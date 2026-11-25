An den Zahlen liegt es nicht. Nvidia meldete vor einer Woche 115,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz und stellte für das Schlussquartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Aktie fällt trotzdem, weil der Markt nicht mehr fragt, wie viel Nvidia verkauft, sondern wie lange die Kunden diese Summen noch ausgeben können. Dazu kommt die Unsicherheit um die Konzernführung, die mit Huangs Rückkehr zwar beendet scheint, das Vertrauen aber erschüttert hat.