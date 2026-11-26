Zwei Tage, zwei zweistellige Verluste: Die Nutanix Aktie fiel am Dienstag um 11,7 Prozent auf 50,84 Dollar und am Mittwoch um weitere 15,2 Prozent. Zusammen ergibt das rechnerisch ein Minus von rund einem Viertel. Dabei hat der Anbieter von Software für Rechenzentren und hybride Clouds am Dienstagabend ein Quartal vorgelegt, das über den eigenen Zielen lag. Die Börse beschäftigte etwas anderes.
Nutanix Aktie: Rekordmarge, Chef geht, Kurs minus 15 Prozent – ein Viertel des Börsenwerts in zwei Tagen weg
Die Nutanix Aktie verliert am Mittwoch gut 15 Prozent, nach fast 12 Prozent am Dienstag. Der Softwareanbieter meldet ein Rekordquartal, doch Firmenchef Rajiv Ramaswami kündigt seinen Rückzug an und die Jahresprognose bleibt unverändert.
Der Abschied
Der Architekt des Umbaus geht von Bord
Zeitgleich mit den Zahlen teilte Nutanix mit, dass Rajiv Ramaswami den Chefposten abgibt, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Danach bleibt er vorübergehend als Berater. Ramaswami führt das Unternehmen seit Dezember 2020 und hat den Wandel zum Abo-Anbieter geprägt. Dem Fachmagazin The Register sagte er, er habe schon länger über einen Wechsel nachgedacht und noch keine neue Aufgabe.
Ein Chefwechsel ohne Nachfolger bedeutet für Anleger Monate der Ungewissheit. Dazu kam ein zweiter Punkt: Trotz des starken Quartals ließ Nutanix die Umsatzprognose für das Gesamtjahr unverändert.
Die Zahlen
Operativ besser als geplant
Der Umsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 15 Prozent auf 772,4 Millionen Dollar und lag 7,4 Millionen Dollar über dem oberen Ende der eigenen Spanne. Die wiederkehrenden Erlöse wuchsen ebenfalls um 15 Prozent, die bereinigte operative Marge erreichte 32,1 Prozent.
Der Kursrutsch fällt zudem in ein raues Umfeld für Softwarewerte. Auf Monatssicht hat die Nutanix Aktie rund ein Drittel verloren.
Die Nutanix Aktie wird nicht für ihr Quartal bestraft, sondern für die offene Frage, wer das Unternehmen künftig führt und warum die Prognose nicht steigt.
Häufige Fragen zur Nutanix Aktie
Warum fällt die Nutanix Aktie?
Firmenchef Rajiv Ramaswami hat seinen Rückzug angekündigt, und die Jahresprognose wurde trotz starker Zahlen nicht erhöht.
Wie lief das Quartal?
Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 772,4 Millionen Dollar, die bereinigte operative Marge erreichte 32,1 Prozent.
Wann geht Ramaswami?
Sobald ein Nachfolger das Amt übernimmt. Ein Datum gibt es nicht.
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