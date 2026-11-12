Nvidia Aktie des Tages: Verwaltungsrat erwägt Ablösung von Jensen Huang – Aktie stürzt nachts um 7,3 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 05:40 9 Min.

Nvidia ist die Aktie des Tages – und der Verlierer des Tages. Nach Berichten über eine zweite Affäre von Jensen Huang und eine mögliche Ablösung durch den Verwaltungsrat fällt die Aktie im Nachthandel um 7,3 Prozent auf 161,03 US-Dollar. Seit Sonntag sind rund 600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren gegangen. Was über die Krisensitzung bekannt ist, wer Huang folgen könnte und was das für Anleger bedeutet.

Bild: NVIDIA Corporation (Pressebild Vera Rubin DSX, NVIDIA Newsroom); Headline-Overlay: aktiencheck.de

Es ist die Nacht, in der die Börse den Wert von Nvidia ohne Jensen Huang zu berechnen beginnt. Die Nvidia Aktie fällt im Nachthandel um 7,3 Prozent auf 161,03 Dollar und ist damit die Aktie des Tages – und zugleich der Verlierer des Tages. Auslöser sind zwei Berichte vom Mittwochabend: Die New York Times schrieb über eine zweite außereheliche Beziehung des Nvidia-Gründers, diesmal zu einer Führungskraft im eigenen Konzern. Kurz darauf meldete das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite Huangs Ablösung vor. Nach Angaben von Reuters und CNN traf sich das Gremium noch am Mittwochabend, um über seine Zukunft zu entscheiden. Eine Entscheidung hat Nvidia bislang nicht verkündet. Nvidia-Aktie im Nachthandel, 161,03 Dollar −7,3 % Schlusskurs am Mittwoch, vor den Berichten 173,73 USD Verlust an Börsenwert seit Sonntag laut Reuters rund 600 Mrd. $ Quartalszahlen – womöglich ohne Huang an der Spitze 17. November Quelle : Nachthandel, Reuters, CBS News; Stand 12. November 2026, früher Morgen Aktie des Tages Eine Nacht, zwei Berichte: Wie die Erholung binnen einer Stunde verpuffte Der Mittwoch hatte für die Nvidia Aktie wie ein Wendepunkt ausgesehen. Am Abend wurde er zum dunkelsten Tag dieser Woche. Getragen von starken Zahlen des Kunden CoreWeave hatte die Aktie im regulären Handel 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar zugelegt – die erste Gegenbewegung nach Verlusten von 4,27 Prozent am Montag und 5,47 Prozent am Dienstag. Dann folgten kurz nach Börsenschluss die Eilmeldungen. Im nachbörslichen Handel brach das Papier zeitweise um mehr als 9 Prozent ein und rutschte bis unter 159 Dollar, bevor es einen Teil der Verluste aufholte. Mit 161,03 Dollar notiert die Aktie des Tages Nvidia im Nachthandel nun deutlich unter dem bisherigen Sechsmonatstief von 165,89 Dollar. Rechnerisch kostet der Rückgang von 12,70 Dollar je Aktie den Konzern rund 300 Milliarden Dollar an Börsenwert – allein in einer Nacht. Seit der Verwaltungsrat am Sonntag seine Untersuchung angekündigt hat, summiert sich der Verlust nach Berechnungen von Reuters auf rund 600 Milliarden Dollar. Kaum ein Unternehmen der Börsengeschichte hat wegen einer Führungsfrage in so kurzer Zeit so viel Wert verloren. 8. November Eingeständnis Huang räumt eine Affäre ein, der Verwaltungsrat leitet eine unabhängige Untersuchung ein 9./10. November Doppelter Absturz Nvidia verliert zusammen rund 9,5 Prozent 11. November Erholung Plus 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar nach den CoreWeave-Zahlen 11. November, abends Zwei Berichte NYT meldet zweite Beziehung, WSJ eine geplante Ablösung 11./12. NovemberJetzt Krisensitzung Verwaltungsrat berät laut Reuters und CNN über Huangs Zukunft, Aktie im Nachthandel −7,3 Prozent 17. November Quartalszahlen Erste Telefonkonferenz mit Analysten seit Beginn der Krise Quelle : NVIDIA, NYT, WSJ, Reuters, CNN, aktiencheck.de; Stand 12. November 2026, früher Morgen Der Auslöser Von der Spionage-Affäre zur Führungsfrage Die Krise begann am Sonntag. Der Verwaltungsrat kündigte eine unabhängige Untersuchung an, nachdem Berichte nahegelegt hatten, Huang sei Ziel einer ausländischen Geheimdienstaktion geworden. Hintergrund ist seine Beziehung zu Alice Huang, einer früheren Managerin des Singapurer Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed, die US-Behörden Berichten zufolge für eine Agentin des chinesischen Staatssicherheitsministeriums halten. Belege dafür wurden nicht vorgelegt, China weist die Vorwürfe zurück. Der Verwaltungsrat erklärte damals, er habe keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Nvidia-Geheimnisse gefährdet worden seien, und sprach Huang sein Vertrauen aus. Der Bericht der New York Times vom Mittwoch hat diese Lesart verändert. Eine Beziehung zu einer Führungskraft im eigenen Konzern ist keine Frage der nationalen Sicherheit mehr, sondern eine der Unternehmensführung. Nach Angaben von CBS News hält der Verhaltenskodex von Nvidia fest, dass persönliche Beziehungen Interessenkonflikte für das Unternehmen schaffen können. Huang selbst wird darin mit dem Anspruch zitiert, hohe ethische Standards einzuhalten. Ob der Kodex verletzt wurde, hat Nvidia nicht mitgeteilt. Die Krisensitzung Was über die Pläne des Verwaltungsrats bekannt ist Für den Verlierer des Tages zählt jetzt nur eine Frage: Was beschließt der Verwaltungsrat? Alle Berichte stützen sich auf anonyme Quellen, Nvidia hat sie weder bestätigt noch dementiert. Die Sitzung Laut Reuters und CNN kam der Verwaltungsrat am Mittwochabend zusammen, um über Huangs Zukunft zu entscheiden. Nach CNN-Informationen rechneten Insider der Trump-Regierung damit, dass die Sitzung mit Huangs Ablösung nach 33 Jahren an der Spitze endet.

