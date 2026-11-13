Die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) steht erneut im Fokus der Wall Street: Die US-Investmentbank BofA hat ihr Kursziel für den KI-Chipgiganten deutlich von 350 auf 280 USD gesenkt.
NVIDIA Aktie: Fast 69% Kurspotenzial! Vera-CPUs stärken die Kaufempfehlung
NVIDIA-Aktie unter Druck! Die Bank of America senkt ihr Kursziel deutlich von 350 auf 280 USD. Während der Ausbau des Vera-Prozessorgeschäfts neue Wachstumschancen eröffnet, sorgen kurzfristige Schwankungsrisiken für Vorsicht. Ist die NVIDIA-Aktie dennoch ein attraktiver Kaufkandidat?
Trotz dieser kräftigen Korrektur hält BofA in ihrer aktuellen Aktienanalyse vom 12. November 2026 am Rating "buy" fest. Besonders bemerkenswert: Gemessen am letzten NASDAQ-Schlusskurs von 166,19 USD signalisiert das neue Kursziel 280 USD weiterhin ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 68,5%. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Ist die Kurszielsenkung ein Warnsignal oder eröffnet die NVIDIA Aktie gerade eine attraktive Einstiegschance?
BofA reduziert Kursziel um 20% - Kaufempfehlung bleibt bestehen
Die neue Aktienanalyse von BofA enthält eine deutliche Anpassung der Erwartungen an NVIDIA. Die US-Bank reduziert ihr bisheriges Kursziel von 350 auf 280 USD und damit um 70 USD beziehungsweise 20%. Gleichzeitig bestätigt BofA das Rating "buy" für die NVIDIA Aktie. Die Botschaft der Analysten ist damit differenziert: Kurzfristig müssen sich Investoren auf stärkere Schwankungen einstellen, während die langfristigen Perspektiven des Halbleiterkonzerns aus Sicht der Bank weiterhin überzeugen.
Mit dem Kursziel 280 USD sieht BofA trotz der Abwärtsrevision erhebliches Wertsteigerungspotenzial. Gegenüber dem letzten NASDAQ-Schlusskurs von 166,19 USD ergibt sich ein theoretischer Kursgewinn von 113,81 USD je Aktie. Die Aktienanalyse macht damit deutlich, dass die Investmentbank ihre grundsätzlich positive Einschätzung von NVIDIA nicht aufgegeben hat, sondern vor allem den kurzfristigen Risiken stärker Rechnung trägt.
Vera-CPUs: NVIDIA baut seine technologische Führungsposition aus
Ein zentrales Argument der BofA-Analysten für das unveränderte Rating "buy" ist der Ausbau des CPU-Geschäfts rund um die Vera-Prozessoren. NVIDIA treibt deren Hochlauf voran und profitiert dabei nach Einschätzung von BofA von seiner führenden Position als Anbieter umfassender, integrierter Computersysteme. Diese sogenannte Full-Stack-Systemführerschaft bildet einen wesentlichen Bestandteil der positiven Aktienanalyse.
Der strategische Vorteil liegt in der Verbindung unterschiedlicher Technologieebenen. NVIDIA positioniert sich nicht ausschließlich als Lieferant leistungsstarker Grafikprozessoren, sondern als Anbieter integrierter Lösungen aus Hardware, Systemarchitektur und Software. Der Ausbau des Vera-CPU-Geschäfts könnte diese Position weiter stärken und NVIDIA zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, seine Technologieplattform im Markt für KI-Infrastruktur zu verankern.
Für BofA ist diese technologische Führungsposition ein entscheidender Grund, an der positiven Bewertung der NVIDIA Aktie festzuhalten. Das Kursziel 280 USD spiegelt somit weiterhin die Erwartung wider, dass NVIDIA von seiner umfassenden Systemkompetenz profitieren kann.
Warum BofA trotz starker Perspektiven vorsichtiger wird
Die Kurszielsenkung von 350 auf 280 USD ist allerdings ein deutliches Signal, dass BofA die kurzfristigen Risiken höher gewichtet. Als wesentlichen Grund nennt die Investmentbank in ihrer Aktienanalyse die gestiegene Volatilität auf kurze Sicht. Damit rechnen die Analysten offenbar mit stärkeren Kursschwankungen, obwohl sie an den strategischen Stärken von NVIDIA festhalten.
Für Anleger bedeutet dies, dass eine überzeugende technologische Marktposition nicht zwangsläufig mit einer kontinuierlich steigenden NVIDIA Aktie einhergehen muss. Selbst bei positiven langfristigen Perspektiven können kurzfristige Unsicherheiten die Kursentwicklung erheblich beeinflussen. Genau diese Unterscheidung prägt die aktuelle Aktienanalyse von BofA: Das Rating "buy" bleibt bestehen, während das niedrigere Kursziel 280 USD einen vorsichtigeren Bewertungsansatz erkennen lässt.
Welche konkreten Faktoren die erwartete Volatilität auslösen könnten, erläutert die vorliegende BofA-Einschätzung nicht näher. Entscheidend ist daher, die Kurszielanpassung nicht mit einer grundsätzlichen Abkehr von der positiven Investmentthese gleichzusetzen.
NVIDIA Aktie: Fast 69% Kurspotenzial trotz Kurszielsenkung
Besonders interessant erscheint die aktuelle Bewertung der NVIDIA Aktie im Verhältnis zur Prognose von BofA. Bei einem letzten NASDAQ-Schlusskurs von 166,19 USD liegt das Kursziel 280 USD rund 68,5% über dem aktuellen Vergleichsniveau. Selbst nach der deutlichen Reduzierung des bisherigen Kursziels ergibt sich damit ein beträchtlicher rechnerischer Spielraum nach oben.
Allerdings ist dieses Kurspotenzial keineswegs garantiert. Analystenkursziele stellen Einschätzungen dar und sind keine verbindlichen Prognosen für die tatsächliche Kursentwicklung. Die von BofA hervorgehobene kurzfristige Volatilität könnte dazu führen, dass die NVIDIA Aktie auch bei grundsätzlich positiven Geschäftsperspektiven zwischenzeitlich erheblich unter Druck gerät.
Für Investoren dürfte deshalb entscheidend sein, ob NVIDIA den Hochlauf seiner Vera-CPUs erfolgreich vorantreibt und seine Full-Stack-Systemführerschaft weiter ausspielen kann. Gelingt dies, könnte sich die langfristig positive Einschätzung von BofA als tragfähig erweisen.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 13. November 2026
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