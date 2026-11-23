Die Nvidia-Aktie (Handelssymbol NVDA, ISIN US67066G1040) erzählt die seltsamste Börsengeschichte des Herbstes: Ein Konzern verdoppelt seinen Umsatz, liefert einen Ausblick über den Erwartungen – und trotzdem steht die Aktie weit unter dem Rekord vom 6. Oktober. Zwischen Zahlen und Kurs klafft eine Lücke, die so groß ist wie die Unsicherheit über das, was an der Konzernspitze passiert.
Nvidia-Aktie: 115,8 Mrd. Dollar Umsatz, doch Kurs fast halbiert – Wer führt jetzt den KI-Giganten?
Nvidia-Aktie nach Rekordzahlen weit unter dem Hoch: Umsatz 115,8 Mrd. Dollar, Ausblick 130 Mrd. – doch Huang-Rücktritt und Untersuchungsfragen belasten den Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Rekordhoch
- 243,37 USD (6. Oktober 2026)
- Interimschefin
- Finanzchefin Colette Kress
Stand: 23.11.2026, Quartalszahlen vom 17.11.2026; Kursdaten siehe Text
Am 17. November meldete Nvidia nach US-Börsenschluss einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Die Erwartungen lagen laut aktiencheck.de bei rund 109 Milliarden. Fast der gesamte Zuwachs kam aus dem Rechenzentrumsgeschäft mit 107,6 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,68 Dollar nach 2,47 Dollar erwartet. Doch der Markt schaute längst auf etwas anderes.
Die Zahlen
Wie stark sind die Quartalszahlen der Nvidia Aktie wirklich?
|Kennzahl
|Ergebnis
|Erwartung
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|rund 109,15 Mrd. USD
|Rechenzentrum
|107,6 Mrd. USD
|–
|Gewinn je Aktie
|2,68 USD
|2,47 USD
|Bruttomarge
|rund 74,8 %
|–
|Freier Cashflow
|43,8 Mrd. USD
|–
Ergebnis je Aktie: bereinigt (non-GAAP) laut aktiencheck.de; finanztrends.de nennt 2,70 USD auf GAAP-Basis. Konsens laut aktiencheck.de.
Quelle: aktiencheck.de, finanztrends.de
Der Ausblick liegt mit 130 Milliarden Dollar für das Schlussquartal (plus/minus 3 Prozent) über dem Konsens von rund 125 Milliarden. Wichtig: Die Prognose klammert Rechenzentrumschips für China aus. Dazu kommt ein Wermutstropfen bei der Marge, die laut aktiencheck.de im Schlussquartal bei 71 bis 72 Prozent erwartet wird.
Der Absturz
Warum fällt die Nvidia-Aktie trotz Rekordumsatz?
Der Rekord lag bei 243,37 Dollar am 6. Oktober. Danach ging es steil bergab. Am 12. November, dem Tag des Rücktritts von Konzernchef Jensen Huang, fiel der Kurs zeitweise auf 148,80 Dollar, rund 39 Prozent unter dem Hoch. Die Zahlen am 17. November brachten nur kurz Erleichterung: Nachbörslich ging es um etwa 5 Prozent nach oben, am Donnerstag schloss die Aktie laut aktiencheck.de bei 145,98 Dollar, und am Freitag rutschte sie unter die Tiefs seit Juni 2025.
Zuletzt zeigte eine Kurstabelle von cash.ch für den 21. November einen Stand von 125,53 Dollar nach einem Tagesminus von rund 14 Prozent. Das liegt etwa 48 Prozent unter dem Rekord. Die Quellenlage zu den Tageswerten ist uneinheitlich, daher gilt: Vor einer Entscheidung den aktuellen Kurs prüfen.
