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NVIDIA Aktie: Diese drei Fragen soll Jensen Huang nach seinem Comeback klären

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 18:56 1 Min. Melius Research

Jensen Huangs Rückkehr bewegt die NVIDIA-Aktie um 33% nach oben, und Melius Research stuft sie auf "buy" hoch.

Bild: NVIDIA Corp., Jensen Huang, CEO

Der Analyst von Melius Research, Ben Reitzes, hat die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von "hold" auf "buy" hochgestuft und ein Kursziel von 220 US-Dollar genannt. Ausschlaggebend für die Hochstufung sei die "völlig überraschende Wiedereinsetzung" von NVIDIA-Gründer Jensen Huang als Vorstandschef gewesen. Ben Reitzes habe eine Rückkehr zuvor für ausgeschlossen gehalten. Mit der Entscheidung hätten sich die langfristigen Bedenken des Analysehauses gegenüber NVIDIA "deutlich verringert". Ben Reitzes erwarte, dass der "neue Jensen" rasch auf drei Fragen der Anleger eingehe: Wie gestalte und steuere NVIDIA Geschäfte, bei denen das Unternehmen Kunden finanziere, die wiederum bei NVIDIA einkaufen würden? Wie hoch seien die tatsächlichen Umsätze mit spezialisierten KI-Cloud-Anbietern, die nach Einschätzung des Analysten zwangsläufig auch Kunden in China bedienen würden? Und wie wolle NVIDIA künftig die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen? Der Analyst fasse die Folgen für die Bewertung so zusammen: "Kurz gesagt: NVIDIA wird ein höheres Bewertungsmultiple zugestanden, selbst wenn der blaue Tsunami den Bau von Rechenzentren im Jahr 2028 bremst." Im US-Vormittagshandel am 23. November sei die NVIDIA-Aktie um 41,94 US-Dollar oder rund 33% auf 167,47 US-Dollar gestiegen. Der Analyst von Melius Research, Ben Reitzes, empfiehlt die NVIDIA-Aktie nach Jensen Huangs Rückkehr mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 220 US-Dollar. (Analyse vom 23.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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