Charttechnisch hat die Novartis Aktie ein starkes Jahr hinter sich. Vom 52-Wochen-Tief bei 99,45 Franken im November 2025 hat sie sich um mehr als ein Drittel erholt. Seit Anfang Oktober, als sie noch um 120 Franken pendelte, ging es fast ohne Pause nach oben; die Quartalszahlen am 27. Oktober gaben zusätzlichen Schub. Das Hoch bei 137,00 Franken vom 16. November ist nun die Marke, an der sich zeigen muss, ob der Aufwärtstrend intakt bleibt. Nach unten rückt die Zone um 128 bis 130 Franken in den Blick, das Niveau nach den Quartalszahlen. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.