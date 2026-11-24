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Nvidia Aktie: Bernstein dreht nach elf Tagen – Huang-Comeback bringt "outperform" zurück

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:03 3 Min.

Nach Jensen Huangs Rückkehr stuft Bernstein Research Nvidia wieder auf "outperform" hoch und bleibt beim Kursziel von 200 USD.

Bild: NVIDIA Corp., CEO Jensen Huang präsentiert Spectrum-X Ethernet, GTC Berlin 2026

Nur elf Tage nach seiner Abstufung dreht Stacy A. Rasgon das Urteil über die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) wieder um. In der Nvidia-Aktienanalyse vom 23. November 2026 hebt der Analyst von Bernstein Research das Rating von "market perform" auf "outperform" an und bestätigt sein Kursziel von 200 USD. Den Ausschlag gibt die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten. Wie viel die Wall Street dem Nvidia-Mitgründer zutraut, zeigte sich am Montag bis zur Schlussglocke: Um 16:00 Uhr New Yorker Zeit schloss die Aktie bei 165,05 USD, ein Plus von 39,52 USD oder 31,48%. Warum elf Tage für zwei Kurswechsel reichen Huangs Ausscheiden sei "der Hauptgrund für die Abstufung" gewesen, schreibt Stacy A. Rasgon in deutscher Übersetzung. Seine Einschätzung der KI-Investitionen habe sich in diesen elf Tagen kaum verändert. Die fundamentalen Aussichten für den Ausbau der KI-Infrastruktur beurteile er weiterhin positiv. Mit Huang zurück an der Spitze entfalle damit das ausschlaggebende Argument für das vorsichtigere Rating. Wie weit die Kehrtwende von Bernstein Research reicht, zeigt der Vergleich mit der ersten Entscheidung. Bei der Abstufung hatte Stacy A. Rasgon sein Kursziel von 400 auf 200 USD halbiert. Jetzt kehrt er zum Rating "outperform" zurück, behält aber das niedrigere Ziel bei. Seine Begründung für das Upgrade fasst der Analyst so zusammen: "Da Jensen wieder am Steuer sitzt, stufen wir die Aktie heute wieder auf Outperform hoch" (aus dem Englischen übersetzt). Fragen zur Urteilsfindung des Verwaltungsrats blieben aus seiner Sicht auch nach Huangs Rückkehr offen. Kursziel 200 USD – was nach dem Kurssprung noch bleibt Vor dem Comeback hatte die Aktie bei 125,53 USD geschlossen. Von dort bis zum Kursziel von Bernstein Research fehlten 74,47 USD. Allein am Montag legte das Papier 39,52 USD zurück – und überbrückte damit an einem einzigen Handelstag mehr als die Hälfte dieses Abstands. Vom Schlusskurs bei 165,05 USD verbleibt bis zur Marke von 200 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 21,2%. Am Dienstagmorgen gab die Nvidia-Aktie einen Teil des Gewinns wieder ab. Um 4:59 Uhr New Yorker Zeit notierte sie vorbörslich bei 157,53 USD, genau 7,52 USD oder 4,56% unter dem Montagsschluss. Damit lag die Aktie noch immer 32 USD über ihrem Schlusskurs vor der Comeback-Meldung. Der Abstand zum Kursziel weitete sich zugleich auf 42,47 USD oder rund 27,0% aus. Für Anleger liegt die Pointe der Nvidia-Aktienanalyse in der Zahl, die sich am Montag nicht bewegt hat. Während der Kurs um fast ein Drittel sprang, hielt Stacy A. Rasgon an seiner Bewertung fest. Das Urteil von Bernstein Research lautet wieder: Kursziel 200 USD, Rating "outperform". Wer die Aktie nach dem Kurssprung kauft, setzt damit auf weiteren Spielraum bis zu einem Ziel, das schon vor Huangs Rückkehr galt. Schicken Sie den Artikel dem Freund, der beim Tippen immer erst den alten Chatverlauf liest. Bei Nvidia lohnt sich das gerade besonders: Wer elf Tage zurückscrollt, findet denselben Chef, denselben Analysten und eine Empfehlung dazwischen, die schon wieder Geschichte ist. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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