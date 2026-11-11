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NVIDIA Aktie: 70% Umsatzwachstum? Darauf setzt Citi vor den Zahlen

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 18:03 1 Min. Citigroup

Citi senkt das NVIDIA-Kursziel auf 285 USD, hält aber vor den Quartalszahlen an der Kaufempfehlung fest.

Bild: NVIDIA Corp.

Die Analysten von Citi senken das Kursziel für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse für das im Oktober abgeschlossene Quartal am 17. November von 315 auf 285 USD und bestätigen ihre Einstufung mit "buy". Citi erwarte eine geringfügige Überschreitung der Gewinnerwartungen. Höhere Umsätze würden dabei durch niedrigere Bruttomargen infolge gestiegener Speicherpreise teilweise ausgeglichen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass NVIDIA seinen bisherigen Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2028 mit einem Wachstum von 70% gegenüber dem Vorjahr bestätigen werde. Als Gründe für die Kurszielsenkung nenne Citi niedrigere Bewertungsmultiplikatoren am Markt sowie Risiken hinsichtlich eines langfristigen Verbleibs des Vorstandschefs im Amt angesichts der Untersuchung durch den Verwaltungsrat. Die Analysten von Citi bewerten die NVIDIA-Aktie weiterhin mit "buy" und setzen das Kursziel auf 285 USD nach zuvor 315 USD. (Analyse vom 10.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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