Der erste Auslöser sind die Preise. Der Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE) stieg im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat und um 3,8 Prozent zum Vorjahr. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel lag bei 3,3 Prozent, erwartet hatten Ökonomen 3,2 Prozent. Am Markt rechnen viele mit weiteren Zinserhöhungen der Fed. Der Leitzins liegt nach der Sitzung vom 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Hohe Zinsen belasten Wachstumsaktien besonders, weil deren Gewinne weit in der Zukunft liegen.

Der zweite Auslöser sind Zölle. Die US-Handelsbehörde USTR schlug am Mittwoch neue Abgaben nach Section 301 vor, betroffen wären unter anderem China, Taiwan, Japan, Südkorea und die EU. Es sind Vorschläge mit Konsultationsverfahren, keine bereits erhobenen Zölle. Für die Chiplieferketten, die Nvidia mit Taiwan und Südkorea verbinden, reicht schon die Drohung.