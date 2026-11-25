Die Nvidia-Aktie (Handelssymbol NVDA, ISIN US67066G1040) hat eine Achterbahnfahrt hinter sich: Erst löste die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze am Montag einen Kurssprung von rund 31 Prozent aus, am Dienstag folgte im US-Handel ein Rückgang von 5,9 Prozent. Am Mittwochmorgen schickten Asiens Börsen neue Schockwellen durch den Chipsektor, in Seoul brach der KOSPI um über 6 Prozent ein. Die Frage, die Anleger der Nvidia Aktie jetzt stellen: War das Comeback nur ein Strohfeuer?
Nvidia-Aktie: Erst plus 31, dann minus 5,9 Prozent – trägt Huangs Rückkehr die KI-Rally?
Nvidia-Aktie: Nach Huangs Comeback und einem Sprung um rund 31 Prozent fiel der Kurs am Dienstag um 5,9 Prozent. Was Dell, Asiens Börsen und neue US-Zolldrohungen jetzt bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Thema
- Rückkehr von Jensen Huang, KI-Server-Nachfrage, Chip-Ausverkauf
Stand: 25.11.2026, Angaben aus Marktberichten vom 24. und 25.11.2026
Der Absturz nach dem Comeback
Warum fiel die Nvidia-Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang – und was folgt daraus?
Nach Berichten von finanzen.net und Der Aktionär ist Huang weniger als zwei Wochen nach seiner Abberufung wieder Chef des KI-Konzerns. Die Gegenbewegung am Montag gehörte zu den stärksten Börsentagen in den USA seit April 2025: Der Halbleiterindex legte um knapp 14 Prozent zu, der Nasdaq 100 um knapp 7 Prozent. Doch am Dienstag fehlten die Anschlusskäufe. Die Nvidia-Aktie gab im US-Handel 5,9 Prozent nach, auf dem deutschen Handelsplatz Tradegate lag das Minus bei 6,32 Prozent. Der Nasdaq 100 schloss laut Der Aktionär 2,0 Prozent tiefer bei 26.214 Punkten, nach einem Rückgang von rund 20 Prozent seit Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag (dpa-AFX).
Der Visionär ist zurück, doch die schwierigste Arbeit könnte erst noch vor ihm liegen.
Zur Rückkehr gehören laut Natixis, zitiert in der finanzen.net-Sendung, laufende Untersuchungen, ein neuer Board-Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen sowie ein Chief Compliance Officer. Als Belastungsfaktoren nennt CMC unter anderem eine angekündigte Bilanzprüfung durch die SEC und Untersuchungen zu China-Verbindungen. Berichte, wonach Huang weiterhin keinen Nachfolgeplan verfolge, hat Der Aktionär aufgegriffen; Details liegen uns nicht vor.
Was bedeutet der Dell-Rekord für die Nvidia Aktie?
Rückenwind liefert der KI-Serverbau: Dell hat nach US-Handelsschluss ein Rekordquartal vorgelegt und die Jahresziele angehoben. Die Zahlen zeigen, wie stark die Nachfrage nach Rechenzentrums-Hardware weiterhin ist – ein Markt, in dem Nvidia-Chips das Rückgrat bilden.
|Kennzahl
|Ist / neue Guidance
|Erwartung bzw. alter Wert
|Umsatz Quartal
|54,94 Mrd. USD
|49,32 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS Quartal
|9,45 USD
|6,60 USD
|Umsatzziel Geschäftsjahr
|202 Mrd. USD
|192 Mrd. USD (Konsens 194,35 Mrd.)
|Bereinigtes EPS-Ziel
|29,68 USD
|25,50 USD (Konsens 26,00 USD)
Ausblick für das laufende Geschäftsjahr; Konsens vor der Anhebung.
Quelle: finanzen.ch Morning Briefing USA/Asien vom 25.11.2026
Der Haken: Gute Zahlen reichen derzeit nicht automatisch für steigende Kurse. Hewlett Packard Enterprise verlor trotz angehobener Umsatzprognose 16,3 Prozent, weil Händler die bereinigte Bruttomarge bemängelten. Analog Devices brach nach einem enttäuschenden Ausblick im Nasdaq 17 Prozent ein und riss weitere Chipwerte mit. Für die Nvidia-Aktie heißt das: Nicht nur die Nachfrage, sondern auch die Margen in der Lieferkette stehen im Fokus.
Wie stark trifft der Chip-Ausverkauf die Märkte in Asien und Europa?
Am Mittwochmorgen setzte sich die Schwäche in Asien fort. Laut finanzen.net lag der KOSPI zeitweise 6,11 Prozent im Minus bei 4.700 Punkten, der Nikkei 225 verlor 3,0 Prozent. Nach dem Morning Briefing von finanzen.ch fielen SK Hynix um 10 Prozent und Samsung Electronics um 9,5 Prozent, TSMC gab 4 Prozent nach. Hinzu kommen Zolldrohungen: Die US-Regierung prüft laut Berichten mögliche Überkapazitäten bei 16 großen Handelspartnern, darunter China und die EU. In Deutschland schloss der DAX am Dienstag 1,26 Prozent tiefer bei 25.017,81 Punkten, Infineon verlor 9,68 Prozent.
Kursveränderung am 24./25.11.2026 im Überblick
Prozent
Zeitpunkte unterschiedlich: Nvidia US-Handel Dienstag, übrige Werte laut Marktbericht; Asien am Mittwochmorgen.
Quelle: finanzen.net, finanzen.ch, Der Aktionär
Daten als Tabelle
|Wert
|Veränderung
|Nvidia (US, Dienstag)
|-5,9
|Infineon (Xetra, Dienstag)
|-9,68
|HPE (US, Dienstag)
|-16,3
|SK Hynix (Mittwoch)
|-10
|Samsung Electronics (Mittwoch)
|-9,5
|KOSPI (Mittwoch)
|-6,11
Welche Risiken stehen jetzt hinter der Nvidia-Aktie?
Welche Termine zählen als Nächstes für die Nvidia Aktie?
Heute stehen in den USA ab 14:30 Uhr der PCE-Preisindex für Oktober (erwartet 3,8 Prozent Jahresrate, Kernrate 3,2 Prozent) und die zweite Schätzung zum US-Wachstum im dritten Quartal (erwartet 3,6 Prozent annualisiert) an. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Wie stark ist die Nvidia-Aktie nach der Huang-Rückkehr gestiegen? Nach Berichten um rund 31 Prozent am Montag (23.11.2026); am Dienstag folgte ein Rückgang um 5,9 Prozent.
Welche ISIN und welches Symbol hat Nvidia? Nvidia notiert an der Nasdaq unter NVDA, die ISIN lautet US67066G1040.
Warum fielen Chipwerte am Mittwoch in Asien? Marktberichte nennen den enttäuschenden Ausblick von Analog Devices, den Margendruck bei Serverherstellern und neue US-Zolldrohungen als Auslöser.
Warum ist Dell für die Nvidia-Aktie wichtig? Dell baut KI-Server, in denen Nvidia-Chips das Rückgrat bilden; die Rekordzahlen zeigen, wie stark die Nachfrage nach Rechenzentrums-Hardware derzeit ist.
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