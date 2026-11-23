Die Wall Street bleibt mehrheitlich positiv, kappt aber teils die Ziele. Laut aktiencheck.de bestätigte Wedbush am 18. November „Outperform“ und hob das Kursziel von 275 auf 293 Dollar an. Morgan Stanley beließ es bei „Overweight“, senkte das Ziel aber von 267 auf 260 Dollar. CLSA stufte am 16. November wegen Sorgen um das Management herab und kürzte das Ziel von 425 auf 255 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel fiel laut cash.ch von 326 Dollar Anfang November auf 266 Dollar am 16. November. Alle Kursziele stammen von den genannten Banken, nicht von aktiencheck.de.

Skeptischer äußerte sich das Derivateteam von Goldman Sachs: Es sieht laut cash.ch erhebliche Risiken in den Gewinnschätzungen und hält 2027 für einen möglichen Gipfel.