Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) hat am Montag mit einem Plus von 31,48 Prozent die Spitze im Dow Jones erobert. Auslöser war die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze. Zum Handelsschluss am 23. November um 16:00 Uhr New Yorker Zeit kostete die Aktie 165,05 US-Dollar, genau 39,52 Dollar mehr als am Freitag. Auch nach der Schlussglocke legte sie zu. Um 19:59 Uhr New Yorker Zeit stand sie bei 166,88 Dollar, weitere 1,83 Dollar oder 1,11 Prozent über dem regulären Schlusskurs. Binnen einer Sitzung waren Anleger bereit, für denselben Anteil am selben Unternehmen fast ein Drittel mehr zu bezahlen. Was genau bekommen sie für diesen Aufpreis?
NVIDIA Aktie: 165,05 Dollar zum Schluss – Jensen Huangs Rückkehr katapultiert den Chipriesen an die Dow-Spitze
Jensen Huang ist zurück, die NVIDIA-Aktie springt um 31,48 Prozent – jetzt müssen die nächsten Chipbestellungen das Vertrauen der Anleger rechtfertigen.
Elf Tage, die NVIDIA anders aussehen lassen
Am 12. November hatte NVIDIA den Rücktritt seines Mitgründers als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats bekannt gegeben. Am 23. November meldete der Konzern seine Rückkehr in alle drei Funktionen. Finanzchefin Colette Kress, die NVIDIA in der Zwischenzeit geführt hatte, bleibt CFO. Harvey C. Jones behält den Vorsitz im Verwaltungsrat. Die Entscheidung für Huangs Rückkehr fiel einstimmig. Dazwischen lag ausgerechnet jene Woche, in der NVIDIA einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar vorlegte.
Diese Reihenfolge erklärt einen Teil des Kursfeuerwerks. Die jüngsten Geschäftszahlen lagen bereits auf dem Tisch, als NVIDIA am Freitag bei 125,53 Dollar aus dem Handel ging. Wer am Montag 165,05 Dollar bezahlte, kannte dieselben Zahlen. Geändert hatte sich die Einschätzung, unter welcher Führung der Konzern seine nächste Produktgeneration auf den Markt bringen und seine wichtigsten Kunden an sich binden würde. Welcher Anteil des Kursanstiegs allein auf Huang entfiel, lässt sich nicht beziffern. Die Größenordnung zeigt allerdings, wie teuer die Börse die Unsicherheit über die Nachfolge zwischenzeitlich bewertet hatte.
Warum Huangs Rückkehr für Kunden einen Wert hat
Wer ein KI-Rechenzentrum plant, trifft Entscheidungen, die über mehrere Chipgenerationen hinweg wirken. Stromversorgung, Kühlung und Netzwerke müssen auf die bestellten Systeme abgestimmt sein. Ändert ein Lieferant seinen Zeitplan, kann beim Kunden eine fertig ausgerüstete Halle auf die Rechner warten. Ändert er die Architektur, müssen womöglich bereits genehmigte Investitionen neu kalkuliert werden. In solchen Gesprächen hat es einen Wert, wenn derjenige wieder am Tisch sitzt, der die Produktstrategie geprägt hat und verbindlich für sie einstehen kann.
Für NVIDIA liegt darin die unmittelbarste Chance des Comebacks. Huang kann bei Kunden und Partnern Entscheidungen vorantreiben, die während des Führungswechsels womöglich eine zusätzliche Abstimmungsrunde gebraucht hätten. Ebenso wichtig ist sein Signal an die eigenen Entwickler. Gerade beim Übergang zwischen zwei Produktgenerationen zählt, ob erfahrene Teams zusammenbleiben und technische Prioritäten klar sind. Ob sich diese Kontinuität tatsächlich in zusätzlichen Aufträgen auszahlt, wird sich an den Bestellungen der kommenden Quartale zeigen. Der Aktienkurs hat einen Teil dieses Erfolgs bereits vorweggenommen.
Die stärkste Zahl steht im Rechenzentrumsgeschäft
Von den 115,8 Milliarden Dollar Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 kamen 107,6 Milliarden Dollar aus dem Rechenzentrumsgeschäft. Das entspricht rund 93 Prozent des Konzernumsatzes. Gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs die Sparte um 110 Prozent. Konzernweit betrug das Plus 103 Prozent, gegenüber dem unmittelbar vorangegangenen Quartal waren es 20 Prozent. Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung hat NVIDIA damit in einem einzigen Quartal gut 19 Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz gegenüber dem Vorquartal gebracht, wenn man sämtliche Geschäftsbereiche zusammenrechnet.
Auch auf der Gewinnseite hielt das Geschäft mit. Der operative Gewinn nach US-Rechnungslegungsstandard GAAP erreichte 77,5 Milliarden Dollar, der Nettogewinn 65,3 Milliarden Dollar. Je verwässerter Aktie verdiente NVIDIA 2,70 Dollar, nach 1,30 Dollar ein Jahr zuvor. Die Bruttomarge lag bei 74,8 Prozent. Von jedem Dollar Umsatz blieben nach Abzug der Umsatzkosten also knapp 75 Cent, bevor unter anderem Forschung, Entwicklung und Vertrieb bezahlt wurden. Das verschafft NVIDIA erheblichen Spielraum, um die nächste Systemgeneration zu finanzieren. Zugleich gibt eine so hohe Marge großen Kunden einen handfesten Anreiz, über Preise zu verhandeln oder für geeignete Aufgaben eigene Chips zu entwickeln.
