Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) hat am Montag mit einem Plus von 31,48 Prozent die Spitze im Dow Jones erobert. Auslöser war die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze. Zum Handelsschluss am 23. November um 16:00 Uhr New Yorker Zeit kostete die Aktie 165,05 US-Dollar, genau 39,52 Dollar mehr als am Freitag. Auch nach der Schlussglocke legte sie zu. Um 19:59 Uhr New Yorker Zeit stand sie bei 166,88 Dollar, weitere 1,83 Dollar oder 1,11 Prozent über dem regulären Schlusskurs. Binnen einer Sitzung waren Anleger bereit, für denselben Anteil am selben Unternehmen fast ein Drittel mehr zu bezahlen. Was genau bekommen sie für diesen Aufpreis?