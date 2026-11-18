Einen Tag vor dem wichtigsten Investorentermin des Jahres hat die Novartis Aktie (Ticker NOVN, ISIN CH0012005267) etwas Luft abgelassen: An der SIX Swiss Exchange schloss das Papier am Dienstag, 17. November, um 1,8 Prozent tiefer bei rund 133,28 Franken – nur einen Tag nachdem es mit 137,00 Franken ein 52-Wochen-Hoch markiert hatte. Am Donnerstag will der Basler Konzern bei „Meet Novartis Management“ in London neue Mittelfristziele für 2026 bis 2031 präsentieren. Auf Tradegate kostete sie am Dienstag um 21:42 Uhr 144,56 Euro. Diese Novartis Aktienanalyse zeigt, mit welcher Ausgangslage der Konzern vor die Investoren tritt und was die Novartis Aktienprognose jetzt bestimmt.
Novartis Aktienanalyse: Rekordnähe vor dem London-Treffen – liefert das Management neue Ziele bis 2031, oder ist die Erwartung schon eingepreist?
Am 19. November will Novartis in London seine Mittelfristziele für 2026 bis 2031 vorlegen. Die Aktie notiert kurz unter dem Jahreshoch, Analysten sehen im Schnitt Kursziele unter dem aktuellen Kurs. Unsere Novartis Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Patentabläufe und US-Preisverhandlungen ein und zeigt, woran sich die Novartis Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Novartis AG
- Sitz
- Basel, Schweiz
- Ticker
- NOVN (SIX Swiss Exchange)
- ISIN
- CH0012005267
- Kurs
- rund 133,28 Franken
- 52-Wochen-Spanne
- 99,45 bis 137,00 Franken
- Dividende 2025
- 3,70 Franken je Aktie
- Vorstandschef
- Vas Narasimhan
- Nächste Zahlen
- 3. Februar 2027 (erwartet)
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs SIX Swiss Exchange 17.11.2026
Der Anlass
Was erwartet Anleger beim Novartis-Investorentag in London?
Der Termin ist für die Novartis Aktie wichtiger als jede einzelne Zulassung dieser Woche: Das Management will den Ausblick auf das nächste halbe Jahrzehnt neu justieren.
„Meet Novartis Management 2026“ findet laut Novartis am 18. und 19. November in London statt. Die Webcasts beginnen am Donnerstag um 9 Uhr MEZ mit Vorstandschef Vas Narasimhan. Bisher gilt: Der Umsatz soll von 2025 bis 2030 um durchschnittlich 5 bis 6 Prozent pro Jahr wachsen, gerechnet zu konstanten Wechselkursen. Bei der Vorlage der Quartalszahlen am 27. Oktober kündigte der Konzern an, in London eine aktualisierte Mittelfristprognose für den Zeitraum 2026 bis 2031 vorzulegen. Konkrete neue Zielwerte hatte Novartis bis zum frühen Mittwochmorgen nicht veröffentlicht.
Die Nachrichten der Woche liefern den Rahmen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Entzündungsmittel Cosentyx am 17. November für Polymyalgia rheumatica zugelassen, eine entzündliche Erkrankung, die vor allem ältere Menschen trifft und bislang meist mit Kortison behandelt wird. Es ist die elfte US-Indikation des Medikaments. In der Zulassungsstudie REPLENISH erreichten mit der zugelassenen Dosis 40,5 Prozent der Patienten eine anhaltende Remission, unter Placebo 20,5 Prozent. In den USA sind laut BioPharm International rund 966.000 Menschen betroffen. Bereits am 16. November hatte Novartis mit dem taiwanischen Biotech-Unternehmen OBI Pharma eine Lizenzvereinbarung für Technologien zu Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) geschlossen: 30 Millionen Dollar fließen vorab, mit Meilensteinen kann das Paket über 2 Milliarden Dollar erreichen.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Novartis sein Geld nach der Sandoz-Abspaltung?
Novartis ist heute ein reines Unternehmen für innovative Arzneimittel; das Generikageschäft wurde 2023 mit Sandoz abgespalten. Die Schwerpunkte liegen in Kardiologie, Immunologie, Neurowissenschaften und Onkologie, ergänzt um Plattformen wie Radioligandentherapie. Getragen wird das Wachstum von wenigen großen Marken: Cosentyx erzielte im dritten Quartal 1,86 Milliarden Dollar Umsatz, das Brustkrebsmittel Kisqali 1,82 Milliarden Dollar mit einem Plus von 37 Prozent, das MS-Präparat Kesimpta 1,48 Milliarden Dollar.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Novartis-Zahlen und wie teuer ist die Aktie?