Die Suche Laut Bloomberg hat der Verwaltungsrat bereits Kontakt zu einer externen Personalberatung aufgenommen. Erwogen wird demnach auch, zunächst einen Interimschef einzusetzen und parallel einen dauerhaften Nachfolger zu suchen.

Washington Die Trump-Regierung ist laut CBS News über die Pläne informiert. Die Washington Post berichtet, das Weiße Haus mische sich nicht in die Entscheidung ein. Präsident Trump hatte Huang zuvor als ehrenwerten Mann bezeichnet.

Die Machtfrage Huang hält nach Reuters-Angaben rund 3,6 Prozent der Aktien. Weil Nvidia nur eine Aktiengattung hat, kann er sich anders als etwa Mark Zuckerberg bei Meta nicht über Stimmrechte absichern. Über seine Zukunft entscheidet der Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat steht dabei selbst unter Druck. Noch am Sonntag hatte er Huang sein Vertrauen ausgesprochen. Wirft er ihn nun hinaus, muss er erklären, was er seither erfahren hat. Hält er an ihm fest, riskiert er, dass weitere Enthüllungen ihn selbst in Erklärungsnot bringen. Die Nachfolge Nvidia ohne Huang: Ein Konzern ohne Plan B Genau hier liegt das größte Risiko für die Aktie des Tages. Nvidia hat keinen öffentlich benannten Nachfolger, und Huang hat nach CNN-Angaben in der Vergangenheit erklärt, er halte nichts von klassischer Nachfolgeplanung. Der Verwaltungsrat arbeitet zudem ohne Vorsitzenden. Als mögliche Interimslösung nennen Governance-Experten laut Fortune Finanzchefin Colette Kress oder den führenden unabhängigen Direktor Stephen Neal, emeritierter Chairman der Kanzlei Cooley. Das Nachrichtenportal Semafor berichtet, einige Mitglieder des Verwaltungsrats favorisierten Kress als Interimschefin. Für die dauerhafte Nachfolge werde unter anderem Apples Hardware-Chef Johny Srouji gehandelt. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Wie viel Huang wert ist, hat Ives in einer Kundennotiz beziffert: Mit Huang als Chef sieht er den fairen Wert der Nvidia-Aktie bei 300 Dollar, ohne ihn bei 225 Dollar. Jay Goldberg von Seaport Research Partners hält einen Ersatz für organisatorisch sehr schmerzhaft und von der Persönlichkeit her kaum möglich, weil der Konzern um Huang herum gebaut sei. Wharton-Professor Michael Useem kritisiert gegenüber Fortune, ein Verwaltungsrat, der seine Arbeit mache, hätte längst eine Liste möglicher Nachfolger. Nvidia Aktie des Tages: Kurs und Bewertungen im Vergleich US-Dollar Einschätzung Dan Ives Fairer Wert mit Huang (Ives) 300 Fairer Wert ohne Huang (Ives) 225 Schlusskurs 11. November 173,73 Nachthandel 12. November 161,03 Fairer Wert laut Kundennotiz von Dan Ives; Einschätzung eines Analysten, keine Prognose und keine Empfehlung der Redaktion. Quelle : Nasdaq, Nachthandel, Dan Ives (Yorkville Ives) via Al Jazeera Daten als Tabelle Wert US-Dollar Fairer Wert mit Huang (Ives) 300 Fairer Wert ohne Huang (Ives) 225 Schlusskurs 11. November 173,73 Nachthandel 12. November 161,03 Die Gegenrechnung Was gegen eine Panik spricht Warum das Geschäft weiterläuft Die Nachfrage ist ungebrochen: CoreWeave hat am Dienstag gezeigt, dass Kunden mehr KI-Rechenleistung wollen, als geliefert werden kann – und sie läuft zum größten Teil auf Nvidia-Chips.

