Am Montag feierte die Börse die Rückkehr von Jensen Huang mit einem Kurssprung von 31 Prozent. Zwei Tage später ist davon wenig übrig: Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVDA an der Nasdaq, deutsches Kürzel: NVD) verliert am Mittwoch rund 8,7 Prozent auf etwa 141,89 US-Dollar. Damit gehört die Nvidia Aktie zu den größten S&P 500 Verlierern. Schon am Dienstag hatte sie knapp 6 Prozent eingebüßt.
Nvidia-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 9 Prozent – die Huang-Rally ist schon wieder Geschichte
Die Nvidia-Aktie fällt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 8,7 Prozent auf 141,89 US-Dollar und ist einer der größten S&P 500 Verlierer. Zwei Tage nach dem Kurssprung um 31 Prozent ist die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang verflogen. Inflation, Zinsangst und Zollpläne verschärfen den KI-Ausverkauf.
Die Gründe für den Kursverlust
Der Chef ist zurück, die Zweifel auch
Die Frage nach der Rendite
Im Zentrum steht die Sorge, dass die mit Schulden finanzierten KI-Investitionen nicht genug Gewinn abwerfen. Kritische Analysten verweisen darauf, dass die Erträge bei wenigen großen Technologiekonzernen landen.
Ausverkauf rund um den Globus
In Asien brachen Chip- und KI-Werte über Nacht ein, japanische Ausrüster verloren mehr als 12 Prozent. Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 fielen laut Wall Street Journal unter den Stand vor Huangs Rückkehr.
Inflation und Zinsen
Die Kernrate des PCE-Index lag im Oktober mit 3,3 Prozent über den erwarteten 3,2 Prozent. Der Markt rechnet zu rund 98 Prozent mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember.
Neue Zollpläne
Die US-Regierung schlägt Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Handelspartnern vor. Sie könnten frühestens im Januar greifen.
Einordnung
Rekordzahlen reichen dem Markt nicht
An den Zahlen liegt es nicht. Nvidia meldete vor einer Woche 115,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz und stellte für das Schlussquartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Aktie fällt trotzdem, weil der Markt nicht mehr fragt, wie viel Nvidia verkauft, sondern wie lange die Kunden diese Summen noch ausgeben können. Dazu kommt die Unsicherheit um die Konzernführung, die mit Huangs Rückkehr zwar beendet scheint, das Vertrauen aber erschüttert hat.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Anleger zweifeln an der Rendite der KI-Investitionen. Höhere Inflationsdaten, die erwartete Zinserhöhung und neue Zollpläne verstärken den Ausverkauf der Chipwerte.
Wie stark fällt die Nvidia Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 8,7 Prozent auf etwa 141,89 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nvidia-Aktie?
Die ISIN lautet US67066G1040, die WKN 918422. An der Nasdaq wird die Aktie unter NVDA gehandelt, in Deutschland unter NVD.
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