Das dritte Quartal markierte die Rückkehr zum Wachstum. Der Umsatz stieg auf 14,5 Milliarden Dollar, ein Plus von 4 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Das operative Kernergebnis legte um 10 Prozent auf 6,0 Milliarden Dollar zu, die Kernmarge erreichte 41,6 Prozent. Der Kerngewinn je Aktie stieg um 8 Prozent auf 2,46 Dollar. Ausgewiesen sah es schwächer aus: Eine Wertminderung von 1,9 Milliarden Dollar auf ein Entwicklungsprojekt drückte den Reingewinn um 71 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Novartis hob die Jahresprognose für das operative Kernergebnis an: Es soll 2026 nun stabil bleiben oder im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen statt leicht zu sinken. Für den Umsatz bleibt es bei einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Umsatz
|14,5 Mrd. $
|13,9 Mrd. $
|+4 %
|Operatives Kernergebnis
|6,0 Mrd. $
|5,5 Mrd. $
|+10 %
|Kernmarge
|41,6 %
|39,3 %
|+2,0 Punkte
|Kerngewinn je Aktie
|2,46 $
|2,25 $
|+8 %
|Reingewinn
|1,2 Mrd. $
|3,9 Mrd. $
|−71 %
|Freier Cashflow
|5,1 Mrd. $
|6,2 Mrd. $
|−18 %
Wachstum zu konstanten Wechselkursen. Kernwerte = bereinigte Kennzahlen nach Novartis-Definition.
Quelle: Novartis, Präsentation zum dritten Quartal vom 27. Oktober 2026
Die Last der Patentabläufe ist deutlich sichtbar. Das Herzmittel Entresto, lange der größte Umsatzbringer, hat in den USA Generika-Konkurrenz. Im ersten Halbjahr 2026 sank der Konzernumsatz deshalb um 2 Prozent, das operative Kernergebnis um 7 Prozent. In Europa läuft laut Management im November das ergänzende Schutzzertifikat aus. Hinzu kommen Biosimilars des Asthmamittels Xolair in den USA, die laut Konzern rund 2 bis 2,5 Prozentpunkte Marge kosten. Mittelfristig peilt Novartis laut Motley Fool eine Kernmarge von 40 Prozent bis 2029 an.
Und die Bewertung? Gemessen an den erwarteten Gewinnen kostet die Novartis Aktie laut valueinvesting.io rund das 18-Fache. Damit ist sie teurer als Roche, Sanofi und Novo Nordisk und liegt etwa auf dem Niveau von AstraZeneca. Die Dividende von 3,70 Franken für 2025 – die 29. Erhöhung in Folge – entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von knapp 2,8 Prozent.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Novartis
|17,9
|AstraZeneca
|16,8¹
|Roche
|14,6
|Novo Nordisk
|12,0
|Sanofi
|10,0
KGV auf Basis der erwarteten Gewinne. ¹ Stand 30.10.2026, andere Quelle. Unterschiedliche Datenanbieter rechnen mit unterschiedlichen Gewinnschätzungen.
Quelle: valueinvesting.io (17./18.11.2026); StockAnalysis (AstraZeneca)
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Novartis Aktie?
Die Analysten sind nach dem Kursanstieg zurückhaltend. Laut finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel aus zehn Studien bei 123,90 Franken und damit rund 7 Prozent unter dem aktuellen Kurs; eine Kaufempfehlung steht sieben Halten- und zwei Verkaufen-Voten gegenüber (Stand 17. November). Die breitere Erhebung von cash.ch kommt auf 21 Analysten mit sechs Kauf-, 13 Neutral- und zwei Verkaufsempfehlungen; die Kursziele reichen dort von 95 bis 150 Franken bei einem Durchschnitt von 124,80 Franken. Zuletzt bestätigten Jefferies und Berenberg am 11. November ihre Halten-Einstufungen, die Deutsche Bank rät seit dem 10. November zum Verkauf, JP Morgan blieb Ende Oktober bei „Overweight“. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter.
|Quelle
|Analysten
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|Ø Kursziel
|finanzen.net
|10
|1 / 7 / 2
|123,90 CHF
|cash.ch
|21
|6 / 13 / 2
|124,80 CHF
Quelle: finanzen.net (Stand 17.11.2026); cash.ch (abgerufen 18.11.2026)
Charttechnik
Wie steht es charttechnisch um die Novartis Aktie?