Die Technik bleibt: Nvidias Vorsprung bei Chips, Software und Netzwerktechnik verschwindet nicht über Nacht, unabhängig davon, wer den Konzern führt.

Kein Bilanzproblem: Die Berichte betreffen das Verhalten des Chefs, nicht Umsatz, Gewinn oder Kunden.

Ein klarer Schnitt beendet die Hängepartie: Eine schnelle Entscheidung des Verwaltungsrats – in welche Richtung auch immer – könnte die Unsicherheit verringern, die die Aktie derzeit am stärksten belastet.

Dünner Handel: Kurse im Nachthandel übertreiben oft. Die Reaktion zur regulären Handelszeit kann anders ausfallen. Was den Verlierer des Tages weiter belasten kann Führungsvakuum: Eine Ablösung ohne vorbereiteten Nachfolger wäre bei einem Konzern dieser Größe ein Novum.

Strategie: Unklar ist, ob ein neuer Chef Huangs Kurs fortsetzt, etwa bei der Finanzierung von Kunden oder im China-Geschäft.

Rechtliche Folgen: Eine Sammelklage von Aktionären ist eingereicht, im Kongress werden Anhörungen gefordert.

Weitere Enthüllungen: Jeder neue Bericht hat die Aktie in dieser Woche weiter nach unten gedrückt.

Quartalszahlen am 17. November: Die Telefonkonferenz mit Analysten könnte erstmals ohne Huang oder mit offener Führungsfrage stattfinden. Nvidia Aktie des Tages: Das Wichtigste auf einen Blick NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) – 161,03 Dollar, −7,3 Prozent im Nachthandel am 12. November 2026; Schlusskurs am 11. November: 173,73 Dollar Auslöser: NYT-Bericht über eine zweite Beziehung Huangs, WSJ-Bericht über eine geplante Ablösung

Verwaltungsrat: Krisensitzung am Mittwochabend laut Reuters und CNN, Entscheidung offen

Börsenwert-Verlust seit Sonntag: rund 600 Milliarden Dollar laut Reuters

Nachfolge: kein öffentlich benannter Nachfolger, Finanzchefin Colette Kress als mögliche Interimslösung im Gespräch

Huangs Anteil: rund 3,6 Prozent der Aktien, nur eine Aktiengattung

Nächster Termin: Quartalszahlen am 17. November nach US-Börsenschluss Häufige Fragen zur Aktie des Tages Nvidia Warum fällt die Nvidia-Aktie heute Nacht?

Nach Börsenschluss am 11. November berichtete die New York Times über eine zweite außereheliche Beziehung von Jensen Huang, diesmal zu einer Nvidia-Führungskraft. Kurz darauf meldete das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite seine Ablösung vor. Die Nvidia-Aktie fiel im Nachthandel um 7,3 Prozent auf 161,03 Dollar und ist damit der Verlierer des Tages. Wird Jensen Huang als Nvidia-Chef abgesetzt?

Das ist offen. Laut Reuters und CNN beriet der Verwaltungsrat am Mittwochabend über Huangs Zukunft. Eine Entscheidung hat Nvidia bislang nicht verkündet. Wer könnte Jensen Huang bei Nvidia folgen?

Einen benannten Nachfolger gibt es nicht. Als mögliche Interimslösung gelten laut Berichten Finanzchefin Colette Kress oder der führende unabhängige Direktor Stephen Neal. Laut Bloomberg sucht der Verwaltungsrat mithilfe einer externen Personalberatung. Wie viel Börsenwert hat Nvidia in dieser Woche verloren?

Nach Berechnungen von Reuters rund 600 Milliarden Dollar seit der Ankündigung der Untersuchung am Sonntag, einschließlich des nachbörslichen Einbruchs vom Mittwoch. Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?

Am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss. Fazit: Der Aktienverlierer des Tages steht vor seiner größten Zäsur Nvidia ist die Aktie des Tages und der Aktienverlierer des Tages, weil die Börse erstmals ernsthaft durchrechnet, was der wertvollste Chipkonzern der Welt ohne seinen Gründer wert ist. Am Geschäft ändert sich zunächst nichts: Die Nachfrage nach KI-Chips ist ungebrochen, die Technik bleibt. Doch kaum ein Konzern ist so eng mit einer Person verbunden wie Nvidia mit Jensen Huang, und für den Ernstfall fehlt ein vorbereiteter Plan. Wie es weitergeht, entscheidet nicht der Markt, sondern der Verwaltungsrat – und spätestens die Quartalszahlen am 17. November zeigen, wer Nvidia in die nächste Phase des KI-Booms führt.

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