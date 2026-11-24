Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei 28,5 Milliarden Kronen, in den ersten neun Monaten bei 83,8 Milliarden Kronen. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern jetzt 60 bis 70 Milliarden Kronen statt bislang 45 bis 55 Milliarden. In den ersten neun Monaten schüttete Novo 61,9 Milliarden Kronen aus, davon 51,9 Milliarden als Dividende und 10 Milliarden über Aktienrückkäufe. Die Nettoverschuldung wird für 2026 auf rund 114 Milliarden Kronen geschätzt.

Bei der Bewertung kommt die Aktie auf ein erwartetes KGV von rund 11,4 für 2026 und 11,8 für 2027. Zum Vergleich: Eli Lilly wird mit einem erwarteten KGV von rund 29 bewertet. Die Dividendenrendite liegt je nach Quelle bei 3,4 bis 4,5 Prozent.