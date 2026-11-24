Keine zwei Wochen nach seinem plötzlichen Rücktritt wegen eines Spionageskandals ist es nun offiziell: Jensen Huang kehrt an die Spitze von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) zurück, so Jens Klatt, Finanzexperte bei XTB.
NVIDIA Aktie: Der Befreiungsschlag für die Bullen
Jensen Huang kehrt als CEO zurück
Der Markt reagiere euphorisch - die NVIDIA-Aktie sei im vorbörslichen Handel um fast 30 Prozent nach oben geschossen. Für Anleger, die sich nach den turbulenten vergangenen Tagen fragen würden, ob sie nun wieder im großen Stil Aktien kaufen sollten, ordne Jens Klatt im Folgenden die drei wichtigsten Fakten dieser historischen Entscheidung ein.
Die 3 Key Takeaways zur Rückkehr von Jensen Huang
1. Einstimmiges Votum und Rückkehr zur alten Ordnung
Volle Rückendeckung: Der Verwaltungsrat von NVIDIA habe sich nach mehreren Gesprächen mit dem 63-jährigen Huang einstimmig für dessen Wiedereinsetzung als CEO ausgesprochen und sei von seinen Führungsqualifikationen überzeugt. Zudem solle Huang auch wieder in den Verwaltungsrat einziehen.
Kress wieder als CFO: Finanzchefin Colette Kress, die vorübergehend als Interim-Vorstandschefin eingesprungen sei, werde wieder regulär ihren Posten als Chief Financial Officer ausüben.
Demut und Tatendrang: Huang selbst habe erklärt, er fühle sich geehrt, die Verantwortung mit größter Demut und neuem Engagement zu übernehmen. Er habe dem Verwaltungsratsvorsitzenden Harvey C. Jones, Colette Kress, der Führungsmannschaft, den Mitarbeitern, Partnern sowie seiner Familie gedankt und betont, er könne es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen.
2. Compliance-Offensive statt Sicherheitsrisiko
Entwarnung vom Konzern:** Hintergrund des Rücktritts sei eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin gewesen, die die Beziehung genutzt haben solle, um NVIDIA-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. NVIDIA habe nun jedoch in einer Mitteilung betont, dass durch die Wiedereinsetzung Huangs kein Risiko für die nationale Sicherheit bestehe.
Neue Kontrollinstanzen: Um die Wogen zu glätten, richte der Verwaltungsrat einen Ausschuss ein, der untersuchen solle, inwieweit Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes geworden sei. Zusätzlich suche das Unternehmen einen Chief Compliance Officer, der künftig über die Einhaltung von Richtlinien wachen solle. Dennoch habe der Konzern Huang als die "richtige Person, um NVIDIA zu führen" bezeichnet – im besten Interesse aller Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden.
3. Politischer Rückenwind aus dem Weißen Haus
Lob von Donald Trump: Auch aus Washington komme massiver Zuspruch. US-Präsident Donald Trump habe sich auf seiner Plattform Truth Social hocherfreut gezeigt und das Votum des Verwaltungsrats als die "richtige und angemessene Entscheidung" bezeichnet.
Wirtschaftliche Bedeutung: Trump, der sich seit dem Rücktritt immer wieder für Huang ausgesprochen und ihn in Schutz genommen habe, habe die strategische Relevanz unterstrichen: Das Land benötige Jensens Führung bei NVIDIA, um den Erfolg und Wohlstand sowohl des Unternehmens als auch der gesamten amerikanischen Wirtschaft zu sichern.
Expertenfazit von Jens Klatt: Der Befreiungsschlag für die Bullen
Mit dem vorbörslichen Kurssprung von fast 30 Prozent zeige die Wall Street unmissverständlich, wie hoch sie den Wert von Jensen Huang für die NVIDIA-Aktie einschätze. Das enorme Führungsvakuum, das den Kurs zuletzt massiv belastet habe, sei mit einem Schlag beseitigt. Dass der Verwaltungsrat einstimmig hinter ihm stehe und gleichzeitig mit einem Untersuchungsausschuss sowie einem neuen Chief Compliance Officer die Corporate Governance schärfe, nehme viel Unsicherheit aus dem Markt.
Sollten Anleger nach dieser Kursexplosion nun noch Aktien kaufen? Die politische Rückendeckung durch US-Präsident Trump sei ein starkes Signal, das die Angst vor weiteren staatlichen Sanktionen gegen den Konzern deutlich dämpfen dürfte. Kurzfristig sollten Anleger nach einem 30-Prozent-Sprung natürlich mit erhöhter Volatilität und möglichen Gewinnmitnahmen rechnen. Langfristig jedoch sei das größte Risiko - der Verlust des visionären Gründers - vom Tisch, was das fundamentale Bild wieder massiv aufhelle. (Analyse vom 24.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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