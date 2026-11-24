Die Novo Nordisk Aktie (Ticker NOVO B in Kopenhagen und NVO als US-Hinterlegungsschein, ISIN DK0062498333) hat sich nach der Zahlenvorlage Anfang November nur zögerlich erholt: Am Montag, 23. November 2026, schloss das Papier in Kopenhagen bei 266,35 dänischen Kronen, ein Plus von 0,7 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 409,95 Kronen, die Aktie notiert also gut 35 Prozent darunter. Dabei hat der dänische Konzern seine Jahresziele zuletzt angehoben. Diese Novo Nordisk Aktienanalyse fragt, ob die Prognose, die Wegovy-Pille und neue Studiendaten ausreichen, und wie es um die Novo Nordisk Aktienprognose der Analysten steht.
Novo Nordisk Aktienanalyse: Prognose angehoben, Kurs 35 Prozent unter dem Hoch – trägt die Wegovy-Pille die Wende?
Novo Nordisk hat die Jahresprognose angehoben, die Aktie notiert aber weit unter dem Hoch. Die Novo Nordisk Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und was die Novo Nordisk Aktienprognose trägt.
Prognose angehoben
Für 2026 erwartet Novo einen bereinigten Umsatz und ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen minus 2 und plus 2 Prozent (zu konstanten Wechselkursen), zuvor lag die Spanne bei minus 6 bis 0 Prozent.
Wegovy-Pille wächst
Die Pille setzte im dritten Quartal 5,4 Milliarden Dänische Kronen um, in den USA seit dem Start am 5. Januar.
Preisdruck ab 2027
Zum 1. Januar 2027 sinkt der US-Listenpreis von Wegovy und Ozempic auf jeweils 675 Dollar.
Konsens: Halten
Der Analystenkonsens lautet laut Marktdaten „Hold“, das Durchschnittsziel liegt bei knapp 300 Kronen.
Auslöser
Was ist bei der Novo Nordisk Aktie zuletzt passiert?
Der Konzern liefert operativ besser als zuletzt erwartet, doch der Kurs bleibt unter Druck. Eine klare Einzelnachricht gab es am heutigen Dienstag bis zum Mittag nicht; die Aktie bewegt sich im Schatten des Konkurrenten Eli Lilly.
Die jüngsten Meldungen reichen von Studiendaten bis zu Zulassungen. Auf der Fachkonferenz ObesityWeek zeigte Novo für den Kombinationswirkstoff CagriSema einen Gewichtsverlust von rund 21 Prozent nach 68 Wochen bei den beiden niedrigeren Dosen, Placebo lag bei 2 Prozent. Eine Studie bei Kindern von 6 bis unter 12 Jahren, veröffentlicht am 16. November, ergab unter Wegovy einen um 17,4 Prozent geringeren Body-Mass-Index gegenüber einem Plus von 2,2 Prozent unter Placebo. Um den 12. November reichte Novo den Wirkstoff Etavopivat gegen Sichelzellkrankheit bei FDA und EMA ein. Am 20. November kam in den USA die Zulassung eines wöchentlichen Wachstumshormons für Kinder mit Turner-Syndrom hinzu. Zudem läuft das Aktienrückkaufprogramm: Etwa 44,8 Millionen B-Aktien wurden seit dem 4. Februar zurückgekauft, nach Berichten mehr als 80 Prozent des Programms.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Novo Nordisk aus?
Novo Nordisk ist einer der größten Diabetes- und Adipositas-Spezialisten. Die Umsätze stammen vor allem von Ozempic und Wegovy mit dem Wirkstoff Semaglutid, ergänzt um Insuline, Hämophilie- und Wachstumshormon-Präparate. Neue Hoffnungen ruhen auf der Wegovy-Pille, auf CagriSema, dessen US-Start für Anfang 2027 vorbehaltlich einer Zulassung geplant ist, und weiteren Wirkstoffen.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es bei der Novo Nordisk Aktie um Zahlen und Bewertung?
Im dritten Quartal 2026 erzielte Novo laut Quartalsbericht vom 4. November einen Umsatz von 79,2 Milliarden Dänischen Kronen, ein Plus von 6 Prozent (4 Prozent zu konstanten Wechselkursen). Das berichtete operative Ergebnis sank um 3 Prozent auf 23,0 Milliarden Kronen, weil 8,7 Milliarden Kronen nicht zahlungswirksame Abschreibungen anfielen. Bereinigt stieg es um 34 Prozent auf 31,7 Milliarden Kronen, auch weil das Vorjahresquartal durch Umbaukosten von 9 Milliarden Kronen belastet war. Der Nettogewinn fiel um 16 Prozent auf 16,7 Milliarden Kronen, das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 5,79 Kronen. Die operative Marge betrug berichtet 29,1 Prozent, bereinigt 40,1 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|79,2 Mrd. DKK
|+6 % (+4 % konstante Wechselkurse)
|Operatives Ergebnis berichtet
|23,0 Mrd. DKK
|−3 %
|Operatives Ergebnis bereinigt
|31,7 Mrd. DKK
|+34 %
|Nettogewinn
|16,7 Mrd. DKK
|−16 %
|Operative Marge bereinigt
|40,1 %
|–
|Freier Cashflow
|28,5 Mrd. DKK
|–
Bereinigt: ohne Sondereffekte wie nicht zahlungswirksame Abschreibungen.