Charttechnisch hat die Novartis Aktie ein starkes Jahr hinter sich. Vom 52-Wochen-Tief bei 99,45 Franken im November 2025 hat sie sich um mehr als ein Drittel erholt. Seit Anfang Oktober, als sie noch um 120 Franken pendelte, ging es fast ohne Pause nach oben; die Quartalszahlen am 27. Oktober gaben zusätzlichen Schub. Das Hoch bei 137,00 Franken vom 16. November ist nun die Marke, an der sich zeigen muss, ob der Aufwärtstrend intakt bleibt. Nach unten rückt die Zone um 128 bis 130 Franken in den Blick, das Niveau nach den Quartalszahlen. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Novartis Aktie?
Ein Risiko mit Datum steht kurz bevor: Kisqali und Cosentyx gehören zu den 15 Medikamenten der dritten Runde der US-Preisverhandlungen für Medicare. Die ausgehandelten Preise gelten ab 2028 und sollen bis Ende November 2026 veröffentlicht werden. Für Kisqali, den derzeit am schnellsten wachsenden Großumsatzträger, ist das ein Einschnitt im wichtigsten Markt – auch wenn Generika laut Patentdatenbank GreyB voraussichtlich erst in den 2030er-Jahren drohen.
Die Szenarien
Novartis Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Novartis Aktienprognose zeichnen sich nach Einordnung der Redaktion drei Wege ab. Sie beruhen auf den Zielen des Managements und den Einschätzungen von Analysten; eine eigene Kursprognose ist das nicht.
Szenario 1: London übertrifft die Erwartungen
Novartis bestätigt oder erhöht das Wachstumsziel von 5 bis 6 Prozent und verlängert es bis 2031, untermauert durch Pipeline-Daten. Dann könnte der Markt die Bewertung über vielen Konkurrenten eher akzeptieren, und das Jahreshoch rückt erneut in den Fokus.
Szenario 2: Bestätigung ohne Überraschung
Die neuen Ziele liegen im Rahmen des Bekannten. Nach dem starken Lauf könnten Gewinnmitnahmen folgen, die Aktie pendelt zwischen dem Niveau nach den Quartalszahlen und dem Hoch.
Szenario 3: Die Patentlücke wiegt schwerer
Fallen die Ziele für die ersten Jahre bis 2031 vorsichtiger aus oder belasten die Medicare-Preise für Kisqali und Cosentyx stärker als erwartet, rückt der Analystenkonsens von rund 124 Franken in den Blick.
Termine
Welche Termine sind für die Novartis Aktie wichtig?
Häufige Fragen zur Novartis Aktienanalyse
Wann stellt Novartis seine neuen Mittelfristziele vor?
Beim Investorentreffen „Meet Novartis Management“ in London, die Präsentation des Vorstandschefs beginnt am 19. November um 9 Uhr MEZ. Bisher gilt ein Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent pro Jahr von 2025 bis 2030.
Warum ist die Cosentyx-Zulassung für die Novartis Aktie wichtig?
Cosentyx ist mit 1,86 Milliarden Dollar Quartalsumsatz eine der größten Marken; die elfte US-Indikation erweitert den Patientenkreis.
Wie hoch ist das KGV der Novartis Aktie?
Laut valueinvesting.io rund 18 auf Basis der erwarteten Gewinne. Roche liegt bei rund 15, Sanofi bei rund 10.
Was sagen Analysten zur Novartis Aktienprognose?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 123,90 Franken, laut cash.ch bei 124,80 Franken – beide unter dem aktuellen Kurs. Die meisten Analysten raten zum Halten. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist die Dividende der Novartis Aktie?
Für 2025 zahlte Novartis 3,70 Franken je Aktie, die 29. Erhöhung in Folge. Beim aktuellen Kurs entspricht das knapp 2,8 Prozent Rendite.
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