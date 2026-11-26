Der Tag vor Thanksgiving ist an der Wall Street traditionell ruhig – diesmal nicht. Die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040, Nasdaq-Symbol NVDA) fällt am Mittwoch um gut 5 Prozent auf etwa 147 Dollar. Damit hat der KI-Champion binnen sieben Wochen rund 40 Prozent verloren – und die Hoffnung auf eine Erholung nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze ist verpufft.
Nvidia-Aktie: Ausverkauf vor Thanksgiving – Kippt die KI-Stimmung?
Die Nvidia-Aktie fällt am Mittwoch um rund 5 Prozent auf etwa 147 Dollar und liegt knapp 40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Inflation, Zölle und KI-Schulden belasten.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- 52-Wochen-Spanne
- 124,50–243,37 $
- Börsenwert
- rund 3,74 Bio. $
Stand: 25.11.2026, Intraday-Kurs Mittwoch, kein Schlusskurs
Es ist ein Ausverkauf mit mehreren Gesichtern: höhere Inflation, neue Zolldrohungen und wachsende Sorgen über die Finanzierung der KI-Infrastruktur. Nvidia steht im Zentrum, weil kein anderes Unternehmen so stark mit dem Boom verbunden ist.
Warum fällt die Nvidia-Aktie?
Der erste Auslöser sind die Preise. Der Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE) stieg im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat und um 3,8 Prozent zum Vorjahr. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel lag bei 3,3 Prozent, erwartet hatten Ökonomen 3,2 Prozent. Am Markt rechnen viele mit weiteren Zinserhöhungen der Fed. Der Leitzins liegt nach der Sitzung vom 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Hohe Zinsen belasten Wachstumsaktien besonders, weil deren Gewinne weit in der Zukunft liegen.
Der zweite Auslöser sind Zölle. Die US-Handelsbehörde USTR schlug am Mittwoch neue Abgaben nach Section 301 vor, betroffen wären unter anderem China, Taiwan, Japan, Südkorea und die EU. Es sind Vorschläge mit Konsultationsverfahren, keine bereits erhobenen Zölle. Für die Chiplieferketten, die Nvidia mit Taiwan und Südkorea verbinden, reicht schon die Drohung.
Was bedeutet die Rückkehr von Jensen Huang für die Nvidia-Aktie?
Anfang der Woche hatte die Nachricht von Huangs Rückkehr als Chef eine Erholung ausgelöst. Sie hielt nicht: Schon am Dienstag drehte die Stimmung, am Mittwoch folgte der nächste Abschlag. Die Lehre aus den vergangenen Tagen: Personalie hilft kurzfristig, ersetzt aber keine Antwort auf die Zweifel am KI-Zyklus.
Wie stark sind die Geschäfte von Nvidia?
Operativ läuft das Geschäft weiter auf Hochtouren. Zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, am 17. November vorgelegt, nennen Marktdaten einen Umsatz im Rechenzentrum von 107,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 110 Prozent zum Vorjahr, bei einer Bruttomarge von 74,8 Prozent nach US-GAAP. Das Paradox: Selten zuvor stand eine Aktie bei solchen Zahlen so unter Druck.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs¹
|147,29 $
|52-Wochen-Hoch
|243,37 $
|52-Wochen-Tief
|124,50 $
|Börsenwert¹
|rund 3,74 Bio. $
|Umsatz Rechenzentrum²
|107,6 Mrd. $
|Bruttomarge GAAP²
|74,8 %
¹ Intraday-Stand Mittwoch, 13:26 Uhr ET. ² Marktdaten, Quartal vom 17.11.2026.
Quelle: Marktdaten, Stand 25.11.2026
Wie gefährlich ist die Verschuldung der KI-Branche?
Der dritte Faktor ist die Finanzierung. Die Kosten, Schulden rund um den KI-Handel abzusichern, haben Rekordniveau erreicht. Beim Cloud-Anbieter CoreWeave lag der Spread der Kreditausfallversicherung (CDS) bei 1.314 Basispunkten; ein Marktkommentator leitet daraus eine rechnerische Ausfallwahrscheinlichkeit von rund 68 Prozent in fünf Jahren ab – eine Interpretation, keine offizielle Zahl. Oracle verlor am Mittwoch gut 4 Prozent, CoreWeave knapp 4 Prozent und Alphabet rund 2,6 Prozent.
Für Nvidia ist das heikel: Der Konzern verdient an den Investitionen seiner Kunden. Geraten deren Finanzierungen unter Druck, steht die Nachfrage der nächsten Jahre im Fokus.
FAQ zur Nvidia-Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Nvidia-Aktie? Am Mittwoch lag der Kurs intraday bei rund 147 Dollar, ein Schlusskurs liegt hier nicht vor.
Wie stark ist die Nvidia-Aktie gefallen? Rund 40 Prozent in sieben Wochen; vom 52-Wochen-Hoch von 243,37 Dollar sind es etwa 39,5 Prozent.
Warum fällt Nvidia? Inflation, Zollvorschläge und Sorgen um die Finanzierung der KI-Infrastruktur belasten.
Wann gibt es die nächsten Quartalszahlen von Nvidia? Der Termin ist hier nicht belegt; die jüngsten Zahlen kamen am 17. November.
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