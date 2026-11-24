Auf den größten Freudensprung des Jahres folgt die Ernüchterung. Die Nvidia Aktie notiert im vorbörslichen US-Handel bei 158,69 Dollar, ein Minus von 6,36 Dollar oder 3,85 Prozent. Kein anderer Wert im Dow Jones verliert am Dienstagmorgen mehr. Einen Tag zuvor hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze die Aktie in die Höhe katapultiert.
Nvidia Aktie: Nach dem Huang-Schock nach oben kommt der Kater – vorbörslich fast 4 Prozent Minus
Die Nvidia Aktie fällt vorbörslich um 3,85 Prozent auf 158,69 Dollar und ist der schwächste Wert im Dow Jones. Am Montag war das Papier nach der Rückkehr von Gründer Jensen Huang um rund 30 Prozent gestiegen. Jetzt nehmen erste Anleger Gewinne mit, und die offenen Fragen rücken zurück in den Blick.
Der Rückblick
Ein Tag, der die Wall Street auf den Kopf stellte
Am Freitag hatte die Aktie bei 125,53 Dollar geschlossen und zuvor ein 52-Wochen-Tief bei 124,50 Dollar markiert. Dann setzte der Verwaltungsrat Mitgründer Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident und Chef ein. Zum Handelsstart am Montag sprang die Aktie um rund 29 Prozent auf 161,90 Dollar, am Ende stand nach unserer Rechnung ein Plus von rund 31 Prozent. Auch der DAX und die Börsen in Asien zogen mit.
Der Morgen danach
Die Probleme sind nicht verschwunden
Ein Abschlag von knapp vier Prozent nach einem Sprung von 31 Prozent ist für sich genommen keine Trendwende. Unsere Lesart: Wer am Freitag oder Montag früh gekauft hat, sichert Gewinne. Dazu kommt, dass die Personalie die Ursachen des Absturzes nicht beseitigt. Die Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC laufen weiter, und laut Medienberichten ist eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe angekündigt. Auch in Deutschland gab die Aktie am Morgen nach, in Stuttgart um 3,7 Prozent auf 145,90 Euro.
Einordnung der Redaktion: Die Nvidia Aktie hat in zwei Handelstagen mehr Bewegung gezeigt als viele Standardwerte in einem Jahr. Der vorbörsliche Rücksetzer ist die erwartbare Reaktion auf einen Kurssprung dieser Größe. Entscheidend wird, ob die Aktie die Zone um 160 Dollar im regulären Handel verteidigt und was die Untersuchungen ergeben. Vorbörsliche Kurse entstehen bei dünnen Umsätzen und können sich bis zur Eröffnung deutlich ändern.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum fällt die Nvidia Aktie heute vorbörslich?
Eine neue Meldung liegt nicht vor. Nach unserer Einordnung nehmen Anleger nach dem Kurssprung vom Montag Gewinne mit.
Ist Jensen Huang wieder Chef von Nvidia?
Ja. Laut Medienberichten hat der Verwaltungsrat ihn mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident und CEO eingesetzt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. US-Handelssymbol: NVDA (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: NVD.
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