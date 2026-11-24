Elf Tage Führungslosigkeit, ein Kurssturz, eine Ermittlungsfrage – und dann die Kehrtwende: Die Nvidia-Aktie (Symbol NVDA, ISIN US67066G1040) ist am Montag um rund 33 Prozent in die Höhe geschossen, nachdem der Verwaltungsrat Gründer Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident und CEO eingesetzt hat.
Nvidia-Aktie: Huang kehrt als CEO zurück, der Kurs springt um 33 Prozent – ist die Führungskrise damit vorbei?
Nach nur elf Tagen holt Nvidia Jensen Huang als CEO zurück – die Nvidia-Aktie springt um rund 33 Prozent und reißt DAX und Nasdaq mit. Was dahintersteckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation, Santa Clara (Kalifornien)
- Wertpapier
- NVDA (Nasdaq), ISIN US67066G1040
- CEO
- Jensen Huang (wieder eingesetzt am 23.11.2026)
- Interims-CEO bis 23.11.
- Colette Kress (bleibt CFO)
- Verwaltungsratschef
- Harvey C. Jones
Stand: 23.11.2026, Angaben laut Unternehmensmitteilung vom 23.11.2026
Es war einer der dramatischsten Tage in der jüngeren Geschichte des wertvollsten Chipkonzerns der Welt – und er hat die Märkte weit über Santa Clara hinaus bewegt. Der DAX schloss laut Xetra-Daten 2,26 Prozent höher bei 25.363,70 Punkten, europäische Halbleiterwerte und KI-Zulieferer zogen kräftig an, und an der Nasdaq ging es zeitweise um mehr als sechs Prozent nach oben. Wer verstehen will, warum eine Personalie solche Wellen schlägt, muss auf die elf Tage davor schauen.
Die Chronik
Was ist bei Nvidia in den vergangenen Tagen passiert?
Am 12. November hatte Nvidia den Rücktritt von Jensen Huang von allen Ämtern gemeldet; Finanzchefin Colette Kress übernahm kommissarisch. Als Auslöser nennt die Unternehmensmitteilung vom 23. November Medienberichte, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Am 17. November, bei der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, sagte Verwaltungsratschef Harvey C. Jones laut finanzen.net noch, das Gremium wolle Huang nicht als CEO zurückholen. Sechs Tage später ist genau das geschehen – einstimmig, wie Nvidia mitteilt.
Der Verwaltungsrat begründet die Kehrtwende mit Rückmeldungen aus „höchsten Regierungsebenen“ der USA, auf die gestützt er kein Risiko für die nationale Sicherheit sehe. Präsident Donald Trump begrüßte die Rückkehr laut finanzen.net auf Truth Social als richtige und angemessene Entscheidung. Medienberichten zufolge hatten Huangs Unterstützer und das Weiße Haus auf die Wende gedrängt.
|Datum
|Ereignis
|12. November
|Huang tritt zurück, Colette Kress wird Interims-CEO
|17. November
|Quartalszahlen; Verwaltungsratschef Jones schließt Huangs Rückkehr zunächst aus
|23. November
|Einstimmiger Beschluss: Huang wieder CEO und Verwaltungsrat
|1. Dezember
|Geplante Befragung Huangs vor drei Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses
|2. Dezember
|Befragung von Nvidia-Chefjurist Tim Teter
Quelle: NVIDIA-Mitteilung vom 23.11.2026, finanzen.net
Der Markt
Warum springt die Nvidia-Aktie um 33 Prozent?
Die Zahl ist gewaltig, weil sie zwei Bewegungen in einer vereint: Die Nvidia-Aktie hatte in den Tagen der Ungewissheit stark nachgegeben, zusätzlich belastete eine Welle von Sorgen um den Ausbau der KI-Rechenzentren den gesamten Sektor. Der Kurs lag am Freitag bei rund 125,5 US-Dollar (rückgerechnet aus den Intraday-Angaben von finanzen.net). Am Montag erreichte er zeitweise 168,05 US-Dollar – ein Plus von 33,87 Prozent. Die Quellen nennen je nach Zeitpunkt und Handelsplatz Werte zwischen 32,5 und 33,9 Prozent.
