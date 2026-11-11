Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
NVIDIA Aktie: 30% Kurseinbruch! Ist der KI-Gigant jetzt ein Schnäppchen?
Die NVIDIA Aktie steht nach einem Kurssturz von rund 30% massiv unter Druck. Trotz beeindruckender Wachstumszahlen und hoher Profitabilität wächst die Nervosität unter Anlegern. Ist der KI-Champion inzwischen unterbewertet oder drohen weitere Verluste?
Die NVIDIA Aktie habe nach ihrem jüngsten Allzeithoch deutlich an Boden verloren und verzeichne mittlerweile einen Kursrückgang von rund 30%. Dieser Abverkauf stelle die stärkste Korrektur seit dem Frühjahr 2025 dar, als Sorgen vor einem handelspolitischen Konflikt zwischen den USA, China und Europa den Titel zeitweise um mehr als 40% gedrückt hätten.
Der aktuelle Verkaufsdruck resultiere in erster Linie aus Bedenken hinsichtlich NVIDIAs China-Geschäft sowie jüngsten Medienberichten über eine angebliche persönliche Verbindung von CEO Jensen Huang zu einer chinesischen Geheimdienstmitarbeiterin. Obwohl der fundamentale Einfluss solcher Berichte auf das operative Geschäft begrenzt sein könnte, würden sie die angespannte Marktpsychologie verdeutlichen: Wären solche Meldungen in einer von Technologie-Euphorie geprägten Phase veröffentlicht worden, hätte der Markt sie womöglich weitgehend ignoriert.
Dass die NVIDIA Aktie derzeit eine spürbare Underperformance gegenüber dem breiteren Technologiesektor aufweise, spiegele wider, wie sensibel Investoren auf Risiken reagieren würden, die NVIDIAs dominierende Marktposition gefährden könnten.
Chartanalyse NVIDIA: Wichtige Zonen und gleitende Durchschnitte
Aus technischer Sicht befinde sich das Wertpapier in einer anspruchsvollen Phase, wie die Chartanalyse NVIDIA verdeutliche:
Historische Korrekturmuster: Seit dem Jahr 2023 habe die Aktie lediglich zwei vergleichbare Einbrüche verzeichnet. Im Sommer 2024 sei auf einen 30-prozentigen Rücksetzer eine starke Gegenbewegung gefolgt. Die größte Korrektur habe sich zwischen Januar und April 2025 ereignet, als der Kurs um fast 44% eingebrochen sei und zeitweise 31% unter seiner 200-Tage-Linie (EMA200) notiert habe, bevor sich der Markt stabilisiert habe.
Aktuelle charttechnische Situation: Gegenwärtig belaufe sich der Kursverlust auf über 30%, wobei die Aktie rund 20% unter dem EMA200 notiere. o Mögliche Kursmarken: Auf der Oberseite ließe sich die Region um 190 USD als potenziell entscheidend skizzieren. Ein mögliches Szenario für eine technische Entspannung könnte diskutiert werden, sollte diese Marke zurückerobert und schließlich der Bereich von 200 USD (wo aktuell der EMA200 verlaufe) überwunden werden. Auf der Unterseite könnte rein theoretisch die Zone um 150 USD als möglicher Unterstützungsbereich in Betracht gezogen werden, da diese Region in etwa mit den lokalen Höchstständen vom Jahreswechsel 2024/2025 korrespondiere.
Perspektiven: Denkbare Entwicklungen für die NVIDIA Aktie
Aus Sicht von Marktbeobachtern würden sich bezüglich der NVIDIA Aktie folgende denkbare Szenarien ableiten lassen, die jedoch keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung darstellen würden:
Mögliches Erholungsszenario: Sollten die Nachfrage nach KI-Infrastruktur und GPU-Märkten weit von einem Überangebot entfernt bleiben und die geopolitischen Bedenken in den Hintergrund treten, könnte sich auf dem aktuellen Bewertungsniveau (Forward-KGV 13,5x) theoretisch die Basis für eine Rückkehr in den langfristigen Aufwärtstrend bilden, sofern die Gewinnerwartungen verlässlich geliefert würden.
