Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) unter die Lupe.
NVIDIA Aktie: CEO Jensen Huang tritt mit sofortiger Wirkung zurück
Jens Klatt analysiert die im Ausgangstext beschriebenen Folgen des Führungswechsels bei NVIDIA und die Chancen nach dem Kursrückgang.
Die jüngsten Nvidia News würden an den internationalen Finanzmärkten für erhebliche Bewegung sorgen: Jensen Huang, Mitgründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender des US-Chipkonzerns, sei mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern als President, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten. Während die langjährige Finanzchefin Colette Kress die Unternehmensführung kommissarisch als Interims-CEO übernehme und Harvey C. Jones zum ersten Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt worden sei, gerate die Nvidia Aktie im vorbörslichen US-Handel deutlich unter Abgabedruck. Die Notierungen würden um nahezu 10% auf rund 156 USD nachgeben und damit den tiefsten Stand seit Ende Juni 2025 erreichen. Angesichts der am 17. November anstehenden Quartalszahlen richte sich der Fokus der Marktteilnehmer nun auf die Frage, ob der Führungswechsel die operative Umsetzung der KI-Produkt-Roadmap beeinflussen könnte oder ob die gesunkene fundamentale Bewertung mittelfristig wieder Käufer anziehen dürfte.
💡 3 Key Takeaways
Führungszäsur in den Nvidia News: Mitgründer Jensen Huang lege nach über drei Jahrzehnten sein Amt als CEO und Verwaltungsratsmitglied sofort nieder; CFO Colette Kress übernehme als Interims-CEO, während die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge anlaufe.
Nvidia Aktie auf Tiefstand seit Juni 2025: Vorbörslich verliere das Papier rund 10% auf etwa 156 USD, wodurch das Forward-KGV auf Basis der Gewinnschätzungen der kommenden zwölf Monate auf rund 11x absinke.
Bewährungsprobe am 17. November: Bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2027 würden Anleger genau prüfen, ob die Kundenbeziehungen und die Entwicklung der nächsten KI-Generationen wie angekündigt ohne Reibungsverluste fortgeführt werden könnten.
🏛️ Sofortiger Rücktritt von Jensen Huang: Zäsur für die Nvidia Aktie
Mit der Ankündigung des Verwaltungsrats ende bei Nvidia eine über drei Jahrzehnte währende Ära:
Abschied des Mitgründers: Jensen Huang trete mit sofortiger Wirkung als President, Chief Executive Officer sowie als Mitglied des Board of Directors zurück. Unter seiner Führung habe sich Nvidia von einem spezialisierten Hersteller von Grafikchips zu einem der weltweit bedeutendsten Konzerne für KI-Infrastruktur entwickelt.
Neuordnung an der Spitze des Gremiums: Im Zuge des personellen Umbaus sei Harvey C. Jones zum ersten Vorsitzenden (Chair) des Verwaltungsrats von Nvidia berufen worden.
Signal der Stabilität: Das Unternehmen habe in seiner Mitteilung ausdrücklich betont, dass der Führungswechsel weder das Tagesgeschäft noch bestehende Kundenverpflichtungen oder den Zeitplan für die Produktentwicklung beeinträchtigen solle.
👩💼 Colette Kress übernehme als Interims-CEO – Q3-Zahlen am 17. November im Blick
Für die Übergangsphase setze der Verwaltungsrat auf Kontinuität aus den eigenen Reihen, wie aus den aktuellen Nvidia News hervorgehe:
Erfahrene Finanzchefin an der Spitze: Colette Kress sei zur Interims-CEO ernannt worden und werde parallel dazu ihre bisherige Funktion als Chief Financial Officer (CFO) während der Übergangszeit beibehalten. Kress gehöre dem Führungsteam seit September 2013 an und habe die bisher größte Wachstumsphase des Konzerns begleitet – einschließlich des rasanten Ausbaus des Rechenzentrumsgeschäfts, der KI-Beschleuniger sowie der damit verbundenen Umsatz- und Investitionssteigerungen. Vor ihrem Wechsel zu Nvidia sei sie knapp 25 Jahre in leitenden Finanzpositionen bei großen Technologiekonzernen wie Cisco und Microsoft tätig gewesen.