Vera Rubin muss sich im Alltag der Kunden bewähren
Die nächste Etappe hat bereits begonnen. NVIDIA liefert seine neuen Vera-Rubin-NVL72-Systeme aus. Bei Cloud-Anbietern wie Google Cloud, Microsoft Azure und Oracle Cloud Infrastructure laufen nach Unternehmensangaben bereits entsprechende Systeme. Für Aktionäre ist dieser Schritt aussagekräftiger als eine Produktankündigung. Sobald Kunden die Hardware im eigenen Rechenzentrum einsetzen, können sie messen, wie viele Anfragen das System bei einem gegebenen Strombudget tatsächlich bearbeitet und was sie eine verlässlich gelieferte Antwort kostet.
Hier liegt eine Wachstumschance, die über das Training immer größerer KI-Modelle hinausgeht. Ein Modell wird trainiert, anschließend kann es über Monate oder Jahre Anfragen beantworten. Nutzt ein Unternehmen KI täglich für Programmierung, Suche oder Kundenservice, fällt bei jeder Nutzung Rechenarbeit an. Sinken die Kosten je Antwort, können sich Anwendungen rechnen, die vorher zu teuer waren. Für NVIDIA geht diese Rechnung auf, wenn die zusätzliche Nachfrage den Effizienzgewinn übersteigt. Können Cloud-Anbieter dagegen mit derselben Hardware mehr Anfragen bedienen, ohne dass die Nutzung entsprechend mitwächst, dürfte sich mancher Folgeauftrag nach hinten verschieben.
130 Milliarden Dollar und eine zusätzliche Woche
Für das vierte Geschäftsquartal erwartet NVIDIA 130 Milliarden Dollar Umsatz, mit einer Spanne von plus oder minus drei Prozent. Das entspricht 126,1 bis 133,9 Milliarden Dollar. In der Mitte der Spanne läge der Umsatz rund zwölf Prozent über dem Vorquartal. Der unmittelbare Vergleich hat allerdings eine Besonderheit. Das vierte Quartal umfasst eine zusätzliche Woche. Wer das Wachstumstempo beurteilen will, sollte diesen Kalendereffekt berücksichtigen. Umso wichtiger wird sein, was das Management über Auslieferungen, Nachfrage und Margen beim Hochlauf von Vera Rubin berichtet.
Bemerkenswert ist auch, was NVIDIA bei dieser Prognose voraussetzt. Für das Geschäft mit Rechenzentrumsprozessoren in China kalkuliert der Konzern ohne Umsatz. Damit hängt das Erreichen der Prognose nicht davon ab, ob NVIDIA in diesem Bereich kurzfristig wieder nach China liefern kann. Die längerfristige Rechnung ist schwieriger. Wo chinesische Kunden ihre Infrastruktur mit anderen Prozessoren aufbauen, passen Entwickler ihre Software an diese Systeme an. Selbst wenn sich der Marktzugang später verbessert, müsste NVIDIA einen Teil dieser Kunden erst zurückgewinnen.
Die offene Frage im Verwaltungsrat
Am Montag beantwortete der Verwaltungsrat die Frage, wer NVIDIA führt. Die interne Untersuchung läuft weiter. Ein Ausschuss unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder prüft mit externer rechtlicher Unterstützung Berichte, wonach Huang Ziel nachrichtendienstlicher Aktivitäten aus dem Ausland gewesen sein soll. Nach Gesprächen mit hochrangigen Vertretern der US-Regierung sieht der Verwaltungsrat in seiner Wiedereinsetzung kein Risiko für die nationale Sicherheit. Huang hat seine Zusammenarbeit bei der Untersuchung zugesagt. Zudem sucht der Konzern einen Chief Compliance Officer.
Für Aktionäre zählt, wie belastbar diese Aufgabenteilung ist. Huang soll Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner hinter der Produktstrategie versammeln. Zugleich muss der Verwaltungsrat die Untersuchung unabhängig zu Ende führen und seine Entscheidungen gegenüber den Eigentümern vertreten. Gerade der Jubel über das Comeback macht sichtbar, wie groß die Abhängigkeit von einer einzelnen Person geworden ist. Die überzeugendste Antwort darauf wäre eine Führungsebene, der Kunden und Anleger auch dann vertrauen, wenn der Gründer einmal nicht selbst vor ihnen steht.
Was 165,05 Dollar jetzt voraussetzen
Bei einem Schlusskurs von 165,05 Dollar lohnt ein nüchterner Blick auf den Preis der Erleichterung. Wer die zuletzt verdienten 2,70 Dollar je Aktie rein rechnerisch auf vier gleich starke Quartale hochrechnet, kommt auf 10,80 Dollar und damit auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15,3. Zum Freitagsschluss hätte dieselbe Rechnung rund 11,6 ergeben. Das ist eine Modellrechnung auf Basis eines einzelnen Quartals. Sie zeigt, wie viel stärker Anleger dieselbe jüngste Ertragskraft binnen eines Handelstages bewerteten. Ob 165,05 Dollar günstig sind, hängt davon ab, welcher Gewinn je Aktie über einen vollständigen Investitionszyklus Bestand hat.
Das Gesamtbild bleibt verhalten bullish. Der Gewinn wächst, Vera Rubin kommt bei Kunden an, und NVIDIA traut sich auch ohne chinesische Umsätze mit Rechenzentrumsprozessoren ein weiteres Rekordquartal zu. Das größte wirtschaftliche Risiko steckt in der Konzentration auf Rechenzentren. Verschieben große Abnehmer ihre Ausbaupläne, kann das gleichzeitig Absatz, Preise und Marge treffen. Nach einem Kurssprung um 31,48 Prozent ist der Spielraum für Enttäuschungen entsprechend kleiner. Huang hat an der Börse an einem Tag Vertrauen zurückgewonnen. Ob die Aktionäre mit diesem Vertrauensvorschuss richtigliegen, entscheidet sich bei den Kunden, die das nächste Rechenzentrum bestellen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 24. November 2026
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