NVIDIA Aktie: CEO Jensen Huang tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Die jüngsten Nvidia News würden an den internationalen Finanzmärkten für erhebliche Bewegung sorgen: Jensen Huang, Mitgründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender des US-Chipkonzerns, sei mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern als President, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten. Während die langjährige Finanzchefin Colette Kress die Unternehmensführung kommissarisch als Interims-CEO übernehme und Harvey C. Jones zum ersten Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt worden sei, gerate die Nvidia Aktie im vorbörslichen US-Handel deutlich unter Abgabedruck. Die Notierungen würden um nahezu 10% auf rund 156 USD nachgeben und damit den tiefsten Stand seit Ende Juni 2025 erreichen. Angesichts der am 17. November anstehenden Quartalszahlen richte sich der Fokus der Marktteilnehmer nun auf die Frage, ob der Führungswechsel die operative Umsetzung der KI-Produkt-Roadmap beeinflussen könnte oder ob die gesunkene fundamentale Bewertung mittelfristig wieder Käufer anziehen dürfte.