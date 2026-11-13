Aktien des Tages NVDA aktien neutral Technologie

NVIDIA Aktie: Huang tritt zurück - Kursziel von 300 auf 225 USD gesenkt

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 10:23 1 Min. Yorkville Ives & Co.

Yorkville bleibt für NVIDIA trotz Huangs Rücktritt langfristig optimistisch und bestätigt das Rating "outperform" mit einem Kursziel von 225 USD.

Bild: NVIDIA Corp., CEO Jensen Huang

Die Analysten von Yorkville Ives & Co. bestätigen für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) ihr Rating "outperform", nachdem sie das Kursziel bereits vor der Bekanntgabe von Jensen Huangs Rücktritt von 300 auf 225 USD gesenkt hatten. Die Ernennung von Finanzchefin Colette Kress zur Interimschefin nach dem Rücktritt von Jensen Huang bestätige die frühere Einschätzung des Analystenhauses, wonach NVIDIA ohne Huang an der Unternehmensspitze bewertet werden sollte. Kurzfristig würden die Analysten weiterhin mit Druck auf die Aktie rechnen. Die langfristigen Aussichten von NVIDIA würden sie jedoch unverändert positiv beurteilen. Dafür würden die führende Position des Unternehmens bei KI-Chips, die aus ihrer Sicht attraktive Bewertung sowie das Vertrauen in die Führungsqualitäten von Colette Kress sprechen. Bei der Suche nach einer dauerhaften Nachfolge für Jensen Huang könne der Verwaltungsrat auch externe Kandidaten für den Vorstandsvorsitz in Betracht ziehen. Die Analysten von Yorkville bleiben damit langfristig optimistisch für die NVIDIA-Aktie und halten an ihrem Rating "outperform" sowie dem Kursziel von 225 USD fest. (Analyse vom 12.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.