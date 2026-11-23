aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 18:53 6 Min.

Nvidia-Aktie springt nach Jensen Huangs Rückkehr als CEO um rund 32 % auf 166 US-Dollar. Was der Vorstand einstimmig beschloss und wovor Strategen jetzt warnen.

Nvidia-Aktie am Montag auf 166,26 US-Dollar +32,45 % Nasdaq Composite im Handelsverlauf +6,90 % S&P 500 im Handelsverlauf +4,97 % Quelle : Yahoo Finance Live-Ticker, 23.11.2026, 12:33 Uhr New Yorker Zeit Steckbrief Unternehmen NVIDIA Corporation Symbol NVDA (Nasdaq) ISIN US67066G1040 Kurs 166,26 US-Dollar Tagesplus +40,73 US-Dollar Auslöser Rückkehr von Jensen Huang als CEO Stand: 23.11.2026, Kurse im US-Handel am Montagmittag (New Yorker Zeit), Quelle: Yahoo Finance

Die Nvidia-Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) erlebt am Montag einen der spektakulärsten Handelstage ihrer Geschichte: Nachdem der Vorstand Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident und CEO eingesetzt hat, schoss der Kurs im US-Handel um rund 32 Prozent auf 166,26 US-Dollar. Und die Nvidia-Aktie zieht gleich den ganzen Markt mit.

Der Zeitpunkt könnte dramatischer kaum sein. Nach sieben Verlusttagen in Folge hatte der S&P 500 zuletzt in der Korrektur geschlossen, der Dow Jones erlebte laut Yahoo Finance seine schlechteste Woche seit 2020. Nun reicht eine einzige Personalie, um die Stimmung zu drehen. Zur US-Eröffnung lag der Nasdaq-Composite zeitweise rund 6 Prozent im Plus, der S&P 500 rund 4 bis 5 Prozent. Für die Nvidia-Aktie bedeutet das: Der Kursrückgang der vergangenen Wochen ist in einem Handelstag zu einem guten Teil wieder aufgeholt.

Die Personalie Warum holt der Vorstand Huang zurück – und warum jetzt?

Laut der Pressemitteilung von NVIDIA vom 23. November stimmte der Vorstand einstimmig für die Wiedereinsetzung, nachdem es „eine Reihe von Gesprächen und Sitzungen“ gegeben habe. Ausschlaggebend seien Huangs Offenheit und seine Fähigkeit gewesen, das Unternehmen zu führen. Das Gremium habe zudem Rückmeldungen aus hohen Ebenen der US-Regierung eingeholt und sei überzeugt, dass seine Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle. US-Präsident Donald Trump hatte laut Yahoo Finance zuvor erneut gefordert, Huang zurückzuholen, und die Entscheidung anschließend als „absolutely GREAT“ gefeiert.

Die Vorgeschichte: Huang hatte das Unternehmen Mitte November verlassen müssen, die Nvidia-Aktie verlor in der Folge deutlich an Wert. Zuletzt hatte der Verwaltungsrat eine Rückkehr noch abgelehnt, wie wir am 17. November berichteten. Die Kehrtwende binnen Tagen zeigt, wie stark der Markt an der Person des Gründers hängt.

Die Governance wird zugleich umgebaut. Harvey Jones bleibt Vorsitzender des Boards, Colette Kress, bisher Interims-CEO, bleibt Finanzchefin. Ein unabhängiger Ausschuss untersucht weiter Berichte über einen Versuch ausländischer Geheimdienste, an Huang heranzukommen, die Untersuchung soll bis zum Abschluss weitergeführt werden. Neu sind ein Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle und die Suche nach einem Chief Compliance Officer. Für Anleger heißt das: Die Rückkehr ist mit Auflagen und offenen Fragen verbunden.

