Nvidia-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Untersuchung, FBI, Rücktritt – die Woche, in der Jensen Huang ging

Das Führungsrisiko ist real geworden. Lange drehte sich die Diskussion um Nvidia ausschließlich um die Nachfrage nach KI-Chips. Nun steht die Frage im Raum, wer den Konzern künftig führt. Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und den Grafikchip-Hersteller zum wichtigsten Lieferanten der KI-Revolution gemacht. Morgan Stanley hatte noch am Mittwoch betont, seine Führung sei entscheidend für die strategische Ausrichtung. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern nun übergangsweise, der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones übernimmt als erster Vorsitzender den Verwaltungsrat. Ein dauerhafter Nachfolger wird gesucht.

Die Konkurrenz wittert ihre Chance. Die Börse sortierte die KI-Branche neu. Am Tag des Rücktritts stiegen Rivalen wie AMD und Broadcom sowie Alphabet mit seinen eigenen TPU-Chips. Anleger setzen darauf, dass große Cloudkunden ihre Abhängigkeit von Nvidia nun schneller verringern. „Huangs Abgang schafft ein offeneres Spielfeld für Nvidias Konkurrenten“, sagte Fondsmanager Michael Monaghan gegenüber CNN.

Die Analysten ziehen sich zurück. Innerhalb einer Woche distanzierten sich mehrere große Häuser: Bank of America, Baird, Morgan Stanley und HSBC. Die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz soll im Auftrag von Nvidia prüfen, ob Firmengeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet wurden. Der Verwaltungsrat erklärte, er habe dafür bislang keine Anhaltspunkte.