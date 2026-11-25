Die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) ist am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:32 Uhr) fällt der Chipkonzern um 8,14 % auf 142,73 US-Dollar. Vorbörslich hatte das Minus noch bei rund 5 % gelegen – nach den Inflationsdaten um 14:30 Uhr hat sich der Ausverkauf beschleunigt.
Nvidia-Aktie größter Dow Jones Verlierer am Morgen: Mehr als die Hälfte der Huang-Rally ist weg
Die Nvidia-Aktie bricht im frühen US-Handel um 8,14 % auf 142,73 US-Dollar ein und ist der größte Dow Jones Verlierer am Morgen. Eine höher als erwartete Kerninflation, neue Zollvorschläge und die Debatte um Huangs Nachfolge treffen den Chipkonzern am dritten Tag in Folge.
Dow Jones Verlierer Nr. 1
Warum die Nvidia-Aktie heute so stark fällt
Am Montag sprang die Aktie nach der Rückkehr von Gründer Jensen Huang um gut 31 % auf 165,05 US-Dollar. Zwei Handelstage später ist mehr als die Hälfte dieses Gewinns wieder verloren. Fünf Gründe erklären, warum die Nvidia-Aktie der Dow Jones Verlierer des Morgens ist.
Die Kerninflation ist höher als erwartet
Der von der US-Notenbank bevorzugte Preisindex PCE stieg im Oktober ohne Energie und Nahrungsmittel um 3,3 % zum Vorjahr. Ökonomen hatten 3,2 % erwartet; es ist der höchste Wert seit November 2023. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt damit als noch wahrscheinlicher – Gift für hoch bewertete Wachstumswerte.
Neue Zölle gegen die Chip-Lieferländer
Die US-Regierung hat laut Reuters neue Zölle gegen große Handelspartner vorgeschlagen, um industrielle Überkapazitäten zu bekämpfen. Untersucht wurden unter anderem Taiwan, Südkorea, China, Malaysia und Vietnam – die Länder, in denen Nvidias Chips und Server entstehen.
Huang lehnt eine Nachfolgeregelung ab
Nach einem Bericht des Senders CNBC widersetzt sich Huang Forderungen, seine Nachfolge zu regeln. Damit ist die Sorge zurück, wie abhängig der Konzern von einer einzelnen Person ist.
Die Ermittlungen laufen weiter
Bloomberg verweist auf die offenen Fragen, die Huangs Rückkehr nicht beantwortet hat: Untersuchungen der Behörden, Kritik an der Rolle des Verwaltungsrats und die Rendite der KI-Investitionen. Die Technologie-Händler von Goldman Sachs formulierten es so: Bessere Stimmung sei kein bereinigendes Ereignis für Halbleiterwerte.
Der ganze Sektor wird verkauft
Andere Chipwerte verloren vorbörslich zwischen 6 und 8 %. Die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT) notierte vorbörslich bei rund 77,70 US-Dollar und damit klar unter dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Der Nasdaq Composite fiel zur Eröffnung um mehr als 3 %.
Dazu kommt ein Detail, das am Markt Beachtung findet: Ein Mitglied der Konzernführung hat laut Investing.com am 19. November 30.000 Aktien zu rund 151 US-Dollar verkauft – also kurz vor Huangs Rückkehr.
Einordnung
Zwei Billionen Dollar Börsenwert verloren
Nach Berechnungen von Bloomberg lag die Nvidia-Aktie schon am Dienstag 35 % unter ihrem Hoch vom 6. Oktober; rund zwei Billionen US-Dollar Börsenwert sind seitdem verschwunden. Mit dem heutigen Minus vergrößert sich der Abstand weiter. Weil Nvidia zu den am höchsten gewichteten Werten in den großen Indizes gehört, zieht der Kurs den gesamten Markt nach unten: Der Dow Jones verliert laut Indikation rund 2 % auf 49.021 Punkte. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Eine höher als erwartete Kerninflation, neue Zollvorschläge der US-Regierung, die Debatte um Huangs Nachfolge und der anhaltende Ausverkauf bei KI-Aktien belasten den Kurs.
Wie viel verliert die Nvidia-Aktie?
Laut Indikation um 15:32 Uhr 8,14 % auf 142,73 US-Dollar.
Wie viel ist von der Huang-Rally übrig?
Am Montag stieg die Aktie von rund 125,50 auf 165,05 US-Dollar. Mit 142,73 US-Dollar ist mehr als die Hälfte dieses Gewinns wieder abgegeben.
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia-Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. Handelssymbol in Deutschland NVD, in den USA NVDA (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- WKN
- 918422
- Handelssymbol
- NVD
- US-Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Kurs
- 142,73 US-Dollar (-8,14 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 1 am Morgen des 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale um 15:32 Uhr, Quelle comdirect
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