Marktteilnehmer lasen die Rückkehr als Stabilitätssignal. Timo Emden von Captrader sieht darin laut dpa-AFX ein Zeichen für die fragilen Märkte, Sam North von eToro meint, die Unsicherheit nach Huangs Abgang sei rasch in den Kursen verarbeitet worden. Das erklärt, warum der Funke auf Zulieferer übersprang: Die Nvidia-Aktie ist längst mehr als ein Einzelwert, sie ist der Taktgeber für Rechenzentrumsausrüster, Speicherchips und Stromtechnik. Siltronic, Aixtron und Suss Microtec legten im MDAX um mehr als sieben Prozent zu, Infineon schloss im DAX 6,56 Prozent höher.
Die Branche
Was bedeutet Huangs Rückkehr für KI-Chips und Wettbewerber?
Für die Branche ist die Frage der Führung keine Nebensache. Huang gilt als Architekt der Nvidia-Strategie, die den Konzern vom Grafikkartenhersteller zum Lieferanten der KI-Infrastruktur gemacht hat. Kunden planen Rechenzentren über Jahre; Verträge, Lieferketten und Entwicklungsfahrpläne hängen an der Frage, wer bei Nvidia entscheidet. Dass die Spitze elf Tage lang provisorisch besetzt war, hat diese Planungssicherheit infrage gestellt – und sie wird durch den Beschluss vom Montag zumindest formal wiederhergestellt.
Zugleich zieht Nvidia Konsequenzen in der Unternehmensführung: Ein Untersuchungsausschuss aus ausschließlich unabhängigen Direktoren mit unabhängigen Anwälten prüft weiter, ein neu gebildeter Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle wird eingerichtet, und der Konzern sucht einen Chief Compliance Officer. Das signalisiert, dass das Thema Aufsicht nicht vom Tisch ist – gerade mit Blick auf Exportbeschränkungen für KI-Chips, die für Nvidia ein wiederkehrender Risikofaktor bleiben.
Bewertung
Was sagen Analysten zur Nvidia-Aktie nach dem Kurssprung?
Konkrete neue Kursziele lagen den ausgewerteten Quellen zum Redaktionsschluss nicht vor. Die Nvidia-Aktie bleibt nach dem Satz nach oben auch im Wochenvergleich nur moderat im Plus; der Rückschlag der Vortage ist damit weitgehend aufgeholt, aber nicht überwunden. Aktiencheck.de gibt keine eigene Einschätzung oder Kursprognose ab. Wer Analystenurteile zur Nvidia-Aktie verfolgt, sollte auf die kommenden Studien der Banken nach den Quartalszahlen vom 17. November und dem Personalbeschluss achten.
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Nvidia-Aktie?
Der nächste feste Termin ist der 1. Dezember, wenn Jensen Huang in einer protokollierten Befragung vor drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses aussagen soll; einen Tag später folgt Tim Teter. Bis dahin dürfte die Frage im Mittelpunkt stehen, ob der Untersuchungsausschuss neue Erkenntnisse veröffentlicht und wer die neu geschaffene Compliance-Stelle besetzt. Für den Gesamtmarkt kommt die Frage hinzu, ob der Rebound an der Nasdaq trägt: Die Zinssorgen und die Skepsis gegenüber dem Rechenzentrumsausbau sind mit einem Personalbeschluss nicht verschwunden.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie am 23. November so stark gestiegen? Der Verwaltungsrat hat Jensen Huang einstimmig und mit sofortiger Wirkung als CEO wieder eingesetzt. Der Kurs stieg zeitweise um bis zu 33,87 Prozent auf 168,05 US-Dollar.
Wer führte Nvidia zwischen dem 12. und 23. November? Finanzchefin Colette Kress war Interims-CEO; sie bleibt CFO.
Gibt es ein aktuelles Kursziel für die Nvidia-Aktie? In den ausgewerteten Quellen vom 23. November wurde kein neues Kursziel genannt. Aktiencheck.de veröffentlicht kein eigenes Kursziel.
Wann ist der nächste wichtige Termin? Am 1. Dezember soll Huang vor drei Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses befragt werden, am 2. Dezember folgt Chefjurist Tim Teter.
Zahlt Nvidia eine Dividende? Dazu enthielten die ausgewerteten Quellen keine Angaben; Details nennt Nvidia in seinen Unternehmensmitteilungen.
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