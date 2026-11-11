Nvidia-Aktie bricht nachbörslich ein: Bericht über zweite Affäre von Jensen Huang – jetzt wird es eine Vertrauensfrage

Es hätte der Tag des Comebacks werden sollen. Nach zwei Tagen im freien Fall hatte die Nvidia-Aktie am Mittwoch 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar zugelegt, angetrieben von starken Zahlen des Kunden CoreWeave. Eine Stunde nach Börsenschluss war davon nichts mehr übrig. Um 17:06 Uhr New Yorker Zeit meldete CNBC, die New York Times berichte über eine zweite Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang – diesmal mit einer Mitarbeiterin. Die Nvidia-Aktie rutschte im nachbörslichen Handel um 3,32 Prozent auf 167,96 Dollar und wurde damit zum prominentesten Nasdaq Verlierer des Abends. Für einen Konzern, dessen Chef erst am Sonntag versprochen hatte, das Vertrauen zurückzugewinnen, ist das mehr als ein schlechter Abend. Es ist die Frage, ob dieses Vertrauen überhaupt noch zu retten ist.