Quelle: Novo Nordisk, Quartalsbericht Q3 2026 (4.11.2026)
Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei 28,5 Milliarden Kronen, in den ersten neun Monaten bei 83,8 Milliarden Kronen. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern jetzt 60 bis 70 Milliarden Kronen statt bislang 45 bis 55 Milliarden. In den ersten neun Monaten schüttete Novo 61,9 Milliarden Kronen aus, davon 51,9 Milliarden als Dividende und 10 Milliarden über Aktienrückkäufe. Die Nettoverschuldung wird für 2026 auf rund 114 Milliarden Kronen geschätzt.
Bei der Bewertung kommt die Aktie auf ein erwartetes KGV von rund 11,4 für 2026 und 11,8 für 2027. Zum Vergleich: Eli Lilly wird mit einem erwarteten KGV von rund 29 bewertet. Die Dividendenrendite liegt je nach Quelle bei 3,4 bis 4,5 Prozent.
|Merkmal
|Wert
|Schlusskurs 23.11.2026
|266,35 DKK
|52-Wochen-Hoch / -Tief
|409,95 / 224,25 DKK
|Kursentwicklung 5 Tage
|−6,6 %
|Kursentwicklung 3 Monate
|−12,1 %
|Marktkapitalisierung
|ca. 1.166 Mrd. DKK
|KGV erwartet 2026 / 2027
|11,4 / 11,8
Kurse Kopenhagen vom 23.11.2026; Börsenportale weichen teils ab.
Quelle: Börsendaten, Analystenkonsens
Analysten
Was sagen die Analysten zur Novo Nordisk Aktienprognose?
Der Konsens aus 26 Analysten lautet „Hold“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 299,91 Kronen, die Spanne reicht von 221 bis 448 Kronen. Gemessen am Schlusskurs von 266,35 Kronen ergibt sich rechnerisch ein Potenzial von rund 13 Prozent. Für die US-Hinterlegungsscheine nennen Datenanbieter ein Durchschnittsziel von 45,73 Dollar bei 13 Analysten (Stand 20.11.2026). Die Meinungen sind geteilt: Nach der Zahlenvorlage setzten verschiedene Häuser sehr unterschiedliche Ziele, die Spanne zwischen den Extremen beträgt mehr als das Doppelte.
Chart
Wie sieht die Charttechnik der Novo Nordisk Aktie aus?
Die Aktie hat in einem Jahr rund 13 Prozent verloren, in drei Monaten gut 12 Prozent. Am 20. November schlossen die US-Hinterlegungsscheine bei 37,82 Dollar nach einem Tagesminus von 2,7 Prozent, die 52-Wochen-Spanne reicht von 35,12 bis 64,16 Dollar. Damit steht die Aktie näher am Jahrestief als am Hoch. Belegte Werte zu gleitenden Durchschnitten und zum RSI liegen der Redaktion für Novo nicht vor; die Indikatoren der Datendienste sind widersprüchlich.
Ausblick
Wie geht es mit der Novo Nordisk Aktienprognose weiter?
Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Am Markt zeichnen sich zwei Linien ab. Die positive Lesart verweist darauf, dass der Markt mit einem KGV von rund 11 bereits viel Pessimismus einpreist, während die Pille und CagriSema neues Wachstum bringen könnten. Die vorsichtige Lesart sieht im Preisrückgang um bis zu 50 Prozent bei den Listenpreisen einen strukturellen Einschnitt, der Mengenwachstum erfordert, um den Umsatz zu halten. Bei der Prognose 2026 rechnet Novo selbst nur noch mit einer Spanne von minus 2 bis plus 2 Prozent, Wachstum ist also vorerst nicht das Hauptthema.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Novo Nordisk Aktie?
Daneben stehen der US-Start von CagriSema im frühen Jahr 2027, die Preisgestaltung zum Jahreswechsel und die Wachstumszahlen der Wegovy-Pille im Fokus.
Häufige Fragen zur Novo Nordisk Aktienanalyse
Wie steht die Novo Nordisk Aktie aktuell da? Zuletzt schloss sie in Kopenhagen bei 266,35 Kronen, etwa 35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch (Stand 23.11.2026).
Wie sieht die Novo Nordisk Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet „Hold“, das Durchschnittsziel liegt bei 299,91 Kronen bei einer Spanne von 221 bis 448 Kronen.
Hat Novo Nordisk die Prognose angehoben? Ja, für 2026 erwartet der Konzern einen bereinigten Umsatz und ein bereinigtes operatives Ergebnis von minus 2 bis plus 2 Prozent, zuvor minus 6 bis 0 Prozent.
Zahlt die Novo Nordisk Aktie Dividende? Ja, die Rendite liegt je nach Quelle bei 3,4 bis 4,5 Prozent.
Was ist der größte Streitpunkt bei der Novo Nordisk Aktie? Der Preisdruck: Die US-Listenpreise von Wegovy und Ozempic sinken 2027 deutlich.
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