Es ist die Nacht, in der die Börse den Wert von Nvidia ohne Jensen Huang zu berechnen beginnt. Die Nvidia Aktie fällt im Nachthandel um 7,3 Prozent auf 161,03 Dollar und ist damit die Aktie des Tages – und zugleich der Verlierer des Tages. Auslöser sind zwei Berichte vom Mittwochabend: Die New York Times schrieb über eine zweite außereheliche Beziehung des Nvidia-Gründers, diesmal zu einer Führungskraft im eigenen Konzern. Kurz darauf meldete das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite Huangs Ablösung vor. Nach Angaben von Reuters und CNN traf sich das Gremium noch am Mittwochabend, um über seine Zukunft zu entscheiden. Eine Entscheidung hat Nvidia bislang nicht verkündet.
Nvidia Aktie des Tages: Verwaltungsrat erwägt Ablösung von Jensen Huang – Aktie stürzt nachts um 7,3 Prozent
Nvidia ist die Aktie des Tages – und der Verlierer des Tages. Nach Berichten über eine zweite Affäre von Jensen Huang und eine mögliche Ablösung durch den Verwaltungsrat fällt die Aktie im Nachthandel um 7,3 Prozent auf 161,03 US-Dollar. Seit Sonntag sind rund 600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren gegangen. Was über die Krisensitzung bekannt ist, wer Huang folgen könnte und was das für Anleger bedeutet.
Aktie des Tages
Eine Nacht, zwei Berichte: Wie die Erholung binnen einer Stunde verpuffte
Der Mittwoch hatte für die Nvidia Aktie wie ein Wendepunkt ausgesehen. Am Abend wurde er zum dunkelsten Tag dieser Woche.
Getragen von starken Zahlen des Kunden CoreWeave hatte die Aktie im regulären Handel 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar zugelegt – die erste Gegenbewegung nach Verlusten von 4,27 Prozent am Montag und 5,47 Prozent am Dienstag. Dann folgten kurz nach Börsenschluss die Eilmeldungen. Im nachbörslichen Handel brach das Papier zeitweise um mehr als 9 Prozent ein und rutschte bis unter 159 Dollar, bevor es einen Teil der Verluste aufholte. Mit 161,03 Dollar notiert die Aktie des Tages Nvidia im Nachthandel nun deutlich unter dem bisherigen Sechsmonatstief von 165,89 Dollar.
Rechnerisch kostet der Rückgang von 12,70 Dollar je Aktie den Konzern rund 300 Milliarden Dollar an Börsenwert – allein in einer Nacht. Seit der Verwaltungsrat am Sonntag seine Untersuchung angekündigt hat, summiert sich der Verlust nach Berechnungen von Reuters auf rund 600 Milliarden Dollar. Kaum ein Unternehmen der Börsengeschichte hat wegen einer Führungsfrage in so kurzer Zeit so viel Wert verloren.
Der Auslöser
Von der Spionage-Affäre zur Führungsfrage
Die Krise begann am Sonntag. Der Verwaltungsrat kündigte eine unabhängige Untersuchung an, nachdem Berichte nahegelegt hatten, Huang sei Ziel einer ausländischen Geheimdienstaktion geworden. Hintergrund ist seine Beziehung zu Alice Huang, einer früheren Managerin des Singapurer Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed, die US-Behörden Berichten zufolge für eine Agentin des chinesischen Staatssicherheitsministeriums halten. Belege dafür wurden nicht vorgelegt, China weist die Vorwürfe zurück. Der Verwaltungsrat erklärte damals, er habe keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Nvidia-Geheimnisse gefährdet worden seien, und sprach Huang sein Vertrauen aus.
Der Bericht der New York Times vom Mittwoch hat diese Lesart verändert. Eine Beziehung zu einer Führungskraft im eigenen Konzern ist keine Frage der nationalen Sicherheit mehr, sondern eine der Unternehmensführung. Nach Angaben von CBS News hält der Verhaltenskodex von Nvidia fest, dass persönliche Beziehungen Interessenkonflikte für das Unternehmen schaffen können. Huang selbst wird darin mit dem Anspruch zitiert, hohe ethische Standards einzuhalten. Ob der Kodex verletzt wurde, hat Nvidia nicht mitgeteilt.
Wenn Huang gegen Gesetze oder Unternehmensrichtlinien verstoßen hat, dürfte der Verwaltungsrat handeln, sobald er Beweise hat.
Die Krisensitzung
Was über die Pläne des Verwaltungsrats bekannt ist
Für den Verlierer des Tages zählt jetzt nur eine Frage: Was beschließt der Verwaltungsrat? Alle Berichte stützen sich auf anonyme Quellen, Nvidia hat sie weder bestätigt noch dementiert.
Die Sitzung
Laut Reuters und CNN kam der Verwaltungsrat am Mittwochabend zusammen, um über Huangs Zukunft zu entscheiden. Nach CNN-Informationen rechneten Insider der Trump-Regierung damit, dass die Sitzung mit Huangs Ablösung nach 33 Jahren an der Spitze endet.
Die Suche
Laut Bloomberg hat der Verwaltungsrat bereits Kontakt zu einer externen Personalberatung aufgenommen. Erwogen wird demnach auch, zunächst einen Interimschef einzusetzen und parallel einen dauerhaften Nachfolger zu suchen.
