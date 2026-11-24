Ein Abschlag von knapp vier Prozent nach einem Sprung von 31 Prozent ist für sich genommen keine Trendwende. Unsere Lesart: Wer am Freitag oder Montag früh gekauft hat, sichert Gewinne. Dazu kommt, dass die Personalie die Ursachen des Absturzes nicht beseitigt. Die Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC laufen weiter, und laut Medienberichten ist eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe angekündigt. Auch in Deutschland gab die Aktie am Morgen nach, in Stuttgart um 3,7 Prozent auf 145,90 Euro.