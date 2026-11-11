NVIDIA Aktie: 30% Kurseinbruch! Ist der KI-Gigant jetzt ein Schnäppchen?

Umsatz- und Gewinnexplosion: Die Quartalserlöse seien von wenigen Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf prognostizierte 96 Milliarden USD im zweiten Quartal 2027 gestiegen. Das Nettoergebnis könnte sich in diesem Zeitraum der Marke von 60 Milliarden USD nähern. Dass die Gewinne schneller wachsen würden als der Umsatz, unterstreiche die enorme operative Hebelwirkung (Operating Leverage) der AI-Plattform.

Kapitaleffizienz und Rendite: NVIDIA operiere hochgradig kapitaleffizient. Der Return on Invested Capital (ROIC) liege bei bemerkenswerten 91%. Die sogenannte EVA-Spanne (Differenz zwischen ROIC und den Kapitalkosten WACC) betrage fast 70 Prozentpunkte. Dies deute darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin eine enorme wirtschaftliche Wertschöpfung aus reinvestiertem Kapital erziele.

Verschuldung auf niedrigem Niveau: Mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von rund 0,2x werde das Wachstum nicht durch aggressive Fremdfinanzierung, sondern primär aus dem eigenen Cashflow gespeist.

Bewertungsmultiplikatoren: Die Bewertung habe sich nach dem jüngsten Kursrutsch deutlich normalisiert. Während das Trailing-KGV bei etwa 24,2x liege, falle das auf den Schätzungen der kommenden 12 Monate basierende Forward-KGV auf rund 13,5x. Im Vergleich zum Durchschnitt der Nasdaq-100-Unternehmen (ca. 19x) weise dies auf einen Bewertungsabschlag hin.