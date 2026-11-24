Die Party dauerte genau einen Handelstag. Am Montag war die Nvidia Aktie nach der Rückkehr von Gründer Jensen Huang um rund 31 Prozent auf 165,05 Dollar nach oben geschossen. Am Dienstag folgte die Ernüchterung: Das Papier schloss bei 155,38 Dollar, ein Minus von knapp 6 Prozent, im Tagesverlauf lag es zeitweise mehr als 8 Prozent hinten. Auslöser waren nicht neue Geschäftszahlen, sondern drei Nachrichten aus Santa Clara und Washington, die zeigen: Der Chef ist zurück, die Fragen sind es auch.
Nvidia Aktie: Huang entschuldigt sich vor der Belegschaft und will keinen Nachfolgeplan – die Börse antwortet mit einem Kursrutsch
Einen Tag nach dem 31-Prozent-Feuerwerk verliert die Nvidia Aktie wieder fast 6 Prozent. Jensen Huang bittet seine Mitarbeiter um Verzeihung, hält einen Nachfolgeplan aber für überflüssig. Gleichzeitig greift der Chef der Demokraten im Senat den Nvidia-Gründer frontal an. Die Top-Story: was am Dienstag wirklich passiert ist und was das für die Nvidia Aktie bedeutet.
Die Stammdaten für Anleger: Die Nvidia Aktie trägt die ISIN US67066G1040 und die WKN 918422. An deutschen Börsenplätzen läuft sie unter dem Handelssymbol NVD, in den USA unter dem Kürzel NVDA an der Nasdaq.
Die Versammlung
Reue vor der Belegschaft – und ein Satz, der Investoren aufhorchen lässt
Am Dienstag trat Jensen Huang zum ersten Mal seit seiner Wiedereinsetzung vor die Mitarbeiter. Was er sagte, drang binnen Stunden nach außen.
Nach Berichten von CNBC und Bloomberg, die sich auf Teilnehmer berufen, schlug Huang einen reumütigen Ton an. Er habe die Belegschaft enttäuscht und wolle es im zweiten Anlauf besser machen. „Ich habe euch allen wehgetan“, zitiert CNBC einen Teilnehmer. Laut Bloomberg dankte Huang zu Beginn Finanzchefin Colette Kress, die den Konzern in den knapp zwei Wochen seiner Abwesenheit geführt hatte. Die „New York Times“, die nach eigenen Angaben ein Video der Rede einsehen konnte, berichtet zudem, Huang habe eine Therapie begonnen.
Für Aktionäre wichtiger war ein anderer Teil der Rede. Auf die Frage nach seiner Nachfolge antwortete Huang den Berichten zufolge, Nvidia brauche keinen Nachfolgeplan, wie ihn gewöhnliche Organisationen haben. Das Unternehmen habe ein Team aufgebaut, das ohne eine solche Planung auskomme; ein fester Plan schaffe nur unnötige Hierarchie. Das Portal Invezz weist darauf hin, dass Nvidia in seinem eigenen Geschäftsbericht fehlende Nachfolgeplanung als Risiko für die Umsetzung der Strategie nennt.
Washington
Schumer greift an, der Justizminister weicht aus
Parallel verschärfte sich der politische Ton. Chuck Schumer, Anführer der Demokraten im US-Senat, warf Huang am Dienstag auf der Plattform X vor, hochmoderne Chips nach China geliefert und damit gegen das Exportkontrollrecht verstoßen zu haben. Er verglich das laut Reuters mit dem Verkauf von Raketentriebwerken an die Sowjetunion während des Wettlaufs ins All. Belege nannte Schumer nicht, ein Rechtsverstoß ist nicht festgestellt. Nvidia und das Weiße Haus äußerten sich zunächst nicht.
Justizminister Todd Blanche wich am selben Tag Fragen aus, ob gegen Huang jemals ermittelt wurde. Über Ermittlungen spreche er nicht, sagte er laut ABC News, und nannte Nvidia „einen guten Unternehmensbürger“. Zwölf Tage zuvor hatte Blanche noch bestätigt, dass Untersuchungen zu möglichen Verstößen gegen die Chip-Exportregeln laufen. Im Kern geht es um die Frage, ob Nvidia-Chips über Umwege unerlaubt nach China gelangt sind.
Der Markt
Eine Rally auf dem Prüfstand: waren es nur Eindeckungen?
Der Rückschlag traf nicht nur Nvidia. Die Halbleiterwerte gaben am Dienstag einen großen Teil ihrer Montagsgewinne wieder ab, der wichtigste börsengehandelte Fonds auf den Nasdaq 100 schloss rund 2 Prozent tiefer. Die Experten der LBBW werteten den Tag laut dpa-AFX als Test, wie viel der Erholung nur darauf beruhte, dass Leerverkäufer ihre Positionen eindecken mussten. Mark Haefele von UBS Global Wealth Management sieht in den Schwankungen dagegen kein Zeichen, dass die Investitionsgeschichte rund um künstliche Intelligenz gebrochen ist. Er rechnet aber damit, dass der Markt künftig stärker zwischen Unternehmen unterscheidet, die sichtbar Geld verdienen, und solchen, die auf Schulden angewiesen sind.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum fällt die Nvidia Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang?
Nach dem Kurssprung von rund 31 Prozent am Montag nahmen Anleger Gewinne mit. Dazu kamen Huangs Aussage, Nvidia brauche keinen Nachfolgeplan, und neue Vorwürfe des Senators Chuck Schumer.
Was hat Jensen Huang seinen Mitarbeitern gesagt?
Nach Medienberichten entschuldigte er sich für sein Verhalten, dankte Finanzchefin Colette Kress und erklärte, eine klassische Nachfolgeplanung sei bei Nvidia nicht nötig.
Wird gegen Huang ermittelt?
Das ist offen. Justizminister Todd Blanche lehnte am Dienstag jede Auskunft ab. Untersuchungen zu möglichen Verstößen gegen Chip-Exportregeln hatte er zuvor grundsätzlich bestätigt.
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia Aktie?
Die ISIN lautet US67066G1040, die WKN 918422. Handelssymbol in Deutschland ist NVD, in den USA NVDA.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.