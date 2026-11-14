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NVIDIA Aktie: Huang hinterlässt große Lücke - Craig-Hallum streicht Kaufempfehlung!

aktiencheck.de Redaktion 14.11.2026, 09:28 1 Min. Craig-Hallum Capital

Craig-Hallum stuft NVIDIA auf "hold" ab und kürzt das Kursziel auf 180 USD: Nach Huangs Abschied bleiben aus Sicht des Analysehauses erhebliche Herausforderungen.

Bild: NVIDIA Corp., CEO Jensen Huang präsentiert Spectrum-X Ethernet, GTC Berlin 2026

Die Analysten von Craig-Hallum Capital stufen die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von "buy" auf "hold" ab und senken das Kursziel von 275 auf 180 USD. Der Abschied von Jensen Huang hinterlasse eine große Lücke, die sich nur sehr schwer, wenn überhaupt, schließen lasse. Eine geeignete Nachfolge könne zwar für eine gewisse Stabilität sorgen, die übrigen Herausforderungen seien damit jedoch nicht aus der Welt geschafft. Dazu würden eine verstärkte Überprüfung der Verkäufe nach China und in den asiatisch-pazifischen Raum sowie ein zunehmender Wettbewerb zählen. Diese Probleme würden sich auf absehbare Zeit nicht überwinden lassen und könnten sich sogar noch verschärfen. Die Analysten von Craig-Hallum senken ihr Rating für die NVIDIA-Aktie somit von "buy" auf "hold" und reduzieren das Kursziel von 275 auf 180 USD. (Analyse vom 12.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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