Washington
Die Trump-Regierung ist laut CBS News über die Pläne informiert. Die Washington Post berichtet, das Weiße Haus mische sich nicht in die Entscheidung ein. Präsident Trump hatte Huang zuvor als ehrenwerten Mann bezeichnet.
Die Machtfrage
Huang hält nach Reuters-Angaben rund 3,6 Prozent der Aktien. Weil Nvidia nur eine Aktiengattung hat, kann er sich anders als etwa Mark Zuckerberg bei Meta nicht über Stimmrechte absichern. Über seine Zukunft entscheidet der Verwaltungsrat.
Der Verwaltungsrat steht dabei selbst unter Druck. Noch am Sonntag hatte er Huang sein Vertrauen ausgesprochen. Wirft er ihn nun hinaus, muss er erklären, was er seither erfahren hat. Hält er an ihm fest, riskiert er, dass weitere Enthüllungen ihn selbst in Erklärungsnot bringen.
Die Nachfolge
Nvidia ohne Huang: Ein Konzern ohne Plan B
Genau hier liegt das größte Risiko für die Aktie des Tages. Nvidia hat keinen öffentlich benannten Nachfolger, und Huang hat nach CNN-Angaben in der Vergangenheit erklärt, er halte nichts von klassischer Nachfolgeplanung. Der Verwaltungsrat arbeitet zudem ohne Vorsitzenden. Als mögliche Interimslösung nennen Governance-Experten laut Fortune Finanzchefin Colette Kress oder den führenden unabhängigen Direktor Stephen Neal, emeritierter Chairman der Kanzlei Cooley.
Das Nachrichtenportal Semafor berichtet, einige Mitglieder des Verwaltungsrats favorisierten Kress als Interimschefin. Für die dauerhafte Nachfolge werde unter anderem Apples Hardware-Chef Johny Srouji gehandelt. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.
Jensen Huang ist Herz und Lunge von Nvidia.
Wie viel Huang wert ist, hat Ives in einer Kundennotiz beziffert: Mit Huang als Chef sieht er den fairen Wert der Nvidia-Aktie bei 300 Dollar, ohne ihn bei 225 Dollar. Jay Goldberg von Seaport Research Partners hält einen Ersatz für organisatorisch sehr schmerzhaft und von der Persönlichkeit her kaum möglich, weil der Konzern um Huang herum gebaut sei. Wharton-Professor Michael Useem kritisiert gegenüber Fortune, ein Verwaltungsrat, der seine Arbeit mache, hätte längst eine Liste möglicher Nachfolger.
Nvidia Aktie des Tages: Kurs und Bewertungen im Vergleich
US-Dollar
- Einschätzung Dan Ives
Fairer Wert laut Kundennotiz von Dan Ives; Einschätzung eines Analysten, keine Prognose und keine Empfehlung der Redaktion.
Quelle: Nasdaq, Nachthandel, Dan Ives (Yorkville Ives) via Al Jazeera
Daten als Tabelle
|Wert
|US-Dollar
|Fairer Wert mit Huang (Ives)
|300
|Fairer Wert ohne Huang (Ives)
|225
|Schlusskurs 11. November
|173,73
|Nachthandel 12. November
|161,03
Die Gegenrechnung
Was gegen eine Panik spricht
Nvidia Aktie des Tages: Das Wichtigste auf einen Blick
NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) – 161,03 Dollar, −7,3 Prozent im Nachthandel am 12. November 2026; Schlusskurs am 11. November: 173,73 Dollar
Auslöser: NYT-Bericht über eine zweite Beziehung Huangs, WSJ-Bericht über eine geplante Ablösung
Verwaltungsrat: Krisensitzung am Mittwochabend laut Reuters und CNN, Entscheidung offen
Börsenwert-Verlust seit Sonntag: rund 600 Milliarden Dollar laut Reuters
Nachfolge: kein öffentlich benannter Nachfolger, Finanzchefin Colette Kress als mögliche Interimslösung im Gespräch
Huangs Anteil: rund 3,6 Prozent der Aktien, nur eine Aktiengattung
Nächster Termin: Quartalszahlen am 17. November nach US-Börsenschluss
Häufige Fragen zur Aktie des Tages Nvidia
Warum fällt die Nvidia-Aktie heute Nacht?
Nach Börsenschluss am 11. November berichtete die New York Times über eine zweite außereheliche Beziehung von Jensen Huang, diesmal zu einer Nvidia-Führungskraft. Kurz darauf meldete das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite seine Ablösung vor. Die Nvidia-Aktie fiel im Nachthandel um 7,3 Prozent auf 161,03 Dollar und ist damit der Verlierer des Tages.
Wird Jensen Huang als Nvidia-Chef abgesetzt?
Das ist offen. Laut Reuters und CNN beriet der Verwaltungsrat am Mittwochabend über Huangs Zukunft. Eine Entscheidung hat Nvidia bislang nicht verkündet.
Wer könnte Jensen Huang bei Nvidia folgen?
Einen benannten Nachfolger gibt es nicht. Als mögliche Interimslösung gelten laut Berichten Finanzchefin Colette Kress oder der führende unabhängige Direktor Stephen Neal. Laut Bloomberg sucht der Verwaltungsrat mithilfe einer externen Personalberatung.
Wie viel Börsenwert hat Nvidia in dieser Woche verloren?
Nach Berechnungen von Reuters rund 600 Milliarden Dollar seit der Ankündigung der Untersuchung am Sonntag, einschließlich des nachbörslichen Einbruchs vom Mittwoch.
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?
Am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.