Die Nvidia-Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) erlebt am Montag einen der spektakulärsten Handelstage ihrer Geschichte: Nachdem der Vorstand Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident und CEO eingesetzt hat, schoss der Kurs im US-Handel um rund 32 Prozent auf 166,26 US-Dollar. Und die Nvidia-Aktie zieht gleich den ganzen Markt mit.
Nvidia-Aktie: Huang zurück, Kurs +32 % an einem Tag – Neustart oder mechanischer Rebound?
Nvidia-Aktie springt nach Jensen Huangs Rückkehr als CEO um rund 32 % auf 166 US-Dollar. Was der Vorstand einstimmig beschloss und wovor Strategen jetzt warnen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Symbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Kurs
- 166,26 US-Dollar
- Tagesplus
- +40,73 US-Dollar
- Auslöser
- Rückkehr von Jensen Huang als CEO
Stand: 23.11.2026, Kurse im US-Handel am Montagmittag (New Yorker Zeit), Quelle: Yahoo Finance
Der Zeitpunkt könnte dramatischer kaum sein. Nach sieben Verlusttagen in Folge hatte der S&P 500 zuletzt in der Korrektur geschlossen, der Dow Jones erlebte laut Yahoo Finance seine schlechteste Woche seit 2020. Nun reicht eine einzige Personalie, um die Stimmung zu drehen. Zur US-Eröffnung lag der Nasdaq-Composite zeitweise rund 6 Prozent im Plus, der S&P 500 rund 4 bis 5 Prozent. Für die Nvidia-Aktie bedeutet das: Der Kursrückgang der vergangenen Wochen ist in einem Handelstag zu einem guten Teil wieder aufgeholt.
Die Personalie
Warum holt der Vorstand Huang zurück – und warum jetzt?
Laut der Pressemitteilung von NVIDIA vom 23. November stimmte der Vorstand einstimmig für die Wiedereinsetzung, nachdem es „eine Reihe von Gesprächen und Sitzungen“ gegeben habe. Ausschlaggebend seien Huangs Offenheit und seine Fähigkeit gewesen, das Unternehmen zu führen. Das Gremium habe zudem Rückmeldungen aus hohen Ebenen der US-Regierung eingeholt und sei überzeugt, dass seine Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle. US-Präsident Donald Trump hatte laut Yahoo Finance zuvor erneut gefordert, Huang zurückzuholen, und die Entscheidung anschließend als „absolutely GREAT“ gefeiert.
Die Vorgeschichte: Huang hatte das Unternehmen Mitte November verlassen müssen, die Nvidia-Aktie verlor in der Folge deutlich an Wert. Zuletzt hatte der Verwaltungsrat eine Rückkehr noch abgelehnt, wie wir am 17. November berichteten. Die Kehrtwende binnen Tagen zeigt, wie stark der Markt an der Person des Gründers hängt.
Die Governance wird zugleich umgebaut. Harvey Jones bleibt Vorsitzender des Boards, Colette Kress, bisher Interims-CEO, bleibt Finanzchefin. Ein unabhängiger Ausschuss untersucht weiter Berichte über einen Versuch ausländischer Geheimdienste, an Huang heranzukommen, die Untersuchung soll bis zum Abschluss weitergeführt werden. Neu sind ein Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle und die Suche nach einem Chief Compliance Officer. Für Anleger heißt das: Die Rückkehr ist mit Auflagen und offenen Fragen verbunden.
Wie stark bewegt die Nvidia-Aktie den Gesamtmarkt? Ein Kurs, ein Index, ein Sentiment
|Wert
|Stand
|Veränderung
|Nvidia (NVDA)
|166,26 USD
|+32,45 %
|S&P 500
|7.254,11
|+4,97 %
|Dow Jones
|49.683,57
|+3,19 %
|Nasdaq Composite
|24.178,00
|+6,90 %
Stand 12:33 Uhr New Yorker Zeit; der Textteil des Live-Tickers nennt leicht abweichende Indexwerte.
Quelle: Yahoo Finance Live-Ticker, 23.11.2026
Die Nvidia-Aktie ist das Gravitationszentrum der KI-Börse. Als Lieferant der Rechenchips für die Rechenzentren der Hyperscaler hängt an ihr die gesamte Erzählung vom KI-Investitionsboom. Entsprechend breit ist die Erholung: Laut Yahoo Finance stiegen KI-nahe Werte wie CoreWeave und Nebius um bis zu 30 Prozent. In Deutschland profitieren seit dem Morgen Chip- und Infrastrukturwerte, der DAX legte bis zum Xetra-Schluss rund 2,2 Prozent zu. Halbleiterwerte hatten zuvor laut Yahoo (Zusammenfassung) die schlechteste Woche seit 2001 erlebt.
Ist die Nvidia-Aktie nach dem Sprung ein Neustart – oder nur ein Rebound?
Die Skeptiker melden sich bereits zu Wort. Charlie McElligott, Cross-Asset-Stratege bei Nomura, spricht laut Yahoo Finance von einem „massiven Schub mechanischer Käufe“ und warnt:
This „Mechanical Bounce“ guarantees us nothing.
Ein Ein-Tages-Anstieg löse die strukturellen Probleme nicht, so seine Argumentation: Inflation, steigende Kreditkosten und nachlassende Erwartungen an die KI-Investitionen. Auch das Research-Team von Goldman Sachs um Ben Snider nennt laut Yahoo drei mögliche Auslöser für einen Marktboden: Vertrauen in künftige Gewinne aus KI-Investitionen, eine makroökonomische Verbesserung etwa durch ein weniger straffes Signal der Fed und einen deutlichen Abbau der Positionierung. Die Spanne kurzfristiger Ergebnisse sei breit.
Für die Nvidia-Aktie heißt das: Die Rückkehr des Gründers beseitigt einen Unsicherheitsfaktor, aber nicht die Frage, ob die KI-Ausgaben der Kunden weiter wachsen. Die Quartalszahlen vom 17. November sind verarbeitet, neue Unternehmenszahlen stehen nicht an. Der Kurs wird in den kommenden Tagen vor allem von Makrodaten und Fed-Erwartungen getrieben.
Was kommt als Nächstes für die Nvidia-Aktie? Die Termine der Woche
Diese Woche stehen unter anderem Zahlen von HPE und Zoom an, außerdem Makrodaten wie die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für November. Am Mittwoch folgen vor dem Thanksgiving-Feiertag die US-Preisdaten (PCE-Inflation). Wichtigster Termin bleibt die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Bei Nvidia selbst sind der Abschluss der Untersuchung und die Besetzung der Compliance-Stelle die Meilensteine, für beide nennt das Unternehmen kein Datum.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum steigt die Nvidia-Aktie am 23. November 2026? Der Vorstand hat Jensen Huang einstimmig als Präsident, CEO und Board-Mitglied wieder eingesetzt. Die Nvidia-Aktie legte im US-Handel rund 32 Prozent zu.
Wie hoch ist der Kurs der Nvidia-Aktie? Laut Yahoo Finance lag der Kurs am Montag um 12:33 Uhr New Yorker Zeit bei 166,26 US-Dollar, ein Plus von 40,73 US-Dollar.
Wer führt Nvidia jetzt? Jensen Huang ist wieder CEO, Harvey Jones bleibt Vorsitzender des Boards, Colette Kress bleibt Finanzchefin.
Gibt es ein Kursziel für die Nvidia-Aktie? Analystenurteile Dritter fließen in diesen Text nicht ein. Aktiencheck.de gibt kein Kursziel und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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