Am 12. November hatte Nvidia den Rücktritt von Jensen Huang von allen Ämtern gemeldet; Finanzchefin Colette Kress übernahm kommissarisch. Als Auslöser nennt die Unternehmensmitteilung vom 23. November Medienberichte, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Am 17. November, bei der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, sagte Verwaltungsratschef Harvey C. Jones laut finanzen.net noch, das Gremium wolle Huang nicht als CEO zurückholen. Sechs Tage später ist genau das geschehen – einstimmig, wie Nvidia mitteilt.

Der Verwaltungsrat begründet die Kehrtwende mit Rückmeldungen aus „höchsten Regierungsebenen“ der USA, auf die gestützt er kein Risiko für die nationale Sicherheit sehe. Präsident Donald Trump begrüßte die Rückkehr laut finanzen.net auf Truth Social als richtige und angemessene Entscheidung. Medienberichten zufolge hatten Huangs Unterstützer und das Weiße Haus auf die Wende gedrängt.