NVIDIA Aktie: Fast 69% Kurspotenzial! Vera-CPUs stärken die Kaufempfehlung

Die aktuelle Aktienanalyse von BofA zeichnet ein spannendes Bild der NVIDIA Aktie. Einerseits senkt die Investmentbank ihr Kursziel deutlich um 20% auf 280 USD und verweist auf erhöhte kurzfristige Kursschwankungen. Andererseits bestätigt sie ausdrücklich das Rating "buy" und hebt die technologische Führungsposition von NVIDIA sowie den Hochlauf der Vera-CPUs hervor.

Damit bleibt NVIDIA aus Sicht von BofA ein aussichtsreicher Technologiewert, dessen langfristige Chancen jedoch mit kurzfristigen Risiken verbunden sind. Das Kursziel 280 USD entspricht gegenüber dem letzten NASDAQ-Schlusskurs von 166,19 USD einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 68,5%. Ob die NVIDIA Aktie dieses Potenzial tatsächlich ausschöpfen kann, hängt wesentlich davon ab, wie erfolgreich der Konzern seine technologischen Stärken in nachhaltiges Wachstum umsetzt.