Aktien des Tages NVDA aktien neutral Technologie

NVIDIA Aktie "hochtoxisch" trotz KI-Boom - Krisensitzung an der Spitze? Experte rät zur Vorsicht!

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 10:42 4 Min. XTB

Droht Jensen Huang der Machtverlust? Schwere Vorwürfe gegen den NVIDIA-Chef sorgen laut Medienberichten für erhebliche Unruhe. Angebliche persönliche Verstrickungen, mögliche Compliance-Verstöße und Spekulationen über einen Führungswechsel belasten das Vertrauen der Anleger. Gleichzeitig steht die NVIDIA Aktie unter massivem Verkaufsdruck. Wie gefährlich könnte die Führungskrise für den KI-Giganten werden?

Bild: NVIDIA Corp., CEO Jensen Huang

Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe. Das aktuelle Drama an der Spitze des wertvollsten Chip-Konzerns der Welt habe eine völlig neue Dimension erreicht. Derzeit spitze sich die Krise um NVIDIA-Chef Jensen Huang dramatisch zu. Neben der bereits eingestandenen Liaison mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin sei nun eine zweite, unternehmensinterne Affäre enthüllt worden. Die NVIDIA Aktie habe mit einem massiven Ausverkauf reagiert und rutsche weiter ab. Für Investoren, die in Panik geraten würden oder gerade jetzt antizyklisch Technologie-Aktien kaufen möchten, sei eine nüchterne Einordnung dieser Ereignisse entscheidend. Im Folgenden analysiere Jens Klatt von XTB die drei wichtigsten Fakten dieses beispiellosen Skandals. Die 3 Key Takeaways zum NVIDIA-Skandal 1. Die zweite Affäre: Compliance-Risiko im eigenen Haus Intime Fotos aufgetaucht: Neben der Affäre mit der Geschäftspartnerin Alice Huang solle der CEO laut Berichten der "New York Times" auch eine Liebesbeziehung mit Kimberly Powell unterhalten haben, einer hochrangigen Mitarbeiterin des eigenen Konzerns. Demnach seien Huang und Powell im März in einem Hotel im kalifornischen San José zärtlich miteinander fotografiert worden.

Fragwürdige Personalien: Kimberly Powell sei seit 2008 bei NVIDIA und fungiere seit 2017 als Vizepräsidentin für das Gesundheitswesen. Brisant dabei: Laut einem ehemaligen Mitarbeiter würden Gerüchte über die Liebschaft bereits seit Jahren kursieren, da Powell über keinerlei fachlichen Hintergrund im Gesundheits- oder Wissenschaftsbereich verfüge. 2. Der geopolitische Schaden: Spionage und Sanktionsumgehung Milliardenschwerer Technologie-Abfluss: Die erste Affäre mit Alice Huang (die trotz Namensgleichheit nicht mit dem CEO verwandt sei) habe eine enorme Tragweite für die nationale Sicherheit der USA. Zwar weise China den Spionagevorwurf zurück, doch Enthüllungen hätten zutage gebracht, dass diese Liaison NVIDIA-Chips im Milliardenwert nach China gebracht habe - teilweise durch die direkte Umgehung von US-Exportbeschränkungen.

Ermittlungen würden laufen: Am Wochenende habe Jensen Huang diese erste Affäre eingestanden, woraufhin NVIDIA umgehend eine interne Untersuchung eingeleitet habe. 3. Panik im Aufsichtsrat und Kursabsturz Krisensitzung anberaumt: Der Bericht über diese zweite Affäre habe laut dem "Wall Street Journal" Alarm beim Board of Directors (vergleichbar mit einem deutschen Aufsichtsrat) ausgelöst. Das Gremium wolle sich kurzfristig treffen, um über die Zukunft und einen möglichen forcierten Abschied von Jensen Huang zu beraten. Ein designierter Nachfolger stehe jedoch nicht bereit.

Marktwert schmelze dahin: Die Börse strafe das Unternehmen brutal ab. Die NVIDIA Aktie habe innerhalb der letzten vier Wochen um mehr als 24% nachgegeben. Gestern habe das Papier im nachbörslichen Handel fast weitere 9% verloren (nachdem es sich intraday noch um knapp 3% erholt habe). Dieser Absturz habe zwischenzeitlich sogar dazu geführt, dass Microsoft beim Marktwert an NVIDIA vorbeigezogen sei. Expertenfazit von Jens Klatt: Das Key-Person-Risk eskaliere Der Fall NVIDIA zeige aktuell wie im Lehrbuch, was an der Börse unter dem Begriff "Key-Person-Risk" zu verstehen sei. Die Enthüllungen über die zweite Affäre mit der eigenen Vizepräsidentin Kimberly Powell und die geopolitischen Verstrickungen rund um den Milliarden-Schmuggel nach China würden das Vertrauen in die Unternehmensführung massiv beschädigen. Dass das Board of Directors nun eine Notfallsitzung einberufe und ein Abschied von Jensen Huang näher rücke, sei bei einem Kursverlust von 24% in nur vier Wochen der einzig logische Schritt. Sollten Anleger nach diesem tiefen Fall nun diese Aktien kaufen? Solange die Führungsfrage völlig ungeklärt sei (es gebe aktuell keinen designierten Nachfolger) und unklar bleibe, welche Strafen die US-Behörden wegen der umgangenen Exportbeschränkungen verhängen könnten, bleibe die NVIDIA Aktie ein hochtoxisches Papier. Das fundamentale KI-Geschäft floriere zwar weiterhin, doch das beschädigte Management und drohende Milliardenstrafen würden derzeit alles überlagern. Anleger sollten zwingend die Ergebnisse der Aufsichtsratssitzung abwarten, bevor hier ins sprichwörtlich fallende Messer gegriffen wird, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse zu NVIDIA. (Analyse vom 12.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.