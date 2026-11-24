Sollten Anleger nach dieser Kursexplosion nun noch Aktien kaufen? Die politische Rückendeckung durch US-Präsident Trump sei ein starkes Signal, das die Angst vor weiteren staatlichen Sanktionen gegen den Konzern deutlich dämpfen dürfte. Kurzfristig sollten Anleger nach einem 30-Prozent-Sprung natürlich mit erhöhter Volatilität und möglichen Gewinnmitnahmen rechnen. Langfristig jedoch sei das größte Risiko - der Verlust des visionären Gründers - vom Tisch, was das fundamentale Bild wieder massiv aufhelle. (Analyse vom 24.11.2026)