Das Vertrauen ist weg. Zahlen sind an der Börse nur so viel wert wie das Vertrauen in sie. Im dritten Quartal meldete Nvidia einen Umsatz von 115,84 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,68 Dollar, erwartet waren 2,47 Dollar. Doch wenn die Börsenaufsicht die Angaben eines Konzerns prüft, rechnen Anleger mit Abschlägen auf jede Zahl. Ein Bericht über Fragen zur Bilanzierung trifft deshalb ins Herz der Bewertung.

Der Druck aus Washington wächst. Finanzminister Scott Bessent stellte öffentlich die Frage, ob Nvidia wissentlich fortschrittliche Chips nach China verkauft habe, um Umsatz und Gewinn zu steigern, und forderte Antworten des Verwaltungsrats binnen zehn Tagen. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta prüft ebenfalls Aspekte des Falls. Bis Mitte November hatten sich laut Medienberichten bereits sechs Kongressausschüsse mit Nvidia befasst.

Die Führungsfrage ist offen. Seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern übergangsweise. Der Verwaltungsrat sucht einen dauerhaften Nachfolger und lehnt eine Rückkehr Huangs ab. Laut Reuters ist Nvidia zwar für Manager und Verwaltungsräte bis zu 950 Millionen Dollar versichert, nicht aber für eigene Kosten aus Wertpapierklagen.