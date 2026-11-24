Nvidia-Aktie ist Dow Jones Verlierer: Gewinnmitnahmen nach der Mega-Rally

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:56 3 Min.

Die Nvidia-Aktie verliert als größter Dow Jones Verlierer laut Indikation 5,69 % auf 155,66 US-Dollar. Was hinter dem Rücksetzer nach dem Kurssprung vom Montag steckt.

Die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVDA) ist im frühen US-Handel am Dienstag der Dow Jones Verlierer Nummer eins. Laut Indikation von Société Générale (Stand comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) fällt der Titel um 5,69 % auf 155,66 US-Dollar – einen Tag nach dem Kurssprung des Chipkonzerns. Nvidia-Aktie laut Indikation, größter Dow Jones Verlierer -5,69 % Indikation im frühen US-Handel 155,66 USD Dow Jones, Schlussstand vom Montag (+3,01 %) 49.595,31 Quelle : comdirect, Indikation Société Générale, 24.11.2026 gegen 15:50 Uhr Dow Jones Verlierer Warum die Nvidia-Aktie nachgibt Eine einzelne Unternehmensmeldung, die den Rückgang der Nvidia-Aktie erklärt, war bis zum Redaktionsschluss nicht zu finden. Wahrscheinlicher ist ein Bündel aus Marktfaktoren, das den Dow Jones Verlierer des Tages trifft: 01 Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung Nach der kräftigen Erholungsrally vom Montag, die im Umfeld der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang auf die Bühne eingeordnet wurde, sichern viele Anleger Gewinne. Ein Teil des Sprungs wird wieder abgegeben. 02 Zinssorgen belasten Wachstumswerte Der Markt rechnet laut Berichten zu rund 95 % mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember; die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei etwa 4,89 %. Hohe Zinsen drücken traditionell die Bewertung wachstumsstarker Technologiewerte. 03 Schwache KI-Stimmung im Umfeld Die Aktie des KI-Anbieters Anthropic notiert unter ihrem Ausgabepreis von 83 US-Dollar, Hewlett Packard Enterprise verliert rund 12 %. Beides dämpft die Stimmung für Rechenzentrums-Ausrüster. 04 Zollgespräche als Unsicherheitsfaktor Berichte des Wall Street Journal über mögliche neue Zölle sorgen für Vorsicht bei Halbleiter-Lieferketten. Diese Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion auf Basis der Marktlage, keine Aussage des Unternehmens. Am Mittwoch stehen zudem die US-Inflationsdaten (PCE) an – ein weiterer Impuls für Technologiewerte. Was die Nvidia-Aktie stützt Der Rücksetzer folgt auf einen außergewöhnlich starken Vortag; er gleicht nur einen Teil davon aus.

Nvidia bleibt der zentrale Lieferant für KI-Beschleuniger und ist im Dow Jones stark gewichtet.

Ohne neue Unternehmensnachricht spricht vieles für Marktbewegung statt Geschäftsproblem. Was die Nvidia-Aktie belastet Steigende Zinsen und Zollsorgen können die Bewertung weiter drücken.

Die Stimmung für KI-Werte reagiert empfindlich auf schwache Nachrichten aus dem Umfeld.

Nach so starken Tagesbewegungen bleiben die Kurse schwankungsanfällig. FAQ Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie Warum ist die Nvidia-Aktie heute Dow Jones Verlierer? Laut Indikation fällt sie um 5,69 % auf 155,66 US-Dollar. Auslöser sind vor allem Gewinnmitnahmen nach dem Montagssprung sowie Zins- und Zollsorgen.

Gibt es schlechte Nachrichten von Nvidia? Eine neue unternehmensspezifische Meldung wurde bis Redaktionsschluss nicht gefunden.

Wie steht der Dow Jones insgesamt? Der Dow Jones schloss am Montag bei 49.595,31 Punkten (+3,01 %). Steckbrief Unternehmen NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040 WKN 918422 Handelssymbol NVDA (Nasdaq), US-Symbol NVDA Dow-Jones-Rang heute Verlierer Nr. 1 Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect Fazit zur Nvidia-Aktie als Dow Jones Verlierer Die Nvidia-Aktie führt die Dow Jones Verlierer an, weil Gewinne nach dem Kurssprung mitgenommen werden und Zins- sowie Zollsorgen auf Technologiewerten lasten. Ein neuer Unternehmensgrund ist nicht erkennbar. Die Inflationsdaten am Mittwoch gelten als nächster Impuls.

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