Wie stark bewegt die Nvidia-Aktie den Gesamtmarkt? Ein Kurs, ein Index, ein Sentiment

Wall Street am Montagmittag Wert Stand Veränderung Nvidia (NVDA) 166,26 USD +32,45 % S&P 500 7.254,11 +4,97 % Dow Jones 49.683,57 +3,19 % Nasdaq Composite 24.178,00 +6,90 % Stand 12:33 Uhr New Yorker Zeit; der Textteil des Live-Tickers nennt leicht abweichende Indexwerte. Quelle : Yahoo Finance Live-Ticker, 23.11.2026

Die Nvidia-Aktie ist das Gravitationszentrum der KI-Börse. Als Lieferant der Rechenchips für die Rechenzentren der Hyperscaler hängt an ihr die gesamte Erzählung vom KI-Investitionsboom. Entsprechend breit ist die Erholung: Laut Yahoo Finance stiegen KI-nahe Werte wie CoreWeave und Nebius um bis zu 30 Prozent. In Deutschland profitieren seit dem Morgen Chip- und Infrastrukturwerte, der DAX legte bis zum Xetra-Schluss rund 2,2 Prozent zu. Halbleiterwerte hatten zuvor laut Yahoo (Zusammenfassung) die schlechteste Woche seit 2001 erlebt.

Ist die Nvidia-Aktie nach dem Sprung ein Neustart – oder nur ein Rebound?

Die Skeptiker melden sich bereits zu Wort. Charlie McElligott, Cross-Asset-Stratege bei Nomura, spricht laut Yahoo Finance von einem „massiven Schub mechanischer Käufe“ und warnt:

Ein Ein-Tages-Anstieg löse die strukturellen Probleme nicht, so seine Argumentation: Inflation, steigende Kreditkosten und nachlassende Erwartungen an die KI-Investitionen. Auch das Research-Team von Goldman Sachs um Ben Snider nennt laut Yahoo drei mögliche Auslöser für einen Marktboden: Vertrauen in künftige Gewinne aus KI-Investitionen, eine makroökonomische Verbesserung etwa durch ein weniger straffes Signal der Fed und einen deutlichen Abbau der Positionierung. Die Spanne kurzfristiger Ergebnisse sei breit. Für die Nvidia-Aktie heißt das: Die Rückkehr des Gründers beseitigt einen Unsicherheitsfaktor, aber nicht die Frage, ob die KI-Ausgaben der Kunden weiter wachsen. Die Quartalszahlen vom 17. November sind verarbeitet, neue Unternehmenszahlen stehen nicht an. Der Kurs wird in den kommenden Tagen vor allem von Makrodaten und Fed-Erwartungen getrieben.

Was gegen einen schnellen Neustart spricht Mechanischer Rebound: Nach sieben Verlusttagen dürfte Short-Covering einen Teil des Anstiegs erklären (laut Yahoo-Zusammenfassung).

Zinsrisiko: Der Markt preist laut Yahoo (Zusammenfassung) für die Fed-Sitzung am 9. Dezember eine Zinserhöhung mit rund 91 bis 92 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bei rund 4,94 Prozent.

Governance und Politik: Die interne Untersuchung läuft, ein Chief Compliance Officer fehlt noch, und die Nähe zur US-Regierung bleibt ein Faktor.

Geopolitik: Spannungen im Nahen Osten und der Ölpreis belasten laut Yahoo die Stimmung.

Was kommt als Nächstes für die Nvidia-Aktie? Die Termine der Woche

Diese Woche stehen unter anderem Zahlen von HPE und Zoom an, außerdem Makrodaten wie die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für November. Am Mittwoch folgen vor dem Thanksgiving-Feiertag die US-Preisdaten (PCE-Inflation). Wichtigster Termin bleibt die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Bei Nvidia selbst sind der Abschluss der Untersuchung und die Besetzung der Compliance-Stelle die Meilensteine, für beide nennt das Unternehmen kein Datum.

Fazit Die Nvidia-Aktie hat am Montag gezeigt, wie viel Gewicht eine Personalie in einem nervösen Markt haben kann: rund 32 Prozent Plus, Nasdaq und S&P 500 deutlich im Aufwind. Ob daraus ein Boden oder nur eine Atempause wird, entscheiden nicht Schlagzeilen aus dem Vorstand, sondern Zinsen, KI-Ausgaben und die Aufarbeitung der Governance-Fragen. Dies ist keine Anlageempfehlung.

Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie