Es hätte der Tag des Comebacks werden sollen. Nach zwei Tagen im freien Fall hatte die Nvidia-Aktie am Mittwoch 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar zugelegt, angetrieben von starken Zahlen des Kunden CoreWeave. Eine Stunde nach Börsenschluss war davon nichts mehr übrig. Um 17:06 Uhr New Yorker Zeit meldete CNBC, die New York Times berichte über eine zweite Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang – diesmal mit einer Mitarbeiterin. Die Nvidia-Aktie rutschte im nachbörslichen Handel um 3,32 Prozent auf 167,96 Dollar und wurde damit zum prominentesten Nasdaq Verlierer des Abends. Für einen Konzern, dessen Chef erst am Sonntag versprochen hatte, das Vertrauen zurückzugewinnen, ist das mehr als ein schlechter Abend. Es ist die Frage, ob dieses Vertrauen überhaupt noch zu retten ist.
Nvidia-Aktie bricht nachbörslich ein: Bericht über zweite Affäre von Jensen Huang – jetzt wird es eine Vertrauensfrage
Eine Stunde nach Börsenschluss ist die Erholung der Nvidia-Aktie Geschichte. Ein Bericht der New York Times über eine zweite Affäre von Jensen Huang, diesmal mit einer Mitarbeiterin, lässt die Aktie nachbörslich um 3,3 Prozent fallen. Warum dieser Bericht schwerer wiegen könnte als die Spionage-Affäre, was er für das Vertrauen der Anleger bedeutet und was bis zu den Zahlen am 17. November zählt.
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Der Abend
Sechs Minuten nach fünf: Die Erholung ist ausgelöscht
Der Zeitpunkt könnte kaum ungünstiger sein. Die Nvidia-Aktie hatte gerade begonnen, sich vom härtesten Ausverkauf ihrer jüngeren Geschichte zu erholen.
Am Montag hatte die Nvidia-Aktie 4,27 Prozent verloren, am Dienstag weitere 5,47 Prozent. In nur zwei Handelstagen lösten sich mehr als 430 Milliarden Dollar an Börsenwert auf. Der Mittwoch brachte die erste Gegenbewegung: CoreWeave hatte bewiesen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ungebrochen ist, und Nvidia schloss bei 173,73 Dollar. Dann kam die Eilmeldung. Mit 167,96 Dollar notiert die Aktie nachbörslich sogar unter dem Schlusskurs vom Dienstag von 168,89 Dollar. Das nachbörsliche Tief von 167,53 Dollar liegt nur noch knapp über dem Sechsmonatstief von 165,89 Dollar. Die gesamte Erholung des Tages ist binnen einer Stunde ausgelöscht.
Rechnerisch kostet der nachbörsliche Rückgang von 5,77 Dollar je Aktie den Konzern rund 139 Milliarden Dollar an Börsenwert – mehr, als die meisten DAX-Konzerne insgesamt wert sind. Allerdings ist der Handel nach Börsenschluss dünn, und einzelne Orders bewegen die Kurse stärker als zur regulären Handelszeit. Die eigentliche Reaktion zeigt sich erst mit der Eröffnung am Donnerstag.
Der Bericht
Was bekannt ist – und was nicht
Zum Zeitpunkt dieses Artikels liegt der Bericht nur als Eilmeldung vor. Demnach berichtet die New York Times, Jensen Huang habe eine zweite Affäre gehabt – mit einer Mitarbeiterin von Nvidia. Einzelheiten zur Person, zum Zeitraum, zu ihrer Funktion im Unternehmen oder dazu, ob die Beziehung gemeldet wurde, waren zunächst nicht bekannt. Eine Stellungnahme von Nvidia oder Huang zu dem neuen Bericht lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Fest steht: Bislang ist Huang keines strafbaren Verhaltens beschuldigt worden.
Das große Bild
Warum Affäre Nummer zwei schwerer wiegen könnte als Affäre Nummer eins
Auf den ersten Blick ist es nur eine weitere schlechte Schlagzeile. Für die Nvidia-Aktie könnte sie aber die Geschichte verändern, die Anleger sich seit Sonntag erzählen.
Bisher drehte sich der Skandal um eine Frage der nationalen Sicherheit. Nach Berichten der New York Times und der Financial Times hatte Huang eine Beziehung zu Alice Huang, einer früheren Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed, die US-Geheimdienste für eine chinesische Agentin halten. In dieser Lesart war Huang eher Ziel als Täter: Präsident Donald Trump sagte, Huang habe ihm versichert, nichts von einer Spionagetätigkeit gewusst zu haben. Viele Anleger konnten sich darauf einigen, dass ein privater Fehltritt nicht das Geschäft des wichtigsten KI-Konzerns der Welt gefährdet.