Mögliches Konsolidierungsszenario: Sollte der Wettbewerbsdruck durch Unternehmen wie AMD oder durch kundenspezifische Chips (ASICs) ansteigen und Hyperscaler ihre Verhandlungsmacht ausbauen, ließe sich ein mögliches Szenario graduell sinkender Margen diskutieren. In diesem Fall könnte die Aktie nach technischer Lesart für längere Zeit unterhalb ihres 200-Tage-Durchschnitts verharren.
Fundamentaldaten: Hohes Wachstum, starke Margen, aber steigende Lagerbestände
Trotz der kurzfristigen Kursschwäche präsentiere sich das zugrunde liegende Geschäft von NVIDIA weiterhin ausgesprochen rentabel:
Umsatz- und Gewinnexplosion: Die Quartalserlöse seien von wenigen Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf prognostizierte 96 Milliarden USD im zweiten Quartal 2027 gestiegen. Das Nettoergebnis könnte sich in diesem Zeitraum der Marke von 60 Milliarden USD nähern. Dass die Gewinne schneller wachsen würden als der Umsatz, unterstreiche die enorme operative Hebelwirkung (Operating Leverage) der AI-Plattform.
Kapitaleffizienz und Rendite: NVIDIA operiere hochgradig kapitaleffizient. Der Return on Invested Capital (ROIC) liege bei bemerkenswerten 91%. Die sogenannte EVA-Spanne (Differenz zwischen ROIC und den Kapitalkosten WACC) betrage fast 70 Prozentpunkte. Dies deute darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin eine enorme wirtschaftliche Wertschöpfung aus reinvestiertem Kapital erziele.
Verschuldung auf niedrigem Niveau: Mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von rund 0,2x werde das Wachstum nicht durch aggressive Fremdfinanzierung, sondern primär aus dem eigenen Cashflow gespeist.
Bewertungsmultiplikatoren: Die Bewertung habe sich nach dem jüngsten Kursrutsch deutlich normalisiert. Während das Trailing-KGV bei etwa 24,2x liege, falle das auf den Schätzungen der kommenden 12 Monate basierende Forward-KGV auf rund 13,5x. Im Vergleich zum Durchschnitt der Nasdaq-100-Unternehmen (ca. 19x) weise dies auf einen Bewertungsabschlag hin.
Vorsicht bei Lagerbeständen (Inventories): Ein Aspekt, der aufmerksamer beobachtet werden sollte, sei die Kapitalbindung in den Vorräten. Zwar habe der Free Cashflow in starken Quartalen die Marke von 30 bis 40 Milliarden USD (bei einer Marge von ca. 42%) übertroffen, doch würden die Lagerbestände zusehends ansteigen und könnten laut Prognosen auf über 30 Milliarden USD klettern. Zwar lasse sich dies primär auf die Ausweitung der Produktionskapazitäten und die frühzeitige Sicherung von Komponenten zurückführen, doch sollte das Wachstum der Vorräte nicht dauerhaft das Umsatzwachstum übersteigen, da dies andernfalls ein mögliches fundamentales Warnsignal für eine nachlassende Nachfrage darstellen könnte. Zudem sei die FCF-Conversion-Ratio auf etwa 0,6x gesunken, was signalisiere, dass das Cashflow-Wachstum leicht hinter den buchhalterischen Gewinnen zurückbleiben könnte.
Fazit: NVIDIA Aktie zwischen operativer Dominanz und Sentiment-Druck
Die fundamentale Ausgangslage der NVIDIA Aktie bleibe trotz des jüngsten Einbruchs von rund 30% beeindruckend. Eine prognostizierte Kapitalrendite von über 90% und ein anhaltend starkes Umsatzwachstum würden die außergewöhnliche Ertragskraft des Konzerns belegen. Dass der Markt dennoch so harsch reagiert habe, verdeutliche die hohe Erwartungshaltung und die Nervosität bezüglich geopolitischer Risiken und personalisierter News. Die Chartanalyse NVIDIA zeige, dass der Kurs durch den Fall unter den 200-Tage-Durchschnitt technisch angeschlagen wirke. Auf einem Forward-KGV von 13,5x preise der Markt aktuell spürbare Risiken ein.
Für Anleger stellt sich künftig weniger die Frage, ob Nvidia extrem schnell weiterwächst, sondern ob das Unternehmen seinen enormen wirtschaftlichen Burggraben verteidigen kann, um die hohen Margen und Renditen nachhaltig abzusichern, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse. (Analyse vom 11.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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