Nach Berichten von CNBC und Bloomberg, die sich auf Teilnehmer berufen, schlug Huang einen reumütigen Ton an. Er habe die Belegschaft enttäuscht und wolle es im zweiten Anlauf besser machen. „Ich habe euch allen wehgetan“, zitiert CNBC einen Teilnehmer. Laut Bloomberg dankte Huang zu Beginn Finanzchefin Colette Kress, die den Konzern in den knapp zwei Wochen seiner Abwesenheit geführt hatte. Die „New York Times“, die nach eigenen Angaben ein Video der Rede einsehen konnte, berichtet zudem, Huang habe eine Therapie begonnen.

Für Aktionäre wichtiger war ein anderer Teil der Rede. Auf die Frage nach seiner Nachfolge antwortete Huang den Berichten zufolge, Nvidia brauche keinen Nachfolgeplan, wie ihn gewöhnliche Organisationen haben. Das Unternehmen habe ein Team aufgebaut, das ohne eine solche Planung auskomme; ein fester Plan schaffe nur unnötige Hierarchie. Das Portal Invezz weist darauf hin, dass Nvidia in seinem eigenen Geschäftsbericht fehlende Nachfolgeplanung als Risiko für die Umsetzung der Strategie nennt.