Suche nach dauerhafter Nachfolge: Der Verwaltungsrat habe bereits einen Prozess zur Suche nach einem permanenten Nachfolger eingeleitet und beabsichtige, dabei sowohl interne als auch externe Kandidaten zu berücksichtigen.
Quartalsbericht als erster Härtetest: Die nächste wesentliche Bewährungsprobe für das neue Führungsteam folge am 17. November mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027. Marktteilnehmer dürften dabei nicht nur auf die reinen Finanzkennzahlen achten, sondern insbesondere darauf, ob der Abgang Huangs Auswirkungen auf die Konzernstrategie, die Beziehungen zu Großkunden oder das Umsetzungstempo bei kommenden KI-Produktgenerationen haben könnte.
🔄 Strategie und Produkt-Roadmap: Nvidia betont operative Kontinuität
Um einer Verunsicherung bei Geschäftspartnern und Investoren entgegenzuwirken, habe die Konzernspitze den ununterbrochenen Fortgang der laufenden Projekte in den Vordergrund gestellt:
Rückhalt durch das Management-Team: Der neue Verwaltungsratsvorsitzende Harvey C. Jones habe erklärt, dass Kress von einem erfahrenen Führungsteam unterstützt werde, das maßgeblich an der Umsetzung der bisherigen Unternehmensstrategie und der Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap beteiligt gewesen sei.
Fokus auf Accelerated Computing und KI: Auch Colette Kress selbst habe Kontinuität signalisiert und auf den unveränderten strategischen Schwerpunkt auf beschleunigtes Rechnen (Accelerated Computing) und künstliche Intelligenz verwiesen. Für den Markt dürfte nun die zentrale Frage sein, ob Nvidia seine hohe Umsetzungsdynamik auch ohne seinen langjährigen Gründer an der Spitze aufrechterhalten könne.
📊 Chartanalyse NVDA.US (D1): Mehrwochentief und Bewertungsrückgang
Im Tageschart (D1) spiegele sich die unmittelbare Marktreaktion auf die personellen Nvidia News in einem deutlichen Kursabschlag wider:
Rückfall auf das Niveau von Juni 2025: Im vorbörslichen US-Handel notiere die Nvidia Aktie bei rund 156 USD (-10%) und damit auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juni 2025.
Fundamentale Diskrepanz: Seit Ende Juni 2025 habe sich das operative Geschäft des Konzerns erheblich ausgeweitet – die Quartalserlöse seien von rund 44 Milliarden USD auf mehr als 96 Milliarden USD gestiegen (ein Zuwachs von etwa 118%), während sich der GAAP-Nettogewinn mehr als verdreifacht habe. Durch den jüngsten Kursrückgang sinke das auf den Gewinnschätzungen der kommenden zwölf Monate basierende Forward-KGV rechnerisch auf rund 11x.
🏁 Fazit: Nvidia Aktie zwischen Führungswechsel und Bewertungsabschlag
Die jüngsten Nvidia News würden einen historischen Einschnitt für den Halbleiterkonzern und den gesamten KI-Sektor markieren. Der sofortige Rücktritt von Mitgründer Jensen Huang habe an den Märkten reflexartige Verkäufe ausgelöst, welche die Nvidia Aktie vorbörslich auf das Niveau von Ende Juni 2025 gedrückt hätten. Gleichzeitig zeige der Blick auf die Fundamentaldaten, dass der Konzern seitdem seinen Quartalsumsatz mehr als verdoppelt habe und nun mit einem Forward-KGV von rund 11x gehandelt werde. Mit Interims-CEO Colette Kress übernehme eine mit den Unternehmensstrukturen bestens vertraute Managerin das Ruder. Ob sich der Kurs zeitnah stabilisieren könnte, dürfte maßgeblich davon abhängen, welche Signale das Management am 17. November im Rahmen der Quartalszahlen zur operativen Kontinuität senden werde. (Analyse vom 12.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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