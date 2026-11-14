Es war die Woche, in der eine Ära endete: Die Nvidia-Aktie ist der Dow Jones Verlierer der Woche. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 186,64 US-Dollar stürzte das Papier des wertvollsten Chipkonzerns der Welt um 12,75 Prozent auf 162,85 Dollar. Kein anderer Dow-Wert verlor auch nur annähernd so viel – der zweitgrößte Wochenverlierer büßte gerade einmal 1,64 Prozent ein. Am Donnerstag trat Gründer Jensen Huang nach 33 Jahren an der Spitze zurück. Unsere Nvidia-Aktie Wochenanalyse rekonstruiert fünf Tage, die die KI-Börse verändert haben.
Nvidia-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Untersuchung, FBI, Rücktritt – die Woche, in der Jensen Huang ging
Nvidia-Aktie Wochenanalyse KW 46/2026: Mit einem Minus von 12,75 Prozent auf 162,85 US-Dollar ist Nvidia der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer der Woche. Eine interne Untersuchung, Ermittlungen des FBI, eine Sammelklage, Abstufungen und schließlich der Rücktritt von Gründer Jensen Huang ließen den Börsenwert unter 4 Billionen Dollar fallen. Die Chronik des Absturzes und was jetzt auf Anleger zukommt.
Nvidia-Aktie Wochenanalyse
Fünf Tage, vier Verlusttage
Selten hat sich eine Krise an der Börse so schnell zugespitzt. Jeder Tag brachte eine neue Belastung für die Nvidia-Aktie.
Montag, -4,27 Prozent auf 178,67 Dollar: Der Verwaltungsrat leitete eine unabhängige Untersuchung ein, nachdem New York Times und Financial Times berichtet hatten, Huang sei Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen. Huang räumte gegenüber den Mitarbeitern eine außereheliche Beziehung ein.
Dienstag, -5,47 Prozent auf 168,89 Dollar: Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ermittelt auch das FBI. Aktionäre reichten eine Sammelklage ein, die Bank of America strich Nvidia von ihrer Liste der besten Anlageideen.
Mittwoch, +2,87 Prozent auf 173,73 Dollar: Kurze Erholung dank starker Zahlen des Nvidia-Partners CoreWeave. Baird stufte dennoch auf „Neutral“ ab, Morgan Stanley strich die Aktie von der Liste der Top-Empfehlungen.
Donnerstag, -4,34 Prozent auf 166,19 Dollar: Nvidia bestätigte den sofortigen Rücktritt von Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats. Zeitweise brach die Aktie um 14 Prozent ein.
Freitag, -2,01 Prozent auf 162,85 Dollar: HSBC stufte von „Kaufen“ auf „Halten“ ab und senkte das Kursziel auf 170 Dollar. Der Börsenwert fiel unter 4 Billionen Dollar.
Dow Jones Verlierer der Woche
Warum die Nvidia-Aktie so tief fiel
Das Führungsrisiko ist real geworden. Lange drehte sich die Diskussion um Nvidia ausschließlich um die Nachfrage nach KI-Chips. Nun steht die Frage im Raum, wer den Konzern künftig führt. Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und den Grafikchip-Hersteller zum wichtigsten Lieferanten der KI-Revolution gemacht. Morgan Stanley hatte noch am Mittwoch betont, seine Führung sei entscheidend für die strategische Ausrichtung. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern nun übergangsweise, der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones übernimmt als erster Vorsitzender den Verwaltungsrat. Ein dauerhafter Nachfolger wird gesucht.
Die Konkurrenz wittert ihre Chance. Die Börse sortierte die KI-Branche neu. Am Tag des Rücktritts stiegen Rivalen wie AMD und Broadcom sowie Alphabet mit seinen eigenen TPU-Chips. Anleger setzen darauf, dass große Cloudkunden ihre Abhängigkeit von Nvidia nun schneller verringern. „Huangs Abgang schafft ein offeneres Spielfeld für Nvidias Konkurrenten“, sagte Fondsmanager Michael Monaghan gegenüber CNN.
Die Analysten ziehen sich zurück. Innerhalb einer Woche distanzierten sich mehrere große Häuser: Bank of America, Baird, Morgan Stanley und HSBC. Die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz soll im Auftrag von Nvidia prüfen, ob Firmengeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet wurden. Der Verwaltungsrat erklärte, er habe dafür bislang keine Anhaltspunkte.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Wie stark ist die Nvidia-Aktie in der KW 46/2026 gefallen?
Die Nvidia-Aktie fiel vom 6. bis 13. November 2026 um 12,75 Prozent auf 162,85 US-Dollar und war damit der größte Dow Jones Verlierer der Woche.
Warum ist Jensen Huang zurückgetreten?
Nvidia nannte in seiner Mitteilung keine Gründe. Vorausgegangen waren Berichte über eine ausländische Geheimdienstoperation rund um Huang, eine interne Untersuchung und Ermittlungen des FBI.
Wer führt Nvidia jetzt?
Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise. Der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones ist Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?
Am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss.
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