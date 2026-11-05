Dank der anhaltend hohen Nachfrage nach dem Abnehmmittel Wegovy übertraf Novo Nordisk (+5,6%) im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis deutlich, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Novo Nordisk erhöht Jahresziele - Apple-Aktie mit neuem Rekordhoch - Gemischtes Zahlenwerk von QUALCOMM
Unternehmensmeldungen
Der Konzern habe seine Jahresziele bereits zum dritten Mal angehoben.
Der Fast Food-Riese McDonald's (+6,5%) habe beim Gewinn die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz aber knapp die Schätzungen verfehlt. Im US-Heimatmarkt sei der Umsatzrückgang dank Rabattaktionen geringer ausgefallen als befürchtet.
Die Aktie von Apple (+5,3%) sei auf ein neues Rekordhoch gestiegen und gelte als Gewinner des Wahlausgangs. Da das Geschäft vor allem an iPhone und Services hänge und kaum am Ausbau von Rechenzentren, würden Analysten das Unternehmen als defensive Wahl im neuen politischen Umfeld sehen.
Anleger würden nach dem Wahlsieg der Demokraten hingegen Risiken für die Unternehmen Tesla (-3,3%) und SpaceX (-3,8%) von Elon Musk sehen, der die Republikaner im Wahlkampf finanziell stark unterstützt habe.
Der Fahrdienstvermittler Uber (+4,9%) habe den bereinigten Gewinn je Aktie um 35% gesteigert und damit leicht die Erwartungen übertroffen. Die operative Marge habe einen Rekordwert erreicht, der Ausblick auf das Schlussquartal sei zuversichtlich ausgefallen.
QUALCOMM (+5,3%, nachbörslich -5%) habe für das vierte Geschäftsquartal 2026 ein gemischtes Zahlenwerk vorgelegt. Während der Umsatz die Erwartungen übertroffen habe, seien das operative Ergebnis und die Entwicklung im wichtigen Handset-Geschäft hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
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