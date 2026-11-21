Es sollte die Woche der Antwort werden – und wurde zur Woche des freien Falls. Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, US-Handelssymbol: NVDA) ist der Dow Jones Verlierer der Woche. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 162,85 US-Dollar stürzte das Papier um 22,92 Prozent auf 125,53 Dollar. Allein am Freitag brach die Aktie um 14,01 Prozent ein. Nicht einmal Rekordzahlen konnten den Wochenverlierer stützen. Unsere Nvidia-Aktie Wochenanalyse rekonstruiert, wie der einst wertvollste Konzern der Welt binnen Wochen fast die Hälfte seines Börsenwerts verlor.
Nvidia-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: SEC-Ermittlungen, Rekordzahlen verpuffen, 14-Prozent-Crash – der Fall des KI-Königs
Nvidia-Aktie Wochenanalyse KW 47/2026: Mit einem Minus von 22,92 Prozent auf 125,53 US-Dollar ist Nvidia der größte Dow Jones Verlierer der Woche. Berichte über eine SEC-Untersuchung, Druck aus Washington und ein Kurssturz von 14 Prozent am Freitag ließen selbst Rekordzahlen verpuffen. Es ist die siebte Verlustwoche in Folge. Die Chronik und was jetzt auf Anleger zukommt.
Nvidia-Aktie Wochenanalyse
Fünf Tage im freien Fall
Eine Woche nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang hofften Anleger auf Beruhigung. Stattdessen kam jeden Tag ein neuer Schlag.
Montag, 156,14 Dollar: Berichte, wonach der Verwaltungsrat keine Rückkehr von Jensen Huang erwägt, drückten die Aktie um rund 4 Prozent. Die Führung wies eine Kampagne von Huang-Unterstützern zurück.
Dienstag: Das Wall Street Journal berichtete, die Börsenaufsicht SEC habe eine zivilrechtliche Untersuchung eingeleitet, unter anderem zur Frage, ob Nvidias Angaben Anleger in die Irre geführt haben. Am Abend legte Nvidia Rekordzahlen vor.
Mittwoch, rund 151 Dollar: Nach anfänglichen Gewinnen drehte die Aktie ins Minus und schloss rund 2,9 Prozent tiefer.
Donnerstag, rund 146 Dollar: Der Rekord-Börsengang von Anthropic zog Kapital aus den etablierten KI-Werten ab.
Freitag, 125,53 Dollar: Laut Reuters erstreckt sich die SEC-Untersuchung auch auf die Bilanzierung. Die Aktie brach um 14,01 Prozent ein.
Dow Jones Verlierer der Woche
Warum die Nvidia-Aktie so tief fiel
Das Vertrauen ist weg. Zahlen sind an der Börse nur so viel wert wie das Vertrauen in sie. Im dritten Quartal meldete Nvidia einen Umsatz von 115,84 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,68 Dollar, erwartet waren 2,47 Dollar. Doch wenn die Börsenaufsicht die Angaben eines Konzerns prüft, rechnen Anleger mit Abschlägen auf jede Zahl. Ein Bericht über Fragen zur Bilanzierung trifft deshalb ins Herz der Bewertung.
Der Druck aus Washington wächst. Finanzminister Scott Bessent stellte öffentlich die Frage, ob Nvidia wissentlich fortschrittliche Chips nach China verkauft habe, um Umsatz und Gewinn zu steigern, und forderte Antworten des Verwaltungsrats binnen zehn Tagen. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta prüft ebenfalls Aspekte des Falls. Bis Mitte November hatten sich laut Medienberichten bereits sechs Kongressausschüsse mit Nvidia befasst.
Die Führungsfrage ist offen. Seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern übergangsweise. Der Verwaltungsrat sucht einen dauerhaften Nachfolger und lehnt eine Rückkehr Huangs ab. Laut Reuters ist Nvidia zwar für Manager und Verwaltungsräte bis zu 950 Millionen Dollar versichert, nicht aber für eigene Kosten aus Wertpapierklagen.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Wie stark ist die Nvidia-Aktie in der KW 47/2026 gefallen?
Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, Symbol: NVDA) fiel vom 13. bis 20. November 2026 um 22,92 Prozent auf 125,53 US-Dollar und war damit der größte Dow Jones Verlierer der Woche.
Warum ist die Nvidia-Aktie am Freitag eingebrochen?
Laut Reuters erstreckt sich die Untersuchung der Börsenaufsicht SEC auch auf die Bilanzierung von Nvidia. Die Aktie fiel daraufhin um 14,01 Prozent.
Wie fielen die Nvidia-Quartalszahlen aus?
Nvidia meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 115,84 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,68 Dollar. Erwartet waren 2,47 Dollar je Aktie.
Wer führt Nvidia?
Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern seit dem Rücktritt von Jensen Huang übergangsweise.
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