Das Kursziel 225 USD und das Rating "buy" stammen aus der Einschätzung zum Führungswechsel. Eine Neubewertung des Comebacks durch Phillip Securities lässt sich daraus nicht ableiten. Für Aktionäre hat die Rally die Rechnung bereits verändert. Beim vorherigen Kurs von 125,53 USD lagen 99,47 USD zwischen Aktie und Kursziel. Bei 163,77 USD beträgt der Abstand noch 61,23 USD oder rund 37,4%. Damit liegt selbst das um ein Viertel gekürzte Ziel nach einem Tagesplus von mehr als 30% noch deutlich über dem Börsenkurs. Schicken Sie den Artikel dem Freund, der bei Nvidia immer fragt: "Was habe ich seit Freitag verpasst?" Diesmal lautet die Kurzfassung: einen Chefwechsel und 38,24 Dollar pro Aktie. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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