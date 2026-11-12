NVIDIA Aktie: CEO-Hammer! Jensen Huang verlässt die Spitze! Schockwelle erschüttert den KI-Giganten!

Der sofortige Rücktritt von Jensen Huang markiert einen der bedeutendsten Führungswechsel in der jüngeren Geschichte der Technologiebranche. Mit dem Abschied des NVIDIA-Mitgründers endet eine Ära, in der sich das Unternehmen zu einem zentralen Gewinner der weltweiten KI-Revolution entwickelt hat. Die Börse reagiert mit einem heftigen Kursverlust von 7,95 Prozent auf 159,91 US-Dollar. Colette Kress übernimmt vorübergehend die Unternehmensführung, während Harvey C. Jones als neuer Verwaltungsratsvorsitzender die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger begleiten soll. Für Anleger entsteht damit eine außergewöhnliche Situation. Einerseits verfügt NVIDIA weiterhin über eine starke technologische Marktposition und bedeutende Wachstumsmöglichkeiten im Bereich künstlicher Intelligenz. Andererseits sorgt der Verlust seines langjährigen strategischen Kopfes für erhebliche Unsicherheit. Besonders wichtig werden nun die Ergebnisse vom 17. November und die Aussagen des neuen Managements zur zukünftigen Unternehmensstrategie. Sollte NVIDIA trotz des Führungswechsels überzeugende Geschäftszahlen präsentieren und die technologische Führungsposition behaupten, könnte sich das Vertrauen der Anleger schrittweise erholen. Entstehen dagegen zusätzliche operative oder regulatorische Probleme, könnte der Rücktritt von Jensen Huang den Beginn einer umfassenderen Neubewertung markieren. Eines steht fest: NVIDIA steht vor einer der größten Bewährungsproben seiner Unternehmensgeschichte – und die kommenden Tage könnten entscheidend dafür werden, wie die Börse die Zukunft des KI-Giganten einschätzt.