Ein Bericht über eine Beziehung zu einer Mitarbeiterin verschiebt diese Debatte. Er wirft nicht mehr nur die Frage auf, ob Huang Opfer einer Geheimdienstaktion wurde, sondern ob es ein Muster gibt – und wie es um die Kontrolle an der Spitze des Konzerns bestellt ist. Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Angestellten gelten in US-Konzernen als heikles Governance-Thema, weil sie Interessenkonflikte bei Beförderungen, Gehältern und Personalentscheidungen schaffen können.
Die Geschichte der Wall Street kennt Fälle, in denen genau das Konsequenzen hatte. Intel-Chef Brian Krzanich trat 2018 zurück, nachdem eine frühere einvernehmliche Beziehung zu einer Mitarbeiterin bekannt geworden war, die gegen die Richtlinien des Konzerns für Führungskräfte verstieß. McDonald's trennte sich 2019 aus demselben Grund von seinem Chef Steve Easterbrook. In beiden Fällen ging es nicht um Straftaten, sondern um Regeln für Führungskräfte. Ob bei Nvidia vergleichbare Regeln gelten und ob sie berührt sind, ist offen.
I am fully committed to NVIDIA and will work to earn back your confidence.
Genau dieses Versprechen steht jetzt auf dem Prüfstand. Huang hatte am Sonntag geschrieben, er sei Nvidia voll verpflichtet und werde daran arbeiten, das Vertrauen zurückzugewinnen. Drei Tage später ist die Frage nicht mehr, wie schnell dieses Vertrauen zurückkehrt, sondern ob die Anleger alle relevanten Fakten bereits kennen. Für Investoren ist das der Kern jeder Vertrauenskrise: Nicht die schlechte Nachricht selbst schadet am meisten, sondern die Sorge, dass weitere folgen.
Die Folgen
Die vier Baustellen für die Nvidia-Aktie
Die Untersuchung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat hat am Sonntag eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, am Dienstag mandatierte Nvidia dafür die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Bisher ging es um die Frage, ob Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit betroffen waren. Ein neuer Bericht dürfte den Umfang der Prüfung und den Druck auf das Gremium erhöhen.
Klagen und Washington
Nach Reuters-Angaben ermittelt das FBI, es gibt Forderungen nach Anhörungen im Kongress, und am Montag wurde in San José eine Sammelklage von Aktionären eingereicht. Sie wirft Nvidia und Huang vor, die Beziehung zu Alice Huang verschwiegen zu haben. Jeder neue Bericht liefert den Klägern zusätzliches Material.
Die Schlüsselperson
Analysten nennen Huangs Führung entscheidend für die Strategie des Konzerns. Morgan Stanley strich Nvidia am Mittwoch von der Liste der bevorzugten Werte, bleibt aber bei „Overweight“ und einem Kursziel von 300 Dollar. Baird stufte die Aktie auf „Neutral“ ab und verwies auch auf die Unsicherheit um Huangs Amtszeit.
Das Timing
Am 17. November legt Nvidia Quartalszahlen vor, am 18. November ist ein vertrauliches Briefing im Kongress vorgeschlagen. Huang muss sich in beiden Runden Fragen stellen, die mit Chips nichts zu tun haben.
Hinzu kommt der Druck auf den Verwaltungsrat selbst. Er hatte am Sonntag erklärt, er habe keinen Grund zu der Annahme, dass nationale Sicherheit oder Nvidia-Geheimnisse gefährdet worden seien, und Huang sein Vertrauen ausgesprochen. Je mehr neue Details öffentlich werden, desto schwieriger wird es für das Gremium, diese Linie zu halten, ohne selbst in die Kritik zu geraten.
Die Gegenrechnung
Was gegen eine Überreaktion spricht
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie und zum Bericht über eine zweite Affäre
Warum fällt die Nvidia-Aktie nachbörslich?
Nach Börsenschluss am 11. November meldete CNBC, die New York Times berichte über eine zweite Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang, diesmal mit einer Mitarbeiterin. Die Nvidia-Aktie fiel nachbörslich um 3,32 Prozent auf 167,96 Dollar.
Was ist über den neuen Bericht bekannt?
Bei Redaktionsschluss lag der Bericht nur als Eilmeldung vor. Details zur Person, zum Zeitraum und Stellungnahmen von Nvidia oder Huang waren nicht bekannt.
Warum ist eine Affäre mit einer Mitarbeiterin für Anleger relevant?
Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Angestellten gelten als Governance-Thema, weil sie Interessenkonflikte schaffen können. In der Vergangenheit führten solche Fälle bei Intel und McDonald's zum Abgang der Konzernchefs.
Wann legt Nvidia die nächsten Quartalszahlen vor?
Am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss.
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