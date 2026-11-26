Zeitgleich mit den Zahlen teilte Nutanix mit, dass Rajiv Ramaswami den Chefposten abgibt, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Danach bleibt er vorübergehend als Berater. Ramaswami führt das Unternehmen seit Dezember 2020 und hat den Wandel zum Abo-Anbieter geprägt. Dem Fachmagazin The Register sagte er, er habe schon länger über einen Wechsel nachgedacht und noch keine neue Aufgabe.

Ein Chefwechsel ohne Nachfolger bedeutet für Anleger Monate der Ungewissheit. Dazu kam ein zweiter Punkt: Trotz des starken Quartals ließ Nutanix die Umsatzprognose für das Gesamtjahr unverändert.