Hinter dem Rückgang stehen mehrere Strömungen zugleich. Der Markt zweifelt, ob die gigantischen KI-Investitionen sich auszahlen. Die Nasdaq-100 notierte laut Börse am Sonntag zuletzt mehr als 13 Prozent unter ihrem Hoch, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bei etwa 5 Prozent, und der Volatilitätsindex VIX bei rund 31. In so einem Umfeld wird der Schwergewichtler Nvidia, der etwa 6 Prozent des S&P 500 ausmacht, zum Ventil für Verkaufsdruck.
Die Führungsfrage
Wer führt Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang?
Huang trat nach Angaben von aktiencheck.de am 12. November als Konzernchef zurück. Finanzchefin Colette Kress führt kommissarisch, einen Nachfolger gibt es nicht. Nvidia kündigte eine unabhängige Untersuchung an. Details sind laut den ausgewerteten Quellen nur teilweise bestätigt. Nach Berichten, die finanztrends.de unter Berufung auf Reuters wiedergibt, schauen SEC-Mitarbeiter außerdem auf mögliche Bilanzfragen; Huang soll am 1. Dezember zu einem aufgezeichneten Gespräch mit Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses bereit sein.
Die Analysten
Was sagen Analysten zum Kursziel der Nvidia-Aktie jetzt?
Die Wall Street bleibt mehrheitlich positiv, kappt aber teils die Ziele. Laut aktiencheck.de bestätigte Wedbush am 18. November „Outperform“ und hob das Kursziel von 275 auf 293 Dollar an. Morgan Stanley beließ es bei „Overweight“, senkte das Ziel aber von 267 auf 260 Dollar. CLSA stufte am 16. November wegen Sorgen um das Management herab und kürzte das Ziel von 425 auf 255 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel fiel laut cash.ch von 326 Dollar Anfang November auf 266 Dollar am 16. November. Alle Kursziele stammen von den genannten Banken, nicht von aktiencheck.de.
Skeptischer äußerte sich das Derivateteam von Goldman Sachs: Es sieht laut cash.ch erhebliche Risiken in den Gewinnschätzungen und hält 2027 für einen möglichen Gipfel.
Die Risiken
Welche Risiken bleiben für die Nvidia-Aktie im Dezember?
Führung
Kein Nachfolger für Huang, eine Untersuchung läuft, und die Details sind nur teilweise bestätigt.
Politik und Aufsicht
Mögliche SEC-Fragen und Gespräche mit Kongressausschüssen Anfang Dezember könnten Schlagzeilen liefern.
China
Die Prognose klammert Rechenzentrumschips für China aus; Exportkontrollen bleiben ein Unsicherheitsfaktor.
Marge und KI-Rendite
Die Bruttomarge soll im Schlussquartal sinken, und der Markt zweifelt an der Rendite der KI-Investitionen.
Ausblick
Welche Termine zählen bei der Nvidia Aktie als Nächstes?
Anfang Dezember stehen die Gespräche mit dem US-Kongress an. Zudem nennt aktiencheck.de den 2. Dezember als Stichtag für eine Dividende von 0,25 Dollar je Aktie, Auszahlung am 23. Dezember. Offen ist vor allem, wann Nvidia einen neuen Chef nennt.
FAQ: Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum fällt die Nvidia-Aktie trotz guter Zahlen? Wegen des Huang-Rücktritts, offener Untersuchungsfragen, Zweifeln an der KI-Rendite und eines schwachen Gesamtmarkts.
Wie lautet die Prognose der Analysten? Wedbush nennt 293 Dollar, Morgan Stanley 260 Dollar, CLSA 255 Dollar; der Durchschnitt lag laut cash.ch zuletzt bei 266 Dollar.
Wie hoch ist der Umsatz der Nvidia? 115,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal, ein Plus von 103 Prozent.
Wer ist aktuell Nvidia-Chef? Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch.
Zahlt Nvidia eine Dividende? Laut aktiencheck.de ist ein Stichtag am 2. Dezember mit 0,25 Dollar je Aktie